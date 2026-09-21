¿Quienes son los primeros invitados de la semana en 'La Revuelta' de David Broncano hoy, lunes 21 de septiembre en RTVE?

Tras cerrar la semana con la visita de María Valverde, 'La Revuelta' regresa este lunes con más sorpresas. David Broncano se reencontró con la actriz años después de su única visita a su anterior espacio de Movistar Plus para descubrir todos los detalles de su nueva miniserie 'El problema final', que llegará a Netlix este viernes 25 de septiembre.

La visita de la actriz al espacio de TVE se tradujo en un 9.5% de share y 1.057.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' consiguió liderar con un 15% de share y 1.640.000 espectadores gracias a la visita de Julio Iglesias Jr. Por otro lado 'Horizonte' consiguió firmar un 10.1% de cuota de pantalla y 1.119.000 seguidores en Cuatro durante su franja coincidiendo con el programa de La 1.

José Mota y Ralph Echemendia, los invitados de David Broncano de este lunes en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita este lunes 21 de septiembre 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá al futbolista Ferran Torres, que regresa al espacio de Antena 3 convertido en la estrella de la Selección tras haber firmado el gol que otorgó la victoria a España en el Mundial de fútbol 2026 celebrado este verano. Por su parte, David Broncano contará en el Teatro Albéniz de Madrid con las visitas de José Mota y Ralph Echemendia.

👏¡Tenemos los dos primeros invitados de @LaRevuelta_TVE para esta semana!



😂Lunes: José Mota

🎶Martes: Malú#LaRevuelta, de lunes a jueves a las 21:40 en @La1_tve y @rtveplay https://t.co/L2Toer0dUt pic.twitter.com/0aoqUWynoN — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) September 20, 2026

El humorista manchego volverá al espacio de David Broncano este lunes para presentar su opera prima, 'Arriba Tutto'. El actor desvelará todos los detalles de su debut como director en la gran pantalla, en un film encabezado por Karra Elejalde, Pablo Caebllo y Olivia Molina que llegará a las salas de cine el próximo 9 de octubre.

'La Revuelta' acogerá también por primera vez la visita del experto estadounidense en ciberseguridad y consultor de seguridad digital. Apodado como "el hacker ético", Echemendia tiene a sus espaldas un reconocido trabajo a nivel internacional en la protección de sistemas informáticos, además de asesorar a empresas de la industria tecnológica y del entretenimiento, siendo un nombre habitual en algunas producciones de Hollywood.