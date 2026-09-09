Dani Martínez cambia Mediaset por 'Hitster' en RTVE: Un "megashow" con 32 famosos que adapta el fenómeno mundial

RTVE prepara la llegada de 'Hitster: el juego de los grandes éxitos', su nuevo concurso musical que convierte el popular juego de mesa en un gran espectáculo televisivo, y que contará con el reclamo del humorista Dani Martínez como presentador, que liderará su primer proyecto en la televisión pública tras su salida de Mediaset, donde su último trabajo fue en el fallido 'La noche del gran show' en el prime time de Telecinco.

El nuevo programa de entretenimiento, producido por RTVE en colaboración con Fremantle, se ha presentado este miércoles en el FesTVal 2026, donde ha asistido El Televisero, y llegará próximamente a La 1 con una propuesta que mezcla música, humor, competición y recuerdos.

La cadena pública ha mostrado además las primeras imágenes del programa, que contará con 32 rostros conocidos repartidos a lo largo de sus ocho entregas. Ana Guerra, Cayetana Guillén Cuervo, El Langui, Grison, Juanjo Bona, Kira Miró, Luis Merlo, Melody, Ruth Lorenzo, Sole Giménez o Valeria Ros son algunos de los famosos que acompañarán a los concursantes anónimos en una competición en la que conocer la música será importante, pero acertar el momento exacto en el que se publicó cada canción será la verdadera clave.

Dani Martínez convierte 'Hitster' en la "gran verbena" de La 1

Dani Martínez en la presentación de 'Hitster' | FesTVal

El formato supone el regreso de Dani Martínez al género de los concursos, aunque su papel irá mucho más allá de explicar las reglas. El presentador tendrá que mantener el ritmo de una competición marcada por la música, pero también será el encargado de explotar el componente de humor y los recuerdos que esconden muchas de las canciones que forman parte de la memoria colectiva.

El propio Dani Martínez ha explicado durante la presentación que cuando le propusieron el proyecto le dijeron que sería "como una verbena de pueblo", una idea que le enamoró inmediatamente: "En una fiesta de pueblo yo me siento muy cómodo". El presentador también ha definido la adaptación como "un megashow" y ha asegurado que los seguidores del juego de mesa van a disfrutar con la versión televisiva.

La música será, por tanto, el auténtico hilo conductor de un programa en el que una canción podrá llevar a los participantes a recordar una primera fiesta, un concierto, un verano o incluso una relación. La intención es que 'Hitster' funcione tanto como concurso como espacio de entretenimiento y nostalgia.

Dos equipos, una línea temporal y una competición en la que cada canción cuenta

La mecánica enfrentará en cada programa a dos equipos formados por dos famosos y un concursante anónimo. Todos ellos tendrán que escuchar diferentes canciones, reconocerlas y decidir en qué momento fueron publicadas para ir construyendo correctamente una línea temporal de grandes éxitos.

La partida comenzará con un duelo musical en el que los dos equipos escucharán un popurrí de cuatro canciones publicadas en un mismo año. Tendrán que averiguar de qué año se trata y el equipo que acierte, o más se aproxime, conseguirá el primer turno.

A partir de ahí comenzará el juego principal. Los equipos deberán colocar cronológicamente las canciones que vayan apareciendo. Si aciertan, conservarán el tema para su línea temporal, mientras que si fallan el equipo rival podrá incorporarlo a la suya. Además, cada equipo dispondrá de un comodín con el que podrá intentar robar una canción a sus contrincantes.

El "Bingo" y un comodín para robar canciones: así se decidirá quién llega a la final

La competición incorporará también las denominadas Rondas Bingo, en las que los dos equipos jugarán simultáneamente respondiendo a preguntas relacionadas con diferentes canciones para intentar conseguir una nueva casilla directamente para su línea temporal.

Las canciones podrán aparecer además a través de videoclips, imágenes de archivo o pequeños fragmentos que pondrán a prueba tanto los conocimientos como la rapidez de los participantes. El primer equipo que consiga colocar correctamente diez canciones será el que logre el pase a la Gran Final.

En el último asalto, el equipo clasificado tendrá que enfrentarse a una nueva línea temporal formada por diez años diferentes. Dispondrá de únicamente 20 segundos para colocar cada canción en el año que considere correcto. Cada acierto tendrá un valor de 1.000 euros, por lo que podrá conseguir un máximo de 10.000 euros por programa.

32 famosos y grandes actuaciones que también forman parte del juego

Uno de los grandes atractivos de 'Hitster' será su amplio plantel de invitados famosos. A lo largo de la temporada pasarán por el programa 32 rostros de diferentes ámbitos y generaciones, entre ellos Abril Zamora, Aitor Albizua, Almudena Cid, Ana Guerra, Carmina Barrios, Carolina Iglesias, Elena Furiase, Grison, Iñaki Urrutia, Izan Llunas, Juan Sanguino, Juanjo Bona, Kira Miró, María Barranco, Martina Klein, Miriam Rodríguez, Natalia Rodríguez, Ruth Lorenzo, Sole Giménez, Susi Caramelo, Toñi Moreno, Valeria Ros o Víctor Elías.

La música en directo tendrá además un papel fundamental. Nebulossa, Isabel Aaiún, La La Love You, Pastora Soler, Raúl, Nena Daconte, Vicco y Celtas Cortos pasarán por el programa para interpretar algunos de sus grandes éxitos. Y sus actuaciones no serán un simple añadido musical. Los concursantes tendrán que colocar también esas canciones en el lugar correcto de su línea temporal, por lo que la música en directo se convertirá en una prueba más de la competición.

Una adaptación fiel al juego de mesa

Mario Briongos, CEO de Fremantle, ha defendido durante la presentación que el programa conserva la esencia del juego original y que la adaptación televisiva permitirá mantener su capacidad para conectar con distintas generaciones. "Todos tenemos una memoria relacionada con la música y en 'Hitster', además, unimos distintas generaciones", ha señalado.

El directivo ha destacado que el formato cuenta con "todos los ingredientes para triunfar: música, diversión y es para toda la familia". Una apuesta que, según ha explicado, busca que los seguidores del juego de mesa reconozcan su mecánica cuando se sienten frente al televisor.

Además, Briongos ha bromeado durante la presentación sobre la llegada de Dani Martínez al formato: "Dani siempre me da calabazas en todo lo que le digo, pero con este programa no se ha podido resistir". Una frase que refleja el tono desenfadado con el que RTVE quiere presentar esta nueva apuesta de entretenimiento.

De juego de mesa a gran espectáculo televisivo

'Hitster' nació como juego de mesa en 2022 y se ha convertido desde entonces en un fenómeno internacional. Su adaptación televisiva busca trasladar precisamente esa experiencia de jugar con canciones y recuerdos a un formato de prime time, ampliando la propuesta con famosos, actuaciones, archivo audiovisual y el particular sentido del humor de Dani Martínez.

La primera temporada estará formada por ocho entregas y RTVE todavía no ha concretado su fecha de estreno, aunque la cadena ha avanzado que llegará "pronto" a La 1. El concurso se suma así a la renovada apuesta de la pública por los formatos de entretenimiento, con la música como gran protagonista y una competición pensada también para que el espectador pueda jugar desde casa.