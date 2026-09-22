El PSOE presenta un escrito ante la Asociación de la Prensa contra Antonio Naranjo por su montaje de Begoña Gómez

El PSOE-M ha anunciado que va a presentar un escrito ante la Asociación de la Prensa de Madrid, que preside María Rey, la presentadora de '120 minutos' en Telemadrid, por el último ataque de Antonio Naranjo, que dirige y presenta 'El análisis de diario de la noche' en la cadena autonómica madrileña, hacia Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez.

En concreto, el periodista y habitual colaborador de Mediaset no dudó en utilizar sus redes sociales para subir una imagen falsa de Begoña Gómez con barba y cabestrillo. Una foto con la que trató de burlarse de la mujer del presidente del Gobierno tras la decisión del juez Peinado de procesarla y llevarla a juicio.

Junto a ese fotomontaje, Antonio Naranjo escribió el siguiente mensaje en su cuenta de 'X'. "Todos con Begoña, la víctima de fascismo y el cambio climático". Un polémico post que generó mucha polémica y numerosas críticas en redes. Tras ello, Naranjo decidió eliminarlo.

Sin embargo, pese a ese movimiento, el PSOE no duda en cuestionar la labor de Antonio Naranjo con una pregunta muy clara. "¿Esto es periodismo? ¿Este señor es periodista? ¿Se puede permitir esto con dinero público y desde la televisión pública madrileña?", se preguntan desde la cuenta oficial del PSOE de Madrid en "X". "¿Se va a pronunciar la Asociación de la Prensa de Madrid ante semejante degradación de la profesión? ¿Tienen algo que decir?", siguen cuestionando.

Asimismo, Óscar López, el secretario general del PSOE-M y Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública también ha utilizado sus redes sociales para condenar lo que publicó Antonio Naranjo. "Hay líneas que no deberían cruzarse nunca, y mucho menos en una televisión pública que pagamos entre todos. Los madrileños merecen un nivel más alto que este. La profesión, también", sentencia. "¿Hasta dónde vamos a llegar?", se pregunta también.

Vamos a presentar un escrito ante la Asociación de la Prensa de Madrid.



¿Esto es periodismo? ¿Este señor es periodista? ¿Se puede permitir esto con dinero público y desde la televisión pública madrileña?



¿Se va a pronunciar la @aprensamadrid ante semejante degradación de la… pic.twitter.com/HyKmyXAyAX — PSOE Madrid (@psoe_m) September 22, 2026