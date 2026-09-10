Revolución en 'Sueños de Libertad' con el último fichaje en su reparto en Antena 3: Un actor de 'La Moderna' que tomará gran protagonismo

'Sueños de libertad' no para de recibir nuevas caras en esta tercera temporada en Antena 3. Desde este jueves, los seguidores de la serie pondrán por fin cara a uno de los personajes que más ha dado que hablar en los últimos meses: Hugo Brossard, el hijo de Antoine Brossard, a quién interpreta el actor Almagro San Miguel.

De esta manera, Almagro San Miguel se incorpora a las tramas de 'Sueños de libertad' después de que se conociera su fichaje el pasado mes de mayo. El actor vuelve así a una serie diaria después de haber sido el protagonista de 'La Moderna' en sus dos primeras temporadas en TVE y de haber participado en otras series como 'Operación Barrio Inglés', 'La Caza. Guadiana', 'Honor', 'Estoy vivo' o 'Vis a vis', entre otras.

Almagro San Miguel se suma así al reparto de la tercera temporada de 'Sueños de libertad' del que forman parte Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano. Todos ellos se han sumado al elenco encabezado por Natalia Sánchez, Oriol Tarrasón, Dani Tatay, Nancho Novo, Marta Belmonte, Ana Fernández, Alba Brunet, José Milán e Isabel Moreno, entre otros.

Almagro San Miguel interpreta a Hugo Brossard en 'Sueños de libertad'

Almagro San Miguel se suma a 'Sueños de libertad'

Desde que se conoció el fichaje de Almagro San Miguel había muchos rumores sobre el personaje al que interpretaría. Y finalmente se ha confirmado que el actor se meterá en la piel de Hugo Brossard, el hijo de Antoine Brossard (Gabriel Ignacio), el fundador de la compañía francesa que falleció de un infarto por culpa de Tasio al robarle sus pastillas del corazón.

Hasta ahora, mucho se ha oído hablar de él. Pues tanto Gabriel (Oriol Tarrasón) como Andrés (Dani Tatay) han hablado en varias ocasiones con él para tratar de tenerle de su lado. Ahora, por fin el personaje dará la cara y tomará gran protagonismo en las tramas de la serie producida por Diagonal TV.

Tras la muerte de su padre, Hugo Brossard ha asumido el control de la compañía francesa con la que se asoció Perfumerías De La Reina. Desde que tomó él las riendas, el joven consiguió enterrar el hacha de guerra con los De La Reina pues gracias a él se dio marcha atrás a la idea de su padre de trasladar la producción a Marruecos. Pero ahora, Brossard ha dado un giro y se alía con Gabriel al decidir que se deje de producir los perfumes de los De La Reina poniendo fin a todo el legado de los Merino.

Metódico y perfeccionista, Hugo Brossard dejará claro desde el principio que no llega a Toledo precisamente a hacer amigos. ¿Será el nuevo aliado de Gabriel en su objetivo de destruir para siempre a su familia?