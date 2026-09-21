José Mota impone esta condición en 'La Revuelta' por sus preguntas clásicas y obliga a Broncano a dar un giro en el programa

José Mota ha regresado este lunes a 'La Revuelta' para presentar 'Arriba Tutto', su nueva película en la que debuta como director en la gran pantalla y que llegará a los cines el próximo 9 de octubre. Y durante su reencuentro con David Broncano, el humorista no ha dudado en dar un giro a las preguntas clásicas del programa obligando al presentador a responder a dos cuestiones a cambio de sus respuestas sobre el sexo y el dinero.

"Yo acepto esas preguntas, porque tengo que aceptarlas, si me dejas que te haga otras dos a ti. Es un pacto que tenemos tú y yo, la última vez fue así, que no tienes buena memoria...", ha comenzado explicando el actor antes de que al conductor de 'La Revuelta' le diese tiempo a formular las habituales preguntas sobre el patrimonio y las relaciones sexuales del último mes con las que suele cerrar la entrevista.

José Mota da la vuelta a las preguntas clásicas de 'La Revuelta' y sorprende con su respuesta sobre el sexo

Así, José Mota le ha propuesto un trueque parecido al de su última visita al programa. "Te juro que te pregunté dos a ti", ha insistido el actor antes de que David Broncano accediese a la dinámica. Y al responder a la pregunta sobre el dinero, el invitado no se ha cortado. "Te voy a ser sincero, me hiciste esta pregunta hace cinco años y te dije que el doble que tú. Lo recuerdo perfectamente, pero ahora te respondo la mitad que tú. Cosa que me alegra, por cierto", ha señalado sin ofrecer una cifra.

Si te gusta lo de eyacular, José Mota tiene una mala noticia para ti #LaRevuelta @JoseMotatv pic.twitter.com/0RTeJA0IXJ — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 21, 2026

"Te lo agradezco", ha apuntado el presentador pasando entonces a la pregunta sobre las relaciones sexuales. "Cada vez menos y te digo por qué. He leído, y esto es totalmente en serio, que hay un rito tibetano que dice eyacular de alguna manera te resta vida, no mucha, pero te va restando", ha comenzado explicando el actor desatando la alarma entre Sergio Bezos, Ricardo Castella y Grison.

"Esto no puede ser porque tú y yo estaríamos muertos ya, pero si que es cierto que, intentando buscar un equilibrio... Calambrillo sí, pero que no se vaya, contención", ha aclarado José Mota, evitando ofrecer también una cifra clara sobre sus encuentros sexuales del último mes. Ha sido entonces cuando el invitado ha disparado la única cuestión que ha llegado a formularle durante esta visita.

"Dinero negro", ha enunciado únicamente el humorista, pidiéndole al conductor de 'La Revuelta' sincerarse sobre su patrimonio no declarado. "En negro nada, en metálico algo, pero poco. Igual hace años cuando me tenían que pagar algo lo metían en un sobre pero ya no, hace muchísimos años", ha asegurado el comunicador. "Es interesante la pregunta, pero no", ha insistido.