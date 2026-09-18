Trece contrarresta la ampliación de 'Horizonte': Aplica un cambio estratégico con 'El Cascabel' en su programación diaria

La actualidad gana aún más peso en la programación de las cadenas de televisión. Después de que Mediaset haya decidido alargar la duración de 'Horizonte' desde esta semana adelantando su comienzo a las 21:00 horas y de ampliarlo también a la noche de los viernes; ahora es Trece la que ha optado por seguir sus pasos y apostar por extender el horario de 'El cascabel' a partir del próximo lunes.

De esta forma, el espacio que conduce José Luis Pérez adelantará su comienzo a las 21:00 horas y ocupará todo el prime time de Trece pues se alargará de lunes a jueves hasta las 0:30 horas. Un cambio que provocará que compita frontalmente con los informativos de las cadenas generalistas así como con las grandes ofertas de access prime time como 'La Revuelta', 'El Hormiguero', 'First Dates' y 'El Intermedio' así como con 'Horizonte'.

Pero el nuevo 'El cascabel' también tendrá que hacer frente a otros espacios de actualidad y debate como son 'El análisis de diario de la noche' de Antonio Naranjo en Telemadrid, que se emite de 21:20 a 22:45 horas así como con 'La noche en 24 horas' con Xabier Fortes en el Canal 24 horas, con el que ya competía en su horario habitual.

Con este cambio', Trece cambia su programación diaria y sustituirá el cine que emitía justo antes de 'El cascabel' por una versiópn renovada y ampliada del formato que dirige y presenta José Luis Pérez de lunes a jueves. Eso sí, los viernes la cadena seguirá dedicando su prime time al séptimo arte.

El objetivo de Trece con el nuevo horario de 'El cascabel'

José Luis Pérez ha sido el encargado de dar la noticia este viernes en la COPE. "A partir del lunes empezamos una hora antes, empezamos a las 21:00 horas porque era una de las demandas de nuestros espectadores porque querían más tiempo para el análisis con rigor, con firmeza, que no significa con insultos, con compromiso", ha comentado el presentador en 'Mediodía COPE'.

"Adelantamos El cascabel a las nueve para estar desde primera hora con la actualidad, escuchar a sus protagonistas y analizar lo importante sin ruido. Una hora más para estar todavía más cerca de quien nos elige cada noche", sentencia el director y presentador del formato.

Así, el objetivo de 'El cascabel' seguirá siendo "seguir de cerca una actualidad cada vez más intensa y ofrecer a los espectadores más tiempo para analizarla, escuchar todas las voces y poner sobre la mesa las claves necesarias para saber qué está pasando y cómo afecta a su día a día".

José Luis Pérez seguirá al frente de 'El cascabel' junto a Ana Samboal y todo el equipo habitual de tertulianos formado por Isabel Durán, Juan Fernández-Miranda, Paco Rosell, Bieito Rubido, Ignacio Camacho, Álvaro Nieto, Esther Jaén, Manuel Marín, Mayte Alcaraz, May Mariño, Ana Martín, Aitor Riveiro, Javier Gállego, Mariano Alonso, José Antonio Pérez y Guillermo del Valle.