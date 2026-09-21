Preocupación en 'Supervivientes All Stars' por la última hora de Asraf Beno, que pide abandonar tras ser diana de su equipo

Asraf Beno podría revivir en 'Supervivientes All Stars' lo mismo que en su edición en 2023. El marido de Isa Pantoja ha quedado desplazado en su equipo -integrado por Rosa Benito, Damián Quintero, Albert Barranco, Víctor Janeiro y Yola Berrocal y capitaneado por Marta Peñate- y ha tenido que soportar numerosas críticas por su comportamiento en la convivencia.

Varios compañeros, como Rosa, Víctor o Damián, aseguraron durante 'Conexión Honduras' que el joven "saca de quicio" y "agobia" al tratar de imponer su criterio en las labores de supervivencia y al querer asumir un rol dominante frente al resto en tareas como el fuego, la pesca o la organización de los horarios de comida.

Estas protestas constantes y que, además, le acusen de pretender replicar el papel de "víctima" de hace tres años, algo que confirma la nula sintonía con la práctica totalidad de robinsones que forman su equipo, han llevado al límite a Asraf Beno; llegándose a plantear su continuidad en 'Supervivientes All Stars 3'.

El concursante no quiere atravesar las mismas situaciones que ya enfrentó en 'Supervivientes 2023' con Alma Bollo, Manuel Cortés, Jonan Wiergo, Adara Molinero o Yaiza Martín, con los que protagonizó rifirrafes continuos y sobre quienes quedó discriminado. Por ello, ante el temor a que se repita, se mostró sobrepasado.

Lejos de empatizar, Marta Peñate dio la estocada a Asraf cuando señaló una "estrategia marcada" por su parte para vender la imagen de víctima frente a ocho villanos ante los telespectadores de Telecinco. La influencer aseveró que, en realidad, "quiere que todo el mundo vaya en su contra" para generar pena en el público y ganarse así su favor.

Ante estas palabras, Asraf Beno acabó rompiendo en llanto y, muy nervioso y sin poder articular palabra, pidió encarecidamente irse del set en el que se estaba desarrollando el Oráculo de Poseidón. "Le tiene amargado todo el grupo", denunció entretanto Chiqui desde el equipo contrario en un acto de solidaridad y apoyo hacia el marroquí.

"Por favor, dejadme irme. ¿Me puedo ir? No quiero estar aquí", solicitó a lágrima viva. Finalmente, abandonó el punto de grabación sin retorno. "Asraf está diciendo que quiere marcharse de 'Supervivientes'", alertó María Lamela, emplazando a la audiencia a ver la gala de 'Tierra de Nadie' de este martes, donde se resolverá si finalmente abandona o no el concurso.

Asraf sobrepasado decide abandonar el Oráculo y decide que quiere abandonar , esperemos que recapacite #ConexiónHonduras2 pic.twitter.com/PKGTfJnTyP — Juana Maria Travieso Urtasun (@juanamariatravi) September 20, 2026

Cabe destacarse que Asraf Beno se encuentra nominado esta semana junto a Rosa Benito, Laura Cuevas y Yola Berrocal. Es decir, en caso de no dejar la experiencia por la puerta de atrás, la audiencia tendrá la oportunidad de pronunciarse y decidir si se coloca de su parte o no en este conflicto.