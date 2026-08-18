A Óscar Puente le basta una palabra para condenar lo que han llegado a hacer en el programa de Antonio Naranjo en Telemadrid

Es sin duda uno de los ministros más activos en redes sociales. Si la semana pasada, Óscar Puente no dudó en desmontar el bulo difundido por 'En boca de todos' sobre la asistencia de Pedro Sánchez al acto por el eclipse en el Observatorio de Yebes; ahora el ministro de Transportes ha estallado alto y claro contra Telemadrid tras lo visto en el programa que dirige y presenta Antonio Naranjo.

Y es que aunque Antonio Naranjo se encuentra de vacaciones, el programa sigue en emisión en el access prime time de Telemadrid generando polémicas por la poca pluralidad de sus tertulias con hasta cuatro periodistas de derechas así como por el tratamiento de algunas de sus noticias.

Eso es lo que ha pasado este lunes. 'El análisis diario de la noche', que estos días está siendo conducido por Benjamín López, ha criticado por un lado cómo el Presidente del Gobierno está de vacaciones en plena crisis en Ceuta y por otro, se ha hecho eco de la pillada a Montse Mínguez, la portavoz del PSOE, en un hotel de lujo, y cómo un joven la increpó. Algo que no ha gustado nada a Óscar Puente.

"Quién también está de vacaciones es Montserrat Mínguez, la portavoz del PSOE. La han sorprendido en un hotel, a todo lujo, de más de 500 euros la noche, en el bufet se encontró con un joven que le reprochó cara a cara la gestión política que está haciendo el gobierno y el PSOE en plena crisis de Ceuta", ha señalado Benjamín López, el sustituto de Antonio Naranjo dando paso al vídeo. Tras ello, el presentador sustituto conectó en directo con Jairo, ese joven que increpó a la portavoz socialista.

Después de ver cómo 'El análisis diario de la noche' de Telemadrid ha tratado este 'escrache' a la portavoz del PSOE durante sus vacaciones, Óscar Puente no se ha podido contener y ha explotado contra la cadena autonómica controlada por Isabel Díaz Ayuso como ya ha hecho en otras ocasiones.

"Qué basura de televisión. Que basura de personajes que difunden el acoso en la vida privada de las personas. Dais auténtico asco", ha escrito el Ministro de Transportes en su cuenta de "X" utilizando una sola palabra para definir lo que siente ante este tipo de periodismo.