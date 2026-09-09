Cuántos programas tiene en total 'El Túnel', participantes y mecánica del nuevo concurso con Jesús Vázquez en RTVE

La 1 de TVE estrena este miércoles 9 de septiembre, después de 'La Revuelta', 'El Túnel: avanza y gana', su nuevo concurso de prime time presentado por Jesús Vázquez. El formato, presentado este martes en el FesTVal de Vitoria-Gasteiz, donde ha asistido El Televisero, combina conocimiento, rapidez mental y estrategia en una competición en la que acertar las respuestas no será suficiente para llegar hasta el final. Los concursantes tendrán que elegir bien a sus rivales, medir los riesgos y decidir en cada momento si continuar avanzando o plantarse con lo conseguido.

El nuevo espacio, producido por RTVE en colaboración con Fremantle España, reúne a 32 participantes que comenzarán la competición con una cantidad de dinero asignada. Solo uno conseguirá completar el recorrido y hacerse con un premio de hasta 150.000 euros. El programa se estrenará también en RTVE Play y se desarrollará a lo largo de cuatro entregas.

Un concurso en el que saber la respuesta no garantiza la victoria

La gran particularidad de 'El Túnel: avanza y gana' es que el conocimiento solo es una parte de la ecuación. En cada duelo, los concursantes tendrán que enfrentarse a diferentes categorías mientras avanzan físicamente por un túnel. El objetivo será llegar antes que el rival al final del recorrido, pero la elección del contrincante puede ser tan importante como acertar las preguntas.

El propio formato será el encargado de decidir quién entra en juego y qué categoría tendrá que afrontar. A partir de ahí, el concursante podrá consultar al resto de participantes para intentar averiguar quién domina esa materia y quién puede ser un rival más asequible. Pero nadie está obligado a decir la verdad, por lo que la competición incorpora también un componente de intuición, engaño y psicología.

Una vez finalizado el duelo, el ganador incorporará a su marcador el dinero de su rival y tendrá que enfrentarse a una nueva decisión: seguir jugando para mantener el control sobre quién será su próximo adversario o retirarse con lo conseguido. Las llamadas “Categorías Premium” añadirán además dinero extra y podrán modificar el equilibrio de la competición.

Jesús Vázquez cumple años con un regalo muy especial

Jesús Vázquez recibe una tarta en el FesTVal por su cumpleaños

Para Jesús Vázquez, ponerse al frente de este nuevo formato supone además una coincidencia especialmente señalada: el estreno llegará el mismo día de su cumpleaños. "Mañana es mi cumpleaños, este estreno será mi regalo", ha reconocido el presentador durante la presentación del concurso en el FesTVal. Además, el gallego ha explicado que la propuesta le llegó "cuando menos lo esperaba" y que se ha encontrado con un formato que le ha permitido disfrutar especialmente durante la grabación. "Me lo he pasado maravillosamente bien", ha asegurado.

El presentador tendrá además un papel más activo de lo habitual dentro de la mecánica. "La seña de identidad del concurso son los sillones, a mí se me va a ver jugando", ha desvelado, antes de adelantar que estará implicado en los propios duelos: "Respondo en bajito a las preguntas y estoy muy metido en el duelo".

Mario Briongos, CEO de Fremantle, ha puesto el foco en la dificultad de convertirse en concursante de 'El Túnel'. "Ser concursante del Túnel requiere varias características, tener conocimientos pero también tener algo que contar", ha recalcado.

El programa no se limita así a enfrentar a participantes por un premio económico, sino que también pretende mostrar sus historias personales. RTVE destaca que los concursantes proceden de diferentes realidades y que sus experiencias tendrán un espacio dentro de la competición, aportando una dimensión más emocional al formato.

Asimismo, Briongos también ha querido poner en valor el trabajo realizado durante las cuatro entregas que componen esta primera edición: "El trabajo que han hecho en estos 4 capítulos ha sido admirable". Por su parte, Jesús Vázquez ha reivindicado precisamente el perfil de los participantes. "Son personas normales, anónimas de la calle, incluso algunos vienen porque necesitan el dinero para conseguir sus sueños", ha confesado el presentador, que ha añadido una reflexión sobre el comportamiento de los concursantes: "La gente en general, cuando le dejan, es buena".

Al hablar de los concursantes, Jesús Vázquez también ha revelado que al haber convivido los 32 concursantes durante un tiempo como pasa con los de '¡Allá tú!' se establecen relaciones muy interesantes entre ellos. "Se establecen vínculos entre ellos, hay relaciones personales y eso hace que haya mucho juego por detrás del juego", ha remarcado el presentador.

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🔝 ¡El nuevo GRAN CONCURSO presentado por @_JesusVazquez_ que combina cultura general, estrategia, tensión y emoción!



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Un plató espectacular que convierte cada duelo en una carrera y 32 concursantes para un solo ganador

Imagen de los concursantes de 'El túnel' en el plató

Otro de los grandes elementos diferenciales de 'El Túnel: avanza y gana' será su puesta en escena. El formato sitúa a los dos concursantes frente a frente mientras el resto observa sus movimientos desde las gradas, creando una competición física y visual que acompaña a las preguntas.

Mario Briongos ha definido el programa como "un formato icónico" por su despliegue de pantallas y por las dimensiones del plató. "Es de lo más potente de la televisión", ha asegurado sobre una escenografía concebida para que el duelo sea también parte del espectáculo.

El túnel será, de hecho, el gran protagonista visual del programa. Los participantes avanzarán o retrocederán físicamente mientras responden a las preguntas, de manera que cada acierto y cada error tendrá una consecuencia inmediata sobre su posición dentro de la competición.

La competición comenzará con 32 participantes y se irá reduciendo a medida que avancen los duelos. Solo dos llegarán a la gran final, en la que el programa introducirá un último giro en la mecánica y dará todavía más peso a la estrategia. El ganador final será el único que consiga completar el último recorrido de 'El Túnel'. Para lograrlo no bastará con acumular dinero o demostrar conocimientos: tendrá que haber sabido gestionar cada enfrentamiento, detectar las debilidades de sus rivales y asumir los riesgos adecuados.