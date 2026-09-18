Aclamación unánime a 'El perro andaluz' por lo que hizo con Federico García Lorca en RTVE: "Historia de la televisión"

Cuando se han cumplido 90 años de su asesinato en plena Guerra Civil, 'El perro andaluz' ha rendido un emotivo tributo a Federico García Lorca en La 1 antes del estreno de 'Lorca, las horas perdidas', la serie documental que RTVE ha producido en los últimos meses y que lanzará este viernes (22:50 horas) después de una nueva entrega de 'Los archivos secretos del NODO'.

En clave de true crime, a través de una exhaustiva labor de documentación por parte de historiadores e investigadores y mediante recreaciones y material de archivo, se narrarán las últimas horas del escritor granadino y se ahondará en su atroz crimen a manos de las fuerzas franquistas en agosto de 1936. Se tratará de reconstruir los acontecimientos que rodearon su detención y ejecución.

Pues bien, una noche antes, 'El perro andaluz' giró alrededor del poeta en un ejercicio de memoria histórica. Lo hizo con la presencia del cantante Miguel Poveda, con una estrecha relación artística y personal desde hace años con su vida y obra; y con el actor Ángel Ruiz, que se ha metido en la piel de Lorca en la docuserie 'Las horas perdidas' como ya ha ocurrido en otras importantes producciones en TVE.

Ambos pusieron el broche de oro a la velada interpretando 'Canta el reloj', un poema inédito recientemente hallado y atribuido a Federico García Lorca. Con Poveda y Ruiz, la palabra y el alma del artista cobraron vida sobre el escenario de 'El perro andaluz' por unos minutos. Un momento verdaderamente histórico que no deja de compartirse en redes.

Durante unos minutos no hablamos de Lorca. Lo escuchamos.



Ángel Ruiz. Miguel Poveda. Federico García Lorca.

Un momento histórico en #ElPerroAndaluzTVE pic.twitter.com/Xs3WleLryE — La 1 (@La1_tve) September 17, 2026

Fue la intervención más especial y conmovedora de la noche y puso "los pelos como escarpias" a buena parte del público, que dedicó una atronadora ovación en 'X'. "Era como escuchar al propio Lorca"; "historia de la televisión"; "emocionante, vibrante y exquisito"; "televisión en mayúsculas" o "la tele pública que merecemos" fueron algunas de las reacciones más repetidas y destacadas tras presenciarse la actuación.

Esta actuación, en el momento que se ha emitido ya se ha convertido en HISTORIA DE LA TELEVISIÓN, que cosa más grande!!! @_ManuSanchez_ #ElPerroAndaluzTVE https://t.co/lwdD4mVZmh — ۞ Kisko ۞ (@zKisko) September 17, 2026

Esto ha sido una auténtica maravilla, emocionante, vibrante y con un gusto exquisito. Gracias @_ManuSanchez_ y al equipo de @PerroAndaluzTVE y enhorabuena a Ángel Ruiz, ya nos puso los pelos de punta en el Ministerio del Tiempo y ahora no ha sido menos. https://t.co/gIO5ANSofG — Mario Rosales (@MarioRosales7) September 17, 2026

La televisión debería ser un vehículo para esto mucho más a menudo. Qué belleza. https://t.co/GEB61AiqHC — David Belzunce 🍉 (@davidbelzunce) September 18, 2026

Y esto...

🥹🥹🥹🥹



Lorca vuelve cada vez que alguien lo recuerda y lo lee. Y esta noche estuvo con @_ManuSanchez_. Y se hizo la magia...



Qué calidad de programa!!

De Sevilla para el mundo!!#ElPerroAndaluzTVE 💚 pic.twitter.com/E9uVu7tFIe — Begoña del Tío (@begodeltio) September 17, 2026

ES-PEC-TA-CU-LAR.



Enhorabuena a todo el equipo que lo ha hecho posible.



Esto es TELEVISIÓN con mayúsculas. Felicidades, @16escalones. https://t.co/CgRj9bKyLe — ~ Hache || inimia Comunica ~ (@hachebenitez) September 18, 2026

La televisión pública que merecemos ❤️,

Gracias por este momentazo @_ManuSanchez_ https://t.co/0WKN08Wntg — R.Sánchez Sánchez 🌹 (@ssanchezBCN) September 18, 2026

Qué barbaridad lo que se está viviendo esta noche en El Perro Andaluz con Poveda, el poema de Lorca y doña María Galiana.



Carne de gallina... ❤️ #ElPerroAndaluzTVE — Plata (@AbelPlata) September 17, 2026