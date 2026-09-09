¿Quiénes son Nando e Isa, la pareja más longeva de 'La Isla de las Tentaciones 11' con una pasmosa cantidad de infidelidades?

Nando (25 años) e Isa (22 años) forman la pareja más longeva de la undécima edición de 'La isla de las tentaciones' en Telecinco, pues llevan nueve años juntos. Ambos proceden de Altea (Alicante). Él trabaja como jardinero y ella es psicóloga, por lo que se le da muy bien analizar a la gente.

Los dos iniciaron su relación siendo muy jóvenes pues él tenía 16 años y ella solo 13 años. Pese a tener una relación consolidada, ambos confiesan haberle sido infiel al otro, por lo que ahora tendrán que demostrar si su amor puede seguir sobreviviendo o no a la tentación.

La primera vez que se vieron fue en una celebración, aunque en ese momento Nando tenía novia. Más tarde, coincidieron en el instituto y se besaron. Para Isa, ese primer beso no fue nada romántico. Se reconoce celosa, pero admite que con motivo: él le ha sido infiel 15 veces, aunque asegura que ella siempre se la ha devuelto.

Actualmente, mantienen una relación a distancia porque ella estudia en Madrid. Por ello, Nando quiere demostrarle a Isa que ha cambiado y ha dejado atrás las infidelidades e Isa quiere saber si realmente vale la pena seguir adelante con su noviazgo o no.

Como objetos imprescindibles en 'La isla de las tentaciones', Nando ha elegido un cojín que le regaló su novia por su último cumpleaños con dos fotos de ambos como protagonistas así como una instantánea que se hicieron juntos en la boda de su hermano y que tiene mucho significado pues aparece toda su familia. Mientras, Isa se lleva un peine porque no puede ir a ningún lado sin él y un collar que le regaló Nando justo antes de viajar a República Dominicana.