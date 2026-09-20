La audiencia dicta sentencia al documental de Federico García Lorca en TVE y las opiniones son antagónicas

RTVE sigue volcándose en reivindicar la figura de Federico García Lorca con motivo del 90 aniversario del asesinato del poeta. Tras homenajearle el jueves en 'El perro andaluz' con una actuación protagonizada por Miguel Poveda y el actor Ángel Ruiz, que levantó una ovación cerrada, La 1 estrenaba este viernes el documental 'Lorca, las horas perdidas'.

Esta producción, que aborda en clave de true crime uno de los episodios más enigmáticos y trascendentales de la historia contemporánea española, integra la apuesta de TVE por proyectos audiovisuales relacionados con el franquismo y la Guerra Civil dentro de la iniciativa 'Lo hacemos público'; en la que también está incluida la segunda temporada de 'Los archivos secretos del NO-DO'.

'Las horas perdidas' es obra de RTVE y la productora El Rugido, con la intención de combinar el rigor histórico con un lenguaje audiovisual contemporáneo para trata de acercar al gran público una investigación que trasciende la figura del escritor granadino para convertirse en un relato sobre la memoria histórica.

'Lorca, las horas perdidas' aborda algunas de las incógnitas en torno al asesinato de Federico García Lorca y pretende arrojar luz. Así, el documental responde a preguntas como las siguientes: ¿Cómo fueron los últimos días de Federico García Lorca? ¿Quiénes participaron en su detención? ¿Cómo se produjo su asesinato? ¿Qué día y a qué hora? ¿Quién fue su ejecutor? ¿Por qué se asesinó al poeta? ¿Cómo se justificó su muerte?

Además, este producto reconstruye el suceso a través de una exhaustiva labor de documentación, de testimonios de historiadores e investigadores y de recreaciones y material de archivo. El actor Ángel Ruiz da vida a Federico García Lorca en dichas recreaciones. Con una sólida trayectoria en teatro, cine y televisión, es la tercera vez que se mete en la piel de artista en TVE tras interpretarlo ya en las series 'El Ministerio del Tiempo' y 'ENA'.

El documental emitido en La 1 de TVE que contó además con la participación de investigadores, historiadores y destacadas personalidades de la cultura, como Ian Gibson, Joaquín Sabina, Paula Ortiz, Benjamín Prado, Víctor Clavijo o Israel Fernández, generó un sinfín de reacciones en redes sociales, con una profunda brecha entre quienes ensalzaron el producto y quienes han clamado al cielo por el "revisionismo" que se ha hecho respecto a su muerte.

"Es interesantísimo el documental porque el año que viene millones de españoles van a votar para que vuelvan aquellos oscuros tiempos en los que los fascistas asesinaron a Lorca y a cientos de miles más", reflexiona un usuario. "Pedazo de documental. Imprescindible enseñarlo en las escuelas", sentencia otro telespectador.

"Disfrutemos mientras podamos de esta televisión pública que hoy nos regala esta maravilla en prime time, reivindicando de forma didáctica la figura de Lorca en un país aquejado de desmemoria", valora el periodista David Vidal. "Veo a Ángel Ruiz y veo a Federico García Lorca", es otro de los comentarios más destacados ante el brillante papel del actor que encarna al poeta.

Es interesantísimo el documental #LasHorasLorca , porque el año que viene millones de españoles van a votar para que vuelvan aquellos oscuros tiempos en los que los fascistas asesinaron a Lorca y a cientos de miles más. — PaulMacca15 💜✊🔻 (@Macca15Paul) September 18, 2026

Pedazo documental #lashoraslorca. Imprescindible enseñarlo en las escuelas. — fernando muñoz (@fernandoml69) September 18, 2026

https://twitter.com/juanfra_87/status/2101058595073003976?s=46

Disfrutemos mientras podamos de esta tele pública que hoy nos regala esta maravilla en prime time, reivindicando de forma didáctica la figura de Lorca en un país aquejado de desmemoria.



La cultura, en todas sus formas, es el mejor antídoto contra el fascismo. #LasHorasLorca — David Vidal (@davidalsol) September 18, 2026

#LasHorasLorca se debería proyectar este documental en todos los colegios de España. Vaya maravilla — killokea (@killokea) September 18, 2026

Qué maravilla ver al actor Ángel Ruiz en #LasHorasLorca por tercera vez en @La1_tve interpretando magistralmente al célebre poeta granadino tras @MdT_TVE y “ENA” 👏👏👏 pic.twitter.com/5MhI2ojUxn — David NP (@david7868) September 18, 2026

Lo acabo de ver y ha sido tan interesante!! Está muy bien montado y explicado, con datos contrastados. El formato true crime le viene como anillo al dedo. Y qué acierto volver a contar con Ángel Ruiz como Lorca. #LasHorasLorca https://t.co/jVQNc5deU2 — Cati (@cati_bcn86) September 18, 2026

https://twitter.com/soyaleconti/status/2101067626289987972?s=46

Veo a Ángel Ruiz y veo a Federico García Lorca#LasHorasLorca — Xiana🦴 (@xiana98_) September 18, 2026

#LashorasLorca Una maravilla de Documental de TVE, didáctico para aquell@s q no han leído la Historia de España y el golpe de Estado Franquista. Tener Memoria y Conciencia para q no se vuelva repetir la misma Historia del pasado.Federico G.L Eterno y Grandioso sigue muy vivo💖 — Salvamila València (@SalvaMila) September 18, 2026

Muy conmovedor Lorca eterno ❤️❤️❤️ #LasHorasLorca — Ana ❤💙❤️ @Cinefilos2016 (@ANITAABLA10) September 18, 2026

El documental de Federico García Lorca levanta ampollas por "despolitizar su crimen"

Sin embargo, además de elogios, 'Lorca, las horas perdidas' ha desatado una gran polémica por cómo se desliza un papel apolítico del dramaturgo en aquellos tiempos y, ante todo, por cómo se trata de despolitizar su crimen dando excesivo pábulo a la teoría de las "rencillas familiares" a la hora de explicar las posibles causas.

Víctor Fernández, periodista cultural, lorquista y cara visible en ese documental, ha puesto el grito en el cielo y ha afirmado abiertamente que no lo respalda pese a su participación: "He visto el resultado final y estoy muy sorprendido con él. Desde la la televisión pública se ha hecho un producto que apoya la teoría de que el poeta fue asesinado por riñas familiares, que La casa de Bernarda Alba tuvo que ver, pese a que no se estrenó ni publicó hasta 1945. Se llega a desvestir de política a Lorca, pese a su compromiso evidente. Así que, aunque aparezco en él, no puedo apoyar esta pieza. Me temía lo peor y al final se ha confirmado. Es una pena que el revisionismo se imponga".

Por su parte, Miguel Ángel del Arco Blanco, historiador en la Universidad de Granada y experto en el franquismo y Guerra Civil, se ha mostrado "conmocionado" negativamente hablando. "Sin contexto sobre el golpe, la violencia rebelde o el origen de la guerra. Con la muerte de Lorca despolitizada. Qué pena: mi respeto y reconocimiento al trabajo de algunos de los compañeros/as que aparecen", lamenta tras visionar el documental de TVE. En ese mismo sentido, la periodista Ana Bernal-Triviño, que también ha ejercido de investigadora de la vida del poeta, lo ha tachado de "imperdonable".

Conmocionado por el documental #LasHorasLorca emitido ayer en @La1_tve. Sin contexto sobre el golpe, la violencia rebelde o el origen de la guerra. Con la muerte de #Lorca despolitizada. Que pena:

mi respeto y reconocimiento al trabajo de algunos de los compañeros/as que aparecen https://t.co/1AB3AUtg98 — MA Del Arco Blanco (@MADelArcoBlanco) September 19, 2026

Así lo dije ayer. Imperdonable. — Ana Bernal-Triviño (@anaisbernal) September 19, 2026

Pero no son, ni mucho menos, las únicas críticas que ha suscitado. Hay muchas más en esa misma dirección por "dudar" de que el compromiso político de Federico García Lorca fue el móvil de su atroz asesinato. "Es un sinsentido. Así no, RTVE", ha protestado también el guionista Joaquín Díaz Cáceres en su perfil de 'X'.

"No entiendo cómo desde la televisión pública se puede hacer revisionismo histórico con Lorca, símbolo universal de los represaliados por el franquismo, dedicándole más tiempo a la teoría de que fue asesinado por rencillas que a su condición de rojo y homosexual", ha condenado el usuario Francis Reina.

"Sigo sin dar crédito a que desde una cadena, supuestamente sería, que además últimamente está haciendo las cosas muy bien, defiendan la teoría de que la muerte del poeta fue por rencillas familiares, dejando en un segundo plano el tema político", ha reprobado igualmente otra televidente, representando así el sentir de un sector de la audiencia que ve un "error fatal" el hecho de conectar el asesinato con la familia Alba, en la que Lorca se inspiró para su obra 'La casa de Bernarda Alba'.

Lorca apoyó firmemente la instauración de la II República, se adhirió en 1933 a la Asociación de Amigos de la Unión Soviética, impulsó la Barraca, firmó manifiestos antifascistas. Dudar q el compromiso político de Lorca fue la causa de su asesinato es un sinsentido. Así NO @rtve — Joaquín Díaz Cáceres (@yokimdiaz) September 19, 2026

Ayer vi “Lorca, las horas perdidas” en RTVE y sigo sin dar crédito desde una cadena, supuestamente sería, q además últimamente está haciendo las cosas muy bien, defiendan la teoría de q la muerte del poeta fue por “rencillas familiares”, dejando en un 2º plano el tema político. — Cris Pontetacones (@CPontetacones) September 19, 2026

No entiendo cómo desde la televisión pública se puede hacer revisionismo histórico con Lorca, símbolo universal de los represaliados por el franquismo, dedicándole más tiempo a la teoría de que fue asesinado por rencillas que a su condición de rojo y homosexual #LasHorasLorca — Francis Reina (@francisrc93) September 18, 2026

Lorca escribió La Casa de Bernarda Alba en 1936, pero la obra se publicó hasta 1945 en Buenos Aires, osea, era inédita. Dudo mucho que el motivo de su asesinato fuera este. #LasHorasLorca — La Ró 🔻 (@Kelpie75) September 18, 2026

Yo estoy que alucino — Ana Bernal-Triviño (@anaisbernal) September 18, 2026

Intentar conectar la muerte de Lorca con la familia Alba es un error fatal, incluso más intentar involucrar a Pepe el Romano. La familia sabía de la obra, pero no se dio así ni mucho menos.#LasHorasLorca — Nymphadora (@sl_barberan) September 18, 2026