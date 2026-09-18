'Sueños de Libertad', avance semanal del 21 al 25 de septiembre: El regreso de un personaje y la venganza final de Gabriel en Antena 3

'Sueños de libertad' está de enhorabuena pues además de poderse disfrutar con éxito cada tarde en Antena 3 y Atresplayer así como en Disney+ y Movistar Plus, a partir de ahora también estará disponible en Netflix como ya sucede con sus rivales ('Valle Salvaje' y 'La Promesa') después de la alianza histórica entre la plataforma y Atresmedia.

Lo hace en un momento crucial para algunas de sus tramas con la boda de Andrés y Valentina a la vista, la ruptura de Marta y Fina por culpa de Bianca, el embarazo de Beatriz y la trampa de Gabriel a Tasio que se suma a toda la venganza del abogado contra los De La Reina.

Además, 'Sueños de libertad' sigue renovando su reparto con la incorporación de Almagro San Miguel ('La Moderna') para dar vida al hijo de Antoine Brossard. El actor se suma al elenco junto a los otros fichajes de esta temporada como Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano.

Te dejamos con el avance completo de los próximos episodios que se emitirán en Antena 3 entre el lunes 14 y el viernes 18 de septiembre a continuación:

Avance del capítulo 652 de 'Sueños de libertad' del lunes 21 de septiembre

El regreso de Dorotea por la pedida de mano de Valentina

Digna tiene una idea para poder salvar el legado de Gervasio y no duda en compartirlo con Damián pues quiere levantar el ánimo de su hijo Luis y propone recuperar los derechos de los perfumes De La Reina. Algo a lo que él reacciona con escepticismo pero decidido a ayudarla.

Begoña se preocupa por el estado de Beatriz y esta no duda en engañarla sobre el diagnóstico de Miguel al callarse lo de su embarazo. Paralelamente, Begoña recibe la llamada de Luz tras conocer que Andrés se casa con Valentina. Damián y Digna invitan a Begoña a la comida de celebración por la pedida, pero ella no está por la labor de acudir y Digna aprovecha para dejarle claro que no puede seguir así y que a la boda tendrá que acudir quiera o no.

Por su parte, Valentina está agobiada por el regalo de pedida para Andrés. Y su madre Dorotea regresa a Toledo para acudir a dicha comida y le hace ver que tiene que disfrutar de su nueva vida. Mientras, Pablo comparte con Nieves que está encantado con Valentina y le propone retomar su escapada sin hijos aprovechando que ahora tiene más tiempo gracias a la secretaria.

Tasio está convencido de que Gabriel se ha inventado su lesión y que Miguel le ha ayudado porque le odia y no duda en compartirlo con Salva, que da la cara por el doctor. Tras ello, Tasio acude al dispensario para indagar con Miguel sobre la lesión de su primo pues cree que se autolesionó. Sin embargo, el doctor insiste en que esa lesión tiene que ser de un golpe. Tampoco, Paula le cree por sus problemas en el pasado con las timbas pero él le revela lo que fue capaz de hacer Gabriel con la sala de calderas.

Marta se enfrenta a Bianca y no duda en acusarla de haber jugado sucio para recuperar a Fina y haberla besado. Después, la pintora se cita con Fina para preguntarla cómo se encuentra tras su ruptura y no duda en aprovechar la ocasión para intentar retomar su relación. Sin embargo, la fotógrafa le frena porque quiere estar sola.

Por último, Gabriel insiste a Beatriz con que se mude a Madrid para poder llevar una vida mucho más tranquila y le promete ir a verla cada vez que pueda. Le pide paciencia solo hasta que complete la venganza hacia su familia.

Avance del capítulo 653 de 'Sueños de libertad' del martes 22 de septiembre

Gabriel malmete a Valentina sobre su ascenso

Begoña se da cuenta del embarazo de Beatriz tras ver todos los síntomas que tiene y no duda en hablar con ella y le pregunta si su pareja es el padre y tras ello le deja claro que puede apoyarse en ella y que le ayudará en todo lo que necesite.

Damián no duda en pedirle a Andrés que trate de interceder y consiga convencer a Hugo Brossard para poder recuperar los derechos de las patentes para luchar por el deseo de Digna. Por su parte, Tasio comparte con Andrés todo lo que pasó en su pelea con Gabriel y le deja claro que su primo se ha autolesionado y Andrés no duda en dejar claro que con Gabriel todo es posible.

Fina le deja caer a Marta que lo mejor es que dimita tras romper con ella pero la De La Reina le deja claro que tienen que ser capaces de dejar a un lado sus problemas personales y poder trabajar juntas. Al fin y al cabo es algo a lo que está acostumbrada pues también le sucedió con Cloe. Después, Bianca le hace una propuesta inesperada a Fina: organizar una exposición conjunta con sus cuadros.

Miguel comparte con Nieves lo que sucedió en su último encuentro con Claudia y su madre se queda muy preocupada. Por otro lado, Valentina descubre que su boda ya ha salido publicada en prensa y Gabriel aprovecha para malmeter y no duda en soltar que su ascenso tiene que ver precisamente por su enlace. Tras ello, Valentina indaga con Pablo para descubrir la verdad sobre su contrato como secretaria.

La ausencia de Tasio genera problemas en la fábrica. Precisamente, Tasio recibe una nueva carta de Carmen en la que ella se despide de él definitivamente. Algo que provoca que Damián se enfrente de nuevo a su hijo llevando a Marta a dar la cara por su amiga.

Begoña comparte con Gabriel su decisión de ayudar a Beatriz con su embarazo y él reacciona con dureza. Tras ello, Beatriz le lanza un órdago a Gabriel: si sigue presionándola con irse a Madrid abortará para poder quedarse en Toledo.

Avance del capítulo 654 de 'Sueños de libertad' del miércoles 23 de septiembre

Dorotea convence a Valentina para que acepte su boda

Andrés comparte con Damián que Hugo Brossard se ha mostrado receptivo a que puedan recuperar las patentes. Paralelamente, Andrés trata de mediar con su padre sobre Tasio y le hace ver que todo pudo ser una trampa de Gabriel y ambos llegan a la conclusión de que Pablo podría ser clave para esclarecer lo que pasó.

Digna acude a ver a Begoña para saber cómo se encuentra y ella no duda en compartir su miedo por perder a Andrés para siempre. Sigue enamorada de él y no está preparada para acudir a su pedida de mano y ver como empieza una nueva vida junto a Valentina.

En la tienda, Paula pasa un gran apuro debido a una clienta que dice reconocerla y después le deja claro a Tasio que no está dispuesta a seguir escondiendo su relación. Mientras, Valentina le exige a Andrés que le revele la verdad sobre su ascenso y se enfrenta con él por haber permitido que Damián se entrometiera por el que dirán. Tras ello, Valentina no duda en pedir explicaciones a Damián y a Marta. Después de todo lo ocurrido, la mujer empieza a dudar sobre su compromiso.

En la fábrica, Pablo presiona a Gabriel para que readmita a Tasio ante los graves problemas que están teniendo con la producción de los perfumes pero él insiste en que no va a cambiar de idea. Después, Pablo trata de hablar con su hijo sobre la lesión de Gabriel y el doctor Salazar aprovecha para pedir consejo a su padre sobre las relaciones con las mujeres porque quiere dar un paso más con Claudia.

Fina recibe una buena noticia cuando Bianca le anuncia que Lombardo ha decidido exponer sus fotografías en una exposición conjunta con sus cuadros. Algo que provoca que la pintora intente besarla de nuevo pero la fotógrafa le para los pies pues prefiere seguir soltera.

Finalmente, Gabriel paraliza la negociación entre Hugo Brossard y los De La Reina por la venta de las patentes. Además tiene un nuevo as en la manga: que Andrés y Marta se encarguen de sustituir a Tasio en la fábrica y en las labores de producción. Y después, el abogado termina discutiendo con Beatriz y le anima a deshacerse del bebé.

Avance del capítulo 655 de 'Sueños de libertad' del jueves 24 de septiembre

Andrés y Valentina en su pedida de mano

Andrés muestra su preocupación porque Valentina no quiera casarse con él tras lo sucedido con su ascenso. Por si fueran poco las preocupaciones, Andrés y Marta comparten con su familia que Gabriel ha paralizado la venta de las patentes de los perfumes y que su primo quiere que sean ellos quienes ocupen el puesto de Tasio. Después, ambos deciden plantar cara a Gabriel pues se niegan a hacer el trabajo de su hermano.

Begoña pilla a Beatriz llorando después de que el padre de su hijo no quiera hacerse cargo de él y comparte con ella su idea de abortar. Pero Begoña trata de convencerla para que no cometa esa locura pues todavía recuerda lo que le pasó a María y cómo acabó.

En la cantina, Paula se desahoga con Salva tras el ultimátum que le ha dado a Tasio porque es incapaz de seguir con su noviazgo en secreto. Después, Salva acude a ver a Tasio para convencerle y dar la cara por Paula. Por su parte, Miguel invita a Claudia a cenar a su casa aprovechando que están solos dispuesto a dar un paso más allá en su relación. Después, Manuela reacciona escandalizada y avisa a su sobrina sobre sus verdaderas intenciones.

Damián llama a Dorotea para tratar de enmendar su error con Valentina y consiga que su hija se olvide de todo y acceda a casarse con Andrés. Tras ello, Dorotea trata de aplacar a Valentina haciéndole ver que Andrés se enfrentó a su padre y que es capaz de hacer cualquier cosa para hacerla feliz. Finalmente, su hija da su brazo a torcer y acepta acudir a su pedida de mano.

Begoña está muy preocupada por la desaparición de Beatriz pues cree que ha ido a abortar y trata de impedirlo. Después, Beatriz comparte con Gabriel que ha sido incapaz de deshacerse de su bebé y él le promete que encontrará la manera de poder tener una vida juntos con el bebé sin que nada ni nadie sospeche.

Finalmente, Andrés y Valentina celebran su pedida de mano delante de toda la familia, incluido Julia. Aunque Begoña es la única gran ausente.

Avance del capítulo 656 de 'Sueños de libertad' del viernes 25 de septiembre

Fina y Marta en 'Sueños de libertad'

Gabriel no está dispuesto a quedarse atrás en el negocio y aprovecha la junta de accionistas para lanzar una propuesta de modernización para la fábrica y actualizar tanto la imagen corporativa de la empresa como las instalaciones de la misma.

Dorotea se despide de Valentina tras haber acudido a su pedida de mano y comprobar que su hija está prepara para iniciar una nueva vida junto a su futuro marido.

Damián hace ver a Tasio que Gabriel estará desesperado por tapar los problemas en la producción de los perfumes y que por eso es el momento perfecto para conseguir que le readmita en su puesto.

Valentina le hace ver a Claudia las intenciones de Miguel con la cena a solas. Precisamente, Miguel decide lanzarse con su novia dispuesto a acostarse con ella.

Por su parte, Marta trata de reconciliarse con Fina. Y Tasio acude a Salva pidiéndole un gran favor para poder salir de la situación en la que se encuentra.

Por último, los De la Reina reciben una demoledora noticia que podría suponer un antes y un después en el futuro de la fábrica y en la posición de cada uno.