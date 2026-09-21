Pablo Fernández clama contra lo visto en 'En boca de todos' y Nacho Abad sale como un resorte: "Me da vergüenza"

La crisis migratoria en Ceuta continúa crispando la mesa de debate de Nacho Abad en 'En boca de todos', que este lunes ha vuelto a ser escenario de un fuerte enfrentamiento entre el presentador y Pablo Fernández. El candidato al Ayuntamiento de Madrid no ha dudado en reprochar al rostro de Cuatro el enfoque que habían utilizado para hacerse eco de la agresión a una ONG pamplonesa en Ceuta.

El espacio se ha hecho eco de las violentas imágenes de un grupo de manifestantes que han destrozado un coche en el que viajaba una diputada ceutí junto a un grupo de activistas de la ONG pamplonesa Negu Gorriak. "Dicen que había unos de una ONG cachondeándose de los vecinos de Ceuta y de su dolor", ha señalado el presentador para introducir al portavoz de Podemos en la mesa de debate.

"Me parece lamentable, creo que las palabras son muy importantes y el lenguaje es esencial. Vosotros ante una agresión brutal, salvaje, ahí están las imágenes, habéis hablado de 'lío' y luego han locutado 'crispación y revuelo'...", comenzaba denunciando Pablo Fernández, señalando a Nacho Abad y a su equipo por el sesgo a la hora de hacerse eco de lo sucedido en 'En boca de todos'.

Pablo Fernández se planta ante Nacho Abad por lo emitido en 'En boca de todos': "Me parece lamentable"

Pero el colaborador habitual de la mesa política del programa no se ha quedado ahí en su queja. "Lo que se ha podido ver, y ahí están las imágenes, es una brutal agresión a 3 personas que iban en un coche y que las han podido matar. De hecho, la propia diputada ceutí, Julia Ferreras, ha dicho que pensaba que la iban a matar", ha añadido el secretario de organización de Podemos.

"Se están validando este tipo de agresiones salvajes, se están tolerando discursos que son intolerables en democracia. Insisto, llamar lío o crispación y revuelo a una agresión brutal que ha podido matar a tres personas es inconcebible y a mí me da vergüenza", ha insistido Fernández mientras Nacho Abad se preparaba para rebatir.

Ha sido entonces cuando el conductor de 'En boca de todos' ha dado un golpe sobre la mesa para frenar las acusaciones contra el programa y su equipo. "¿Has visto el programa desde el principio o estabas liado con otra cosa?", ha preguntado entonces el periodista visiblemente molesto por el tono del tertuliano.

"Estaba dando una rueda de prensa, como es mi obligación, pero también he visto muchos vídeos. Vosotros no sois los únicos que emitís vídeos de Ceuta", ha tratado de señalar Pablo Fernández antes de que Nacho Abad volviese a cortarle en seco. "No, que tú no me dices a mí que te da vergüenza ajena que lo llame lío cuando yo ya he condenado esta agresión desde las 10:25 y he dicho que la violencia no es tolerable", ha insistido el comunicador.

Así, el rostro de Cuatro se ha plantado contra el portavoz de la formación morada. "¡No te voy a permitir Pablo que me juzgues moralmente! En función de dos minutos... ¡Qué ya lo he condenado! ¿Cuántas veces hace falta que lo condene?", ha apuntado el conductor de 'En boca de todos' elevando cada vez más el tono de voz.

Ayer apedrearon el coche de una diputada de Ceuta Ya que iba con dos activistas. Temieron por su vida. Es violencia extrema, no un “lío” ni un “revuelo”. Se están normalizando comportamientos violentos, y es algo inaceptable.



Hoy lo he dicho en “En Boca de todos”.👇🏻 pic.twitter.com/oxGjeCqxvm — Pablo Fernández (@_PabloFdez_) September 21, 2026

"¿Cuántas veces has condenado tú la agresión abertzale a un periodista de El Mundo en el país vasco? ¿Cuántas veces?", le ha preguntado entonces Nacho Abad. "Que no te vayas por los cerros de Úbeda, que en España puedes votar a cualquier partido sin que se justifique que te agredan", resolvía Pablo Fernández sin conseguir que el presentador abandonase su queja. "Ya está bien de validar estas animaladas, no pueden ser estos discursos", sentenciaba de nuevo el de Podemos.

"¡Qué no has escuchado el programa desde las 10:25 Pablo!", ha vuelto a exclamar el conductor de 'En boca de todos', justificando a su equipo y lo emitido en el programa. "En las imágenes se estaba viendo lío, no se estaba viendo la agresión. Cuando hemos hablado de la agresión hemos condenado la violencia, todos, izquierda y derecha. ¿Cuántas veces hay que condenarlo para que Pablo Fernández, candidato al ayuntamiento de Madrid esté feliz?", ha señalado con sorna.

Sin embargo, Fernández no se ha achantado ante tal señalamiento. "Pues igual tenéis que poner muchas más veces estas imágenes para que se vea que hay discursos que están llevando a la violencia extrema. Porque esto no es crispación ni revuelo, es un acto de violencia extrema", ha vuelto a reiterar el secretario de organización de Podemos.

"¿A lo largo del día de hoy has condenado las 4 puñaladas que ha recibido un ceutí de los inmigrantes intentándole robar una cadena de oro? Es que no te he escuchado, no te he oído contundente", ha preguntado Nacho Abad en un intento de volver a echar por tierra el toque de atención del tertuliano.

"Claro que lo condeno, lo condeno las veces que haga falta. El problema es que parece que si eres migrante te pueden llegar a matar o agredir, que si eres abertzale te pueden pegar o que si votas a un partido que no es el que te gusta te pueden agredir... ¡Esto no puede ser!", terminaba señalando Pablo Fernández sin llegar a un acuerdo con el periodista.