Aclamación unánime a 'El perro andaluz' por lo que hizo con Federico García Lorca en RTVE: "Historia de la televisión"

Cuando se han cumplido 90 años de su asesinato en plena Guerra Civil, 'El perro andaluz' ha rendido un emotivo tributo a Federico García Lorca en La 1 antes del estreno de 'Lorca, las horas perdidas', la serie documental que RTVE ha producido en los últimos meses y que lanzará este viernes (22:50 horas) después de una nueva entrega de 'Los archivos secretos del NODO'.
En clave de true crime, a través de una exhaustiva labor de documentación por parte de historiadores e investigadores y mediante recreaciones y material de archivo, se narrarán las últimas horas del escritor granadino y se ahondará en su atroz crimen a manos de las fuerzas franquistas en agosto de 1936. Se tratará de reconstruir los acontecimientos que rodearon su detención y ejecución.
Pues bien, una noche antes, 'El perro andaluz' giró alrededor del poeta en un ejercicio de memoria histórica. Lo hizo con la presencia del cantante Miguel Poveda, con una estrecha relación artística y personal desde hace años con su vida y obra; y con el actor Ángel Ruiz, que se ha metido en la piel de Lorca en la docuserie 'Las horas perdidas' como ya ha ocurrido en otras importantes producciones en TVE.
Ambos pusieron el broche de oro a la velada interpretando 'Canta el reloj', un poema inédito recientemente hallado y atribuido a Federico García Lorca. Con Poveda y Ruiz, la palabra y el alma del artista cobraron vida sobre el escenario de 'El perro andaluz' por unos minutos. Un momento verdaderamente histórico que no deja de compartirse en redes.
Fue la intervención más especial y conmovedora de la noche y puso "los pelos como escarpias" a buena parte del público, que dedicó una atronadora ovación en 'X'. "Era como escuchar al propio Lorca"; "historia de la televisión"; "emocionante, vibrante y exquisito"; "televisión en mayúsculas" o "la tele pública que merecemos" fueron algunas de las reacciones más repetidas y destacadas tras presenciarse la actuación.
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Sobre la firma
Soy redactor, editor y subdirector de El Televisero, portal televisivo de referencia con 16 años de historia.