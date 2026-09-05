Juan del Val desaparece de 'La Roca' en su regreso a La Sexta y Nuria Roca ironiza sobre su despido: "Hay crisis en el matrimonio"

Este sábado, 'La Roca' ha regresado a la programación de La Sexta con el estreno de su sexta temporada después de su tradicional parón durante el verano. En su vuelta, Nuria Roca se ha dirigido a la audiencia para hablar de los objetivos de esta nueva etapa en la que ha llamado la atención la ausencia de Juan del Val.

"Bienvenidos a La Roca, la sexta temporada de La Roca. Qué ganas teníamos de empezar la temporada con todo lo que tenemos por delante. Nos fuimos de vacaciones con récord de espectadores y firmando nuestra mejor temporada así que esta tenemos que estar a la altura y seguir sumando", ha empezado señalando la presentadora.

Y para demostrarlo tenemos cuatro horas y media por delante para informaros de todo lo que está pasando, para pasar un buen rato, para reír, discutir, argumentar, y para aprender que esto nos gusta. Muchas cosas van a pasar los sábados y los domingos en esta temporada de 'La Roca'. Y como siempre vamos a estar pegados a la actualidad y a la última hora", ha añadido Nuria Roca.

Justo después de conectar con Ceuta para conocer la última hora desde allí, Nuria Roca ha dado la bienvenida a sus colaboradores entre los que estaban Nacho García, Berni Barrachina, Laura Arribas y Cristina Plaza. Quién no estaba entre ellos era Juan del Val y su ausencia ha llamado la atención de sus compañeros.

"¿Estáis viendo que se nota que no está Juan?", ha comentado de primeras Nacho García. "Pero oye una cosa. ¿A Juan le hemos despedido?", ha cuestionado entonces Nuria Roca. "Yo estaba esperando para preguntarte", le ha contestado Berni Barrachina. "La jefa eres tú, así que cuéntanos", ha apostillado Cristina Plaza.

"A ver yo lo único que le dije es, el sábado hay Roca y hasta aquí. Vamos a dejarlo ahí", ha explicado Nuria Roca sobre la desaparición de su marido. "¿Pero va a venir luego no?", ha cuestionado Cristina Plaza. "Bueno aquí no está ¿no? Pues ya está", ha sentenciado Nuria Roca sobre la no presencia de Juan del Val. "Hay crisis, hay crisis en el matrimonio Roca-Del Val ya lo digo", ha concluido Barrachina con cierta sorna.