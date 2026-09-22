'Sueños de Libertad', avance del próximo capítulo del miércoles 23 de septiembre: El as en la manga de Gabriel en la serie de Antena 3

'Sueños de libertad' suma una nueva ventana de distribución, pues además de poderse disfrutar con éxito cada tarde en Antena 3 y Atresplayer así como en Disney+ y Movistar Plus, a partir de ahora también estará disponible en Netflix como ya sucede con sus rivales ('Valle Salvaje' y 'La Promesa') después de la alianza histórica entre la plataforma y Atresmedia.

En el próximo capítulo de 'Sueños de Libertad', Andrés comparte con Damián que Hugo Brossard se ha mostrado receptivo a que puedan recuperar las patentes. Paralelamente, Andrés trata de mediar con su padre sobre Tasio y le hace ver que todo pudo ser una trampa de Gabriel, mientras ambos llegan a la conclusión de que Pablo podría ser clave para esclarecer lo que pasó.

Digna acude a ver a Begoña para saber cómo se encuentra y ella no duda en compartir su miedo por perder a Andrés para siempre. Sigue enamorada de él y no está preparada para acudir a su pedida de mano y ver como empieza una nueva vida junto a Valentina.

En la tienda, Paula pasa un gran apuro debido a una clienta que dice reconocerla y después le deja claro a Tasio que no está dispuesta a seguir escondiendo su relación. Mientras, Valentina le exige a Andrés que le revele la verdad sobre su ascenso y se enfrenta con él por haber permitido que Damián se entrometiera por el qué dirán. Tras ello, Valentina no duda en pedir explicaciones a Damián y a Marta. Después de todo lo ocurrido, la mujer empieza a dudar sobre su compromiso.

En la fábrica, Pablo presiona a Gabriel para que readmita a Tasio ante los graves problemas que están teniendo con la producción de los perfumes pero él insiste en que no va a cambiar de idea. Después, Pablo trata de hablar con su hijo sobre la lesión de Gabriel y el doctor Salazar aprovecha para pedir consejo a su padre sobre las relaciones con las mujeres porque quiere dar un paso más con Claudia.

Fina recibe una buena noticia cuando Bianca le anuncia que Lombardo ha decidido exponer sus fotografías en una exposición conjunta con sus cuadros. Algo que provoca que la pintora intente besarla de nuevo pero la fotógrafa le para los pies pues prefiere seguir soltera.

Finalmente, Gabriel paraliza la negociación entre Hugo Brossard y los De La Reina por la venta de las patentes. Además tiene un nuevo as en la manga: que Andrés y Marta se encarguen de sustituir a Tasio en la fábrica y en las labores de producción. Y después, el abogado termina discutiendo con Beatriz y le anima a deshacerse del bebé.

Dorotea y Valentina

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Begoña se daba cuenta del embarazo de Beatriz tras ver todos los síntomas que tiene y no dudaba en hablar con ella y le preguntaba si su pareja es el padre y tras ello le dejaba claro que puede apoyarse en ella y que le ayudará en todo lo que necesite.

Damián le pedía a Andrés que trate de interceder y consiga convencer a Hugo Brossard para poder recuperar los derechos de las patentes para luchar por el deseo de Digna. Por su parte, Tasio compartía con Andrés todo lo que pasó en su pelea con Gabriel y le dejaba claro que su primo se ha autolesionado y Andrés aseguraba que con Gabriel todo es posible.

Fina le dejaba caer a Marta que lo mejor es que dimita tras romper con ella pero la De La Reina le dejaba claro que tienen que ser capaces de dejar a un lado sus problemas personales y poder trabajar juntas. Al fin y al cabo es algo a lo que está acostumbrada pues también le sucedió con Cloe. Después, Bianca le hacía una propuesta inesperada a Fina: organizar una exposición conjunta con sus cuadros.

Miguel compartía con Nieves lo que sucedió en su último encuentro con Claudia y su madre se quedaba muy preocupada. Por otro lado, Valentina descubría que su boda ya ha salido publicada en prensa y Gabriel aprovechaba para malmeter y no dudaba en soltar que su ascenso tiene que ver precisamente por su enlace. Tras ello, Valentina indagaba con Pablo para descubrir la verdad sobre su contrato como secretaria.

La ausencia de Tasio generaba problemas en la fábrica. Precisamente, Tasio recibía una nueva carta de Carmen en la que ella se despide de él definitivamente. Algo que provocaba que Damián se enfrentara de nuevo a su hijo llevando a Marta a dar la cara por su amiga.

Begoña compartía con Gabriel su decisión de ayudar a Beatriz con su embarazo y él reaccionaba con dureza. Tras ello, Beatriz le lanzaba un órdago a Gabriel: si sigue presionándola con irse a Madrid abortará para poder quedarse en Toledo.