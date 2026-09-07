¿Quiénes son Fran González y Lilit Manukyan, los primeros concursantes de 'Rueda la Letra', que ganaron 'El Rosco' en 'Pasapalabra'?

'Rueda la Letra', el nuevo concurso de Telecinco con 'El Rosco', inicia su andadura en las tardes del canal. Y para arrancar el formato, se ha fichado a dos concursantes que conocen bien la exigencia del mítico abecedario circular: Fran González y Lilit Manukyan, dos históricos ganadores que forman parte del palmarés de 'Pasapalabra' y que son muy reconocidos por el público general.

El equipo de casting ha rescatado a estos célebres rostros del concurso en su etapa en la cadena de Fuencarral para el comienzo de un proyecto que necesita rodar desde el primer momento. Como hiciera en su día al fichar a Rafa Castaño para 'Agárrate al sillón', Mediaset ha reclutado a Fran y Lilit como primeros participantes que se enfrentarán al nuevo 'Rosco', ahora renombrado como 'La Rueda', y a todas las pruebas previas que se han diseñado.

Fran González regresa a Telecinco después de haber sido el ganador del bote de 'Pasapalabra' en enero de 2019 al completar las 25 palabras de 'El Rosco' y llevarse 1.542.000 euros ante más de seis millones de telespectadores. Se trató de uno de los premios más altos de la historia del concurso por detrás solo de los de Rosa Rodríguez, Rafa Castaño, David Leo y Pablo Díaz. Fue el último concursante en alzarse con él en la etapa del formato en Telecinco, con Christian Gálvez al frente, tras 169 programas de permanencia.

Desde entonces, Fran ha permanecido siete años alejado el foco mediático. Un tiempo que ha dedicado a continuar formándose: después de estudiar Biología y cursar tres años de Química, ahora estudia Filosofía. En un reciente encuentro con la prensa, entre ella El Televisero, confesó que se le "iluminó la bombilla" que hay en su interior cuando recibió la llamada de Rafa Guardiola, director de 'Rueda la Letra'.

"Volví a sentir esa ilusión de: 'mira, han vuelto a contar contigo y encima para iniciar un programa', que es como una responsabilidad adicional", declaró. A partir de ahí, empezó a prepararse su participación: "Hay que dar el callo desde el principio". Y ojo, que avisa de que el espectador va a ver un Fran González distinto al de 2019: "El Fran de ahora tiene el disfrute por bandera, tengo más edad y un aplomo que es necesario. Me lo estoy pasando pipa".

Su incentivo para volver a ponerse al servicio de un concurso no es el dinero: "Lo concibo también como un regalo". Y en caso de que se diera la posibilidad de ganar el bote acumulado, Fran adelantó que lo destinaría a asegurar su futuro y el de su familia como ya hizo con los 1,5 millones alcanzados hace siete años.

Por su parte, Lilit Manukyan es también un rostro muy laureado entre los fans de los concursos. La armenia es la única concursante no nacida en España que se ha llevado un bote de 'Pasapalabra'. En concreto, se lo embolsó en el año 2014 con 318.000 euros de premio. Pese a no ser muy elevado, su nombre es uno de los más reconocidos en el género. Además de 'Pasapalabra', Lilit también participó en 'Atrapa un millón' en Antena 3 y en 'Saber y ganar' en TVE. En los últimos años también ha formado parte del plantel de cazadores de 'El cazador' en La 1 de TVE como espía junto a Paz Herrera, Ruth de Andrés, Erundino Alonso así como David Leo y Orestes Barbero.

Para Lilit, volver a enfrentarse a 'El Rosco' es "un reto para mí súper importante porque estoy compitiendo con la Lilyk del año 2014. Y a veces es difícil porque yo cuando gané el bote me jubilé y me relajé bastante". "Tengo un archivo súper grande que me está ayudando ahora y tengo que ponerme las pilas", admitió en la presentación.

"Me gustan los retos, cuanto más difícil, mejor. Me gusta estudiar y es un estímulo para volver a repasar y otra vez estudiar esas palabras, palabros, como digo yo, o cerrojos, súper difíciles, que solamente utilizan igual en una zona rural en Salamanca, pero que están en el diccionario y te pueden preguntar", comentó la concursante respecto a las motivaciones con 'Rueda la Letra'.

Lilit Manukyan se define como una "friki" de estudiar y saber cosas nuevas y, de hecho, lleva años planteándose estudiar medicina: "Hace tiempo que está rondando por mi cabeza: '¿y si soy médica?'". En el caso de ganar el bote, ese podría ser uno de los destinos.



