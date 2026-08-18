'Valle Salvaje', avance del capítulo 468 del miércoles 19 de agosto: toda la verdad sobre el robo de los bebés y el parto de Adriana

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Dámaso les anuncia a Victoria y Mercedes que don Juan ha sido el que ha hecho el encargo de trigo a los Gálvez de Aguirre pero quiere saber quién ha sido el mediador y les pide que le ayuden a saber quién es el que está detrás de todo.

Don Hernando le hace ver a su hija Manuela que si quiere seguir en el Valle tiene que comprender cuál es su lugar y cuál es el de Alejo pues no está dispuesto a que vuelva a pasar lo que pasó con Leonardo. Y después, no duda en preguntarle a Braulio por si ha pasado algo entre su hija y su primo.

Nicolás le propone a Atanasio celebrar el éxito de su negocio de colonias y su amigo le sigue la corriente asegurando que Matilde no tiene por qué saber a dónde van. Todo mientras la mujer les escucha desde el otro lado de la puerta. ¿Qué están tramando?

José Luis le sugiere a Rafael que se de por vencido y le devuelva el ducado porque si se niega todo el mundo acabará sabiendo que en el ducado se aceptan limosnas.

Petra se presenta en la Casa Grande y Luisa le pide que se vaya de allí pero la partera solicita hablar con ella y con Bárbara y contarles toda la verdad sobre lo que pasó en el parto de Adriana y suplicarles su perdón.

Bárbara y Pedrito en 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Amadeo, Francisco y Pepa no dudaban en cuestionar a Martín como mayordomo justo cuando él aparecía en escena. Mientras, Martín aseguraba a Francisco que ha pillado la gran mentira de su padre.

Victoria le advertía a Luisa de que tener al hijo de Adriana en la Casa Grande es un problema de injundia y que se están arriesgando a que alguien lo encuentre. Pero la criada aseguraba que no quiere liar más las cosas.

Braulio le proponía a Manuela hacer algo juntos y que ella decida el plan. Sin embargo, ella le sorprendía al decir que ya tiene planes con Alejo dejándole en shock. Tras ello, el joven trataba de saber que hay entre ella y su primo.

Paralelamente, Manuela proponía a Alejo que viajen por separado a Burgos y a mitad de camino se reencuentren para evitar levantar sospechas en palacio. Y Don Hernando advertía de que las cosas pueden ir a peor.

Mercedes anunciaba a Victoria que Dámaso está muy molesto tras descubrir que ha llegado un pedido de trigo a palacio. Paralelamente, Dámaso se reunía con las dos mujeres para advertirlas de lo que ha descubierto por el pueblo.

Rafael trataba de saber cuáles son los planes de Atanasio y si dejará su puesto de secretario si su negocio de las colonias junto a Nicolás prospera. Mientras, Enriqueta advertía a Matilde para que se haga valer en su negocio frente a Nicolás.

Finalmente, Dámaso sorprendía a Victoria y a Mercedes con la llegada de don Juan, el de los obradores, poniendo a Victoria contra las cuerdas.

Y Rosalía aseguraba que necesita llevarse a su hija y que Rafael merece saber la verdad y que tienen que contar toda la verdad para evitar que las parteras puedan volver a robar a alguno de sus bebés y que su paciencia tiene un límite. Y Luisa decidía hablar con Rafael.