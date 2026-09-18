Así altera el regreso de Joaquín Prat la parrilla matinal de Telecinco, con Patricia Pardo condenada a la peor franja

Telecinco reorganizará su programación matinal a partir del próximo lunes 21 de septiembre con la vuelta de Joaquín Prat a una franja que abandonó el pasado año con la fallida misión de levantar las tardes del canal. Ahora, apenas un año después, el comunicador retorna a sus orígenes con una nueva temporada de 'El Tiempo Justo'.

Además, el formato se reformulará en esta nueva etapa, dirigiéndose a abordar la agenda política y a dar voz a la denuncia social con diez nuevos colaboradores (como Macarena Olona, Marcos de Quinto o Cristina Fallarás) y prescindiendo totalmente del bloque de corazón y del entretenimiento en general.

'El Tiempo Justo' recogerá el testigo de 'El programa de Ana Rosa' cada mediodía, desplazando a 'Vamos a ver' al último tramo de la franja. Así, el espacio de Patricia Pardo verá notablemente mermada su presencia en la parrilla (de 13:45 a 15:00 horas). Es decir, más de un 60% menos de cuota de pantalla respecto a su duración actual.

Así, 'El Tiempo Justo', bajo la dirección de Óscar de la Fuente ('El programa de Ana Rosa') y Patricia Lennon ('Ya es mediodía', 'Y ahora Sonsoles'), se quedará con una banda horaria mucho más favorable en lo que a audiencias se refiere frente a 'Vamos a ver' y Pardo, que asumirá, por ende, el final de la mañana y el access a la sobremesa. En otras palabras, el tramo en el que la cadena de Fuencarral rinde peor.

Por su parte, y ante este esquema de programación que implicará cuatro ofertas de la productora de Ana Rosa Quintana en la mañana de Telecinco (añadiendo en la ecuación 'La mirada crítica' de Ana Terradillos), 'Vamos a ver' será la única ventana abierta a contenidos más desenfadados sobre crónica social y realities. Algo que está cayendo en el olvido en la cadena en sus productos de day time.

Así quedan las mañanas de Telecinco a partir del próximo lunes: