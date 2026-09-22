RTVE cambia radicalmente el horario de emisión de 'La Revuelta' por un reajuste en la parrilla de La 1 este jueves

La retransmisión del Países Bajos-Alemania de la UEFA Nations League en La 1 de RTVE modificará la parrilla ordinaria del próximo jueves 24 de septiembre, con incidencia directa en 'La Revuelta' de David Broncano, que cambiará drásticamente de horario.

La cadena pública ofrecerá el partido entre las 20:45 y las 22:40 horas tal y como se indica en la guía de programación oficial. Esto supondrá un alteración notable en la oferta del tramo final de la tarde y del access al prime time.

No obstante, a diferencia de lo sucedido en otras ocasiones con eventos futbolísticos, RTVE variará su estrategia. En lugar de cancelar la emisión, la corporación ha determinado mantener el show de humor y entrevistas comandado por Broncano justo después del encuentro deportivo entre la selección alemana y la holandesa.

Así las cosas, 'La Revuelta' no correrá la misma suerte que 'Aquí la Tierra' y conservará su presencia en el canal público. Y es que, en el caso del espacio divulgativo de Jacob Petrus, este sí desaparecerá por completo de la parrilla debido al partido y al previo que empezará a las 20:35 horas.

Eso sí, David Broncano y su equipo sobrevivirán a los cambios con una edición reducida a 40 minutos de duración, ya que a las 23:20 horas tendrán que ceder el relevo a 'El perro andaluz' de Manu Sánchez, que, en su caso, no acusará variación alguna.

En otras palabras, 'La Revuelta' perderá más de un 50% de cuota de pantalla en La 1: el formato producido por El Terrat y Encofrados Encofrasa se alejará ese día de los más de 80 minutos que suele permanecer en antena habitualmente.

Así queda la programación nocturna de La 1 de TVE el próximo jueves: