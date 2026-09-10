RTVE presenta 'Rojo sobre blanco', su nuevo thriller con Hugo Silva y el creador de 'Águila Roja': Reparto completo y tráiler

RTVE ha presentado en el FesTVal de Vitoria-Gasteiz, al que asiste El Televisero, 'Rojo sobre blanco', su nueva apuesta de ficción protagonizada por Hugo Silva ('Los hombres de Paco') y María Hervás ('Machos Alfa'). La serie, producida por Good Mood (Mediawan) y con Daniel Écija ('Médico de familia', 'Periodistas', 'Los Serrano') al frente de la producción ejecutiva, combina la investigación criminal con el humor y las tramas personales de los agentes de una comisaría.

La ficción contará con ocho episodios y sitúa en el centro de la historia a Mario Sandoval, un inspector de policía que regresa a Madrid después de pasar una etapa en Italia, y Daniela Pedreira, una brillante lingüista forense con altas capacidades que posee una habilidad extraordinaria para encontrar pistas a través del lenguaje. El encuentro entre ambos cambiará el rumbo de las investigaciones y también sus propias vidas.

La serie, rodada entre Madrid y Tenerife, busca aprovechar tanto los escenarios urbanos como los espacios vinculados a la propia comisaría para construir una serie policíaca que combine investigación y vida cotidiana.

🚨 Varios crímenes, una comisaría y demasiadas preguntas por resolver



‘Rojo sobre blanco’, la nueva serie de ficción de @rtve donde nada es lo que parece🔎



📺 MUY PRONTO, GRAN ESTRENO en @La1_tve #FesTVal pic.twitter.com/t79PDf5kOS — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) September 9, 2026

Una lingüista forense que encuentra pistas donde los demás solo ven palabras

María Hervás interpreta a Daniela, una mujer con altas capacidades que se alejó de la Policía tras la muerte de su padre, también agente. Su regreso al entorno policial no responde únicamente a motivos profesionales: Daniela quiere demostrar que Néstor no era culpable de corrupción y averiguar qué ocurrió realmente con él.

Su talento para analizar el lenguaje será determinante cuando un caso de secuestro lleve a Mario hasta ella. A partir de entonces, colaborará con la comisaría para resolver diferentes investigaciones, aunque su particular forma de relacionarse con los demás será otra de las fuentes de conflicto.

La actriz ha definido a su personaje como "una tía brillantísima pero una torpe emocional que no maneja los códigos sociales", una característica que permitirá que la serie encuentre parte de su humor en las situaciones que provoca su dificultad para interpretar determinados comportamientos.

María Hervás en 'Rojo sobre blanco'

Hugo Silva regresa a Madrid con una investigación y su matrimonio roto

Al otro lado de la pareja protagonista se encuentra Mario Sandoval, interpretado por Hugo Silva. El inspector vuelve a Madrid después de dos años en Roma con la intención de recuperar a su familia, pero su regreso coincide con un mediático caso de secuestro que le llevará hasta Daniela. Su situación personal tampoco será sencilla. Mario está en plena crisis matrimonial y tendrá que volver a trabajar con Claudia, su exmujer, que además forma parte de la misma comisaría. A ello se suma el pasado que mantiene con otra compañera del equipo.

Hugo Silva ha destacado precisamente la combinación entre investigación y vida cotidiana que plantea la serie: "Me he reído mucho haciendo esta serie; es un tipo bastante despistado pero con mucho instinto que vuelve a trabajar con su ex mujer, y esa tensión constante genera momentos tan dolorosos como graciosos".

El actor considera que ahí está una de las claves de la ficción, que no se limita a seguir los casos policiales, sino que también muestra los problemas personales de quienes tienen que resolverlos.

Hugo Silva e Irene Arcos en 'Rojo sobre blanco'

Daniel Écija apuesta por un procedimental con comedia, emoción y suspense

'Rojo sobre blanco' se construye como un procedimental con un caso por capítulo, aunque cada investigación convivirá con las tramas personales de los personajes. La intención de sus responsables es alejarse del tono más oscuro asociado habitualmente al género y encontrar un equilibrio entre suspense y situaciones cotidianas.

Daniel Écija ha definido la serie como una propuesta de "drama, comedia, emoción y suspense, porque una serie debe retratar la vida". El creador también ha destacado el "talento bestial" del reparto, uno de los grandes pilares de una ficción coral en la que las relaciones entre los agentes tendrán un peso importante. "Estoy encantado de estar en la televisión en abierto. Es una serie para todos y más en la pública", ha recalcado el creador y productor.

La serie está dirigida por Jesús Rodrigo, María Pulido y David Molina Encinas y cuenta con un equipo de guion coordinado por Guillermo Cisneros, junto a Tirso Conde, Andrés Martín Soto, Javier Galán, Víctor Pedreira, Paco de Campos Mendizábal, Ana Sierra, Ignacio Campón y Pablo Fajardo.

El resto del reparto completa una comisaría en la que los casos policiales se cruzarán constantemente con las relaciones sentimentales, familiares y de amistad de sus protagonistas. Durante la presentación en Vitoria, los intérpretes coincidieron además en destacar el ambiente de trabajo durante el rodaje. "El buen rollo, la falta de ego, el cariño con el que se ha hecho todo... eso trasciende a la pantalla", aseguró Juanlu González.

Un reparto coral en el que las relaciones también serán protagonistas

Imagen del reparto de 'Rojo sobre blanco'

Junto a Hugo Silva y María Hervás, 'Rojo sobre blanco' cuenta con un reparto formado por actores como Irene Arcos ('Machos Alfa'), Pablo Derqui ('Su majestad'), Manu Baqueiro ('Perdiendo el juicio', 'Amar es para siempre'), Francis Lorenzo ('La Caza. Monteperdido'), Juanlu González ('Marbella'), Belén Écija ('4 estrellas'), Miryam Gallego ('Águila Roja', 'La Moderna') y Ana Gracia ('4 estrellas'), entre otros.

Daniela (María Hervás) vive con su madre y su hijo Pablo en un pequeño piso del centro de Madrid. Trabaja por las noches de camarera hasta que, un día, el destino la obliga a enfrentarse a su pasado.

Mario (Hugo Silva), un inspector de policía en plena crisis matrimonial, regresa desde Italia dispuesto a recuperar a su familia. No lo tendrá fácil porque su mujer trabaja en la misma comisaría y él la engañó con una compañera. A raíz de un mediático caso de secuestro, Mario descubrirá que Daniela tiene una habilidad extraordinaria para hallar pistas donde los demás sólo ven palabras. A partir de ese día, ella colaborará con la policía utilizando su talento.

Claudia (Irene Arcos) es la esposa de Mario y madre de Luna. Se conocieron en la academia de policía. Es una mujer que ha desarrollado su lado más masculino para hacerse valer en un espacio gobernado por los hombres. Jamás pide ayuda, pero siempre está para los demás.

Luna (Lola Pedreira), hija de Claudia y Mario, tiene como ídolo a la campeona del mundo Cata Coll, y ella quiere convertirse en portera del Leganés. Atraviesa una preadolescencia complicada. Sus padres creen que ella desea que estén juntos, pero Luna solo quiere que sean felices.

Emilio (Pablo Derqui) es inspector de Policía y el mejor amigo de Mario junto a Miranda (Manu Baqueiro). Los tres son del mismo barrio. Divertido, canalla y siempre dispuesto a dar buenos consejos. Es feliz junto a su mujer, Eva, con la que tiene dos hijos, Lucas y Telmo.

Eva (Miryam Gallego) es la mujer de Emilio y trabaja también en la comisaría, en tareas administrativas. Es una mujer con carácter, sin pelos en la lengua y nunca duda en plantar cara a quien sea cuando considera que algo no es justo.

Miranda (Manu Baqueiro) es el soltero del grupo. Muy buena persona, siempre estuvo de enamorado de Claudia, pero dio un paso atrás cuando empezó con Mario. Cuando se separaron, no pudo resistir más e inició una relación con Claudia que va a traer complicaciones.

Lorca (Francis Lorenzo) es el comisario y jefe de Mario y Claudia. Directo, parco en palabras y pragmático. Antes de jubilarse pretende dejar la mayoría de casos resueltos, aunque eso signifique vivir constantemente estresado. Tiene un hijo, Raúl, también policía.

Sara (Belén Écija) es policía científica. Detallista y muy profesional, es la más joven del grupo. Sara vivió una relación intensa pero breve con Mario, que se desarrolló mientras estaban infiltrados juntos en una misión. Sigue enamorada de él, aunque le cuesta admitirlo.

Raúl (Juanlu González) es el mejor amigo de Daniela e hijo del comisario Lorca. Joven, divertido y con un talento extraordinario para la informática, es el hacker y experto tecnológico del equipo.

Marta (Ana Gracia), madre de Daniela y abuela de Pablo, es una mujer fuerte y de carácter, pilar de la familia. Quiere con locura a su hija, pero siempre saltan las chispas entre ellas. La pérdida de su marido la marcó para siempre, envolviendola en una coraza que esconde un gran dolor.

Carlos (Jon Plazaola) es psicólogo. Exnovio de Daniela y padre de Pablo, intentó formar una familia con ella por amor a su hijo, pero la relación terminó, aunque Daniela entendió la situación. Actualmente, comparte la custodia de Pablo con Daniela y está a punto de casarse.

Pablo (Nicolás Rodicio) es hijo de Daniela y Carlos, travieso y creativo, adora la pintura y sueña con ser artista cuando sea mayor. Se proclama el hombre de la casa y disfruta llevándole la contraria a su madre solo para molestarla. Sin embargo, en el fondo, lo que más desea es pasar más tiempo con ella.