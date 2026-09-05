Telecinco cambia su programación desde el lunes: Así quedan sus nuevas tardes con el estreno de 'Rueda la letra' y el regreso de 'El Rosco'

Telecinco vuelve a cambiar su programación de tarde desde el próximo lunes 7 de septiembre. Después de la reformulación que han vivido las tardes en verano, la cadena de Mediaset reestructura su parrilla con la vuelta de uno de sus formatos que descansó en los meses estivales y con el estreno de su gran apuesta para esta temporada, 'Rueda la letra'.

En las últimas semanas, los directivos de Telecinco han tenido un quebradero de cabeza para decidir cómo iban a quedar configuradas todas las piezas para que la cadena pudiera acoger el regreso de 'El diario de Jorge' con Jorge Javier Vázquez así como el lanzamiento del nuevo concurso presentado por Carlos Sobera con 'El rosco', ahora conocido como 'La Rueda' como prueba estrella.

Tras decantarse finalmente por mantener 'El verano se mueve' con Ion Aramendi, que pasará a llamarse 'El otoño se mueve' en próximas semanas y cancelar 'De lunes a viernes' con Santi Acosta y Beatriz Archidona, Telecinco ya ha mostrado sus cartas y cómo quedará su parrilla de tarde desde este próximo lunes 7 de septiembre con la intención de relanzar sus datos de audiencia y presentar batalla tanto a TVE y Antena 3 así como a Cuatro, que además también cambia su parrilla con la prolongación de 'Todo es mentira'.

Así, Ion Aramendi será el encargado de abrir cada tarde la programación de Telecinco con 'El verano se mueve'. El magacín producido por Unicorn Content, que llegó por sorpresa a la programación, para sustituir a 'El tiempo justo' ante la baja por paternidad de Joaquín Prat, se quedará finalmente en la sobremesa y se emitirá cada tarde entre las 15:50 y las 17:55 horas.

Posteriormente, será Jorge Javier Vázquez quién se ponga de nuevo al frente de 'El diario de Jorge'. El talk-show producido por Boomerang TV regresa a la parrilla tras su parón veraniego con el objetivo de seguir contando nuevas historias que enganchen a la audiencia. Eso sí el formato reducirá su duración y pasará a emitirse de 17:55 a 19:00 horas.

Justo después será el turno de 'Rueda la letra', el nuevo concurso producido por Bulldog TV y presentado por Carlos Sobera el que trate de conquistar a la audiencia con la vuelta de 'El Rosco' de 'Pasapalabra' ahora renombrado como 'La Rueda'. Para ello contará con la presencia de dos de los grandes ex concursantes del formato en su etapa en Telecinco como Fran González y Lilit Manukyan.

Y para completar la tarde, Juanra Bonet seguirá al frente de '¡Allá tú!', que ha conseguido hacerse un hueco a última hora con el concurso producido por Gestmusic. Así, el formato de las cajas se queda definitivamente en su horario haciendo frente a 'Pasapalabra' tras haberse convertido en el mejor producto de la tarde de Telecinco.

Hay un lugar donde el verano sigue, donde Jorge Javier te trae historias extraordinarias, donde vive la prueba más icónica de la televisión, y donde la felicidad espera dentro de una caja



A partir del lunes, así son las tardes de Telecinco entre semana

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Así queda la programación de tarde de Telecinco desde este lunes 7 de septiembre: