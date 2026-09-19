Marc Giró habla claro de sus bajas audiencias en La Sexta y saca una conclusión ante la 'derechización' de Cuatro sobre TVE

Marc Giró se ha pronunciado sobre la tendencia ideológica que se está extendiendo en la parrilla televisiva, reivindicando a 'Cara al show' y sus monólogos en La Sexta como la resistencia ante esta "derechización" de los contenidos. Así, el presentador ha querido abordar también su supuesta rivalidad con Henar Álvarez durante la temporada pasada, aclarando que su espacio nunca podría ser rival de un formato de cadena pública.

Durante su última aparición en 'La Ventana' de la Cadena SER, el comunicador ha insistido en "la necesidad de contrarrestar" los discursos "fascistas de ultraderecha" que han encontrado su camino en distintos "programas de máxima audiencia" durante los últimos años. Con discursos que, tal y como él mismo ha calificado, dan "absoluto asco y repelús". Asegura además que la situación actual le tiene "alucinado y preocupado".

Marc Giró se pronuncia sobre las discretas audiencias de 'Cara al show' en La Sexta: "Los directivos no están preocupados"

"El prime time cada vez es más lejos. Los programas se ven obligados a empezar a las 23:30 horas, es una cosa inaudita que no pasa en ningún otro país del mundo", ha comenzado denunciando Marc Giró sobre el horario en el que se encuentra con la audiencia de 'Cara al show'. "Todo esto es por este discurso que se está colando, no voy a decir concretamente en qué cadenas, aunque se van arrastrando, lo cual me parece preocupantísimo", ha señalado sin ofrecer nombres.

🗣️ "Tengo la necesidad de contrarrestar el discurso que está instalado en la televisión actual, que me da absoluto ASCO y REPELÚS"



❌ "Son discursos de ultraderecha en programas de máxima audiencia"



📺 Marc Giró cuenta cómo y por qué escribe sus monólogos para 'Cara al Show'… pic.twitter.com/pzYp20S5KK — La Ventana (@laventana) September 17, 2026

El catalán ha explicado entonces que en su programa de La Sexta trata de usar sus monólogos de apertura, en los que a menudo realiza un repaso satírico de la actualidad, para "intentar revertir e introducir en el discurso público una visión de la jugada que sea humorística, humanista y atienda a la carta de los Derechos Humanos". El comunicador asegura que poniéndose "en rollo pedagógico" con la audiencia para desmantelar estos peligrosos discursos es una manera de contraatacar la narrativa que se está convirtiendo en predominante.

"El lío que se monta en según qué cadenas y viendo que el discurso de ultraderecha es muy atractivo. Yo me veo en la obligación de contrarrestarlos, así me quede yo en un 0% de audiencia, que no me estoy quedando, por cierto", ha sentenciado Marc Giró, reafirmándose en su deber de frenar este tipo de tendencias. "Me preocupa la audiencia, pero creo que ha cambiado el panorama. Si a los directivos de laSexta les preocupara la audiencia, yo estaría preocupado, pero ellos no están preocupados", ha añadido sobre su discreta acogida en el canal de Atresmedia.

"Tengo absoluta libertad de prensa y mucho apoyo por parte de la cadena y los directivos"

A su vez, ha asegurado que cuenta con "carta blanca" para decir y hacer lo que quiera en el programa. "Tengo absoluta libertad de prensa, mucho apoyo por parte de la cadena y de los directivos, que saben exactamente en qué momento estamos. Y como trabajo en una televisión comercial lo tengo que decir: tampoco está preocupado el departamento de Publicidad, que me parece una muy buena noticia", ha explicado el presentador.

📺 Marc Giró: "Tengo absoluta libertad de prensa y mucho apoyo por parte de la cadena"



☝🏻 "Saben en qué momento estamos y a dónde vamos"



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En ese sentido, repasando estrictamente el rendimiento en audiencias de su primera etapa en La Sexta y este mes de septiembre, Marc Giró ha querido abordar también su supuesta rivalidad con Henar Álvarez y 'Al cielo con ella', con quién competía en la noche de los martes durante el pasado curso televisivo. Así, ha asegurado que "un programa de La Sexta nunca puede ser el rival directo de un programa de la cadena pública", extendiéndose en su explicación.

Sobre su rivalidad con 'Al cielo con ella: "Henar y yo nos descojonábamos porque nos enfrentaban"

"Había muchísimos titulares al principio de temporada de una cosa de la que Henar y yo nos descojonábamos porque nos enfrentaban. Claro, en esto del heteropatriarcado, tienes a una mariquita y a una señora y nos metes al barro juntas", ha señalado con sorna. "A mí me extrañaba muchísimo porque decían 'Henar vuelve a ganar a Marc Giró' y yo pensaba 'esto es increíble', porque no ha habido nunca en la historia de laSexta, ni ahora ni nunca, que estuviera compitiendo con La 1", ha lamentado el presentador.

Así, ha señalado cómo ahora es Cuatro quién en franjas como el access prime time "está haciendo sorpasso a TVE", refiriéndose a 'Horizonte' sin mencionar explícitamente al programa de Iker Jiménez. Lo que sí ha verbalizado es que está "preocupadísimo" por la "derechización" del canal de Mediaset, dando la voz de alarma por el éxito de programas como el citado anteriormente o 'En boca de todos' con Nacho Abad.

"Entre escoger según qué y ver a Jordi Savall entrevistado por Broncano, quédense ustedes con Savall. Eso es hacer una televisión pública y buena", ha terminado pidiendo Marc Giró a la audiencia, animando a los telespectadores a rechazar el discurso que cada vez está ganando más terreno en unos meses clave de cara a las próximas elecciones generales.