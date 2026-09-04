10 estrenos que ver este fin de semana del 4 al 6 de septiembre en Netflix, Prime Video, Movistar Plus o Disney+: de lo nuevo de dos sagas a Maribel Verdú

Ya tenemos entre nosotros el primer fin de semana de septiembre, y sí, por suerte llega con un buen puñado de estrenos para hacer más llevadero el final de las vacaciones de verano. A no ser que tengas suerte y sigas en algún entorno paradisíaco cuando todos hemos vuelto al calor del asfalto de la gran ciudad. Netflix, Prime Video, Movistar Plus, Disney Plus o Filmin se han puesto las pilas para el inicio de curso, y aprovechamos para destacar 10 estrenos a tener en cuenta.

Por un lado tenemos títulos nuevos que llegan exclusivamente a plataformas. Ahí destacamos la española 'Bajo tus pies', historia de terror de Maribel Verdú que distribuye Netflix; 'A la carrera' con una Gal Gadot corriendo sin parar, o 'Mayday', la nueva comedia de Ryan Reynolds, esta vez acompañado de Kenneth Brannagh. Pero también tenemos la llegada de importantes estrenos de cine, con lo nuevo de dos grandes sagas: 'The Mandalorian and Grogu', la última película de Star Wars, que trae Disney Plus, y de 'Transformers' en Prime Video. O proyectos más independientes como 'A different man', con Sebastian Stan, o 'The last showgirl', con una magnética Pamela Anderson.

Bajo tus pies

Sinopsis: Isabel se muda con sus dos hijos a un edificio muy prestigioso con un alquiler asequible, pero un sistema de admisión peculiar. Una vez aceptados e instalados en su nuevo hogar, tres vecinas ancianas que viven en el piso de abajo le darán un vuelco a sus vidas.

Sorprende que Maribel Verdú nunca haya hecho sus pinitos en el cine de terror hasta ahora. Pero siempre hay una buena ocasión para ello, y lo demuestra en esta coproducción hispano-argentina que es 'Bajo tus pies', y que estrena Netflix este viernes 4 de septiembre. Rodada íntegramente en dos pisos de un edificio de Bilbao, la película destaca en ese tipo de terror más claustrofóbico e incluso psicológico. Con Sofía Otero y Zorion Eguileor en el reparto, junto a Urko Olazabal e Ibai Atanes, 'Bajo tus pies' destaca sobre todo para la interpretación de Verdú, y también por la dirección del argentino Cristian Bernard.

"Lo que más me fascinó de Isabel es que es una mujer absolutamente real, vulnerable y reconocible. No es una heroína de acción; es una madre que toma una decisión puramente práctica para darle un respiro económico y emocional a su familia, y de repente el suelo que pisa empieza a ceder", contó Verdú para el medio argentino Perfil.

Plataforma: Netflix

Secretos del deporte: Raygun

Sinopsis: Nadie imaginaba que Rachael Gunn acabaría compitiendo en unos Juegos Olímpicos, ni siquiera ella. Pero, cuando la actuación de Raygun en París 2024 se hizo viral de la noche a la mañana, también lo hicieron los memes, la desinformación y las teorías conspirativas.

Todos recordamos cuando se anunció a bombo y platillo que el breakdance iba a ser modalidad olímpica en los Juegos Olímpicos de París. Sí, un poco antes de farmear aura y todas esas cosas. Pero, si en una batalla te tocara Rachael Gunn, perdías seguro. Porque Rachael Gunn no era una breakdancer, era algo más, y pasó a la historia como la mujer que hundió la modalidad en los JJOO, porque ya no estará presente en los de Los Ángeles de 2028. "París ahora es solo una parte de mi historia", explica Gunn en una entrevista para la CNN, después de años de terapia. "Para mí, se trata más bien de aceptar radicalmente todo lo que ha sucedido y simplemente seguir adelante, paso a paso. Para mí era importante salir y ser yo misma, ser creativa y no tener miedo a ser diferente. No me arrepiento de nada".

Plataforma: Netflix

Transformers One

Sinopsis: Es la historia jamás contada del origen de Optimus Prime y Megatron y de cómo pasaron de ser hermanos de armas que cambiaron el destino de Cybertron para siempre, a convertirse en enemigos acérrimos.

'Transformers' es una de las sagas más populares de los últimos años gracias a los esfuerzos de Michael Bay para darnos un espectáculo digno de Hollywood. Y aunque muchas veces tenemos que dejar la lógica a un lado, son divertidas, entretenidas y muy taquilleras. Pero la fórmula empezaba a agotarse. ¿Qué podría ser lo siguiente? Ahí llegó Paramount y el director Josh Cooley para darnos una de las mejores historias de la franquicia, y en formato de animación. "La idea es que esto es algo nuevo, es una precuela, es lo que más me emocionaba. Nunca les hemos visto [a Optimus y Megatron] como amigos en la gran pantalla, y sabía que tener al público viniendo al cine con expectativas de que son enemigos, o se van a volver enemigos, era algo muy bueno", comentó en Espinof.

Lo cierto es que 'Transformers One' fue un éxito de crítica, aunque no tanto de público, pero sienta las bases para seguir explorando una saga al borde del agotamiento. Y ojo a los actores de doblaje, con Chris Hemsworth, Scarlett Johansson o Jon Hamm.

Plataforma: Prime Video

Exit 8

Sinopsis: Una persona anónima se encuentra atrapada en un bucle en una estación de metro, donde debe avanzar únicamente cuando una anomalía no aparezca en su campo de visión... o volverá al inicio sin ser capaz de huir de ese lugar.

Película basada en el videojuego de KOTAKE CREATE "The Exit 8". La historia es de esas repletas de surrealismo, y que obviamente se nota el material original del que proviene. De todos modos, la propuesta se queda un poco en tierra de nadie lamentablemente, pese a la dirección de Genki Kawamura, que incluso se encarga de escribir el guion. Es verdad que Rotten Tomatoes empezó destacando la película gracias a los críticos, pero no acabó de explotar entre el público. Todo tiene esa estética de backroom (una de las leyendas urbanas más famosas de la deepweb) y es una curiosa película de ver, desde luego.

"En el videojuego no existe ninguna historia. He tenido que crear una historia nueva y esto me ha servido como experiencia profesional como novelista. Normalmente la adaptación de un videojuegos al cine acaba fracasando. Lo que he querido hacer es crear un espacio entre videojuego y cine, y al crear este espacio, crear una nueva experiencia para mí", comentó su director para el medio Asiateca.

Plataforma: Filmin

A la carrera

Sinopsis: Amenazada por un anónimo que ha secuestrado a su hijo, Maia, una abogada, debe recorrer Londres a pie para matar a un cliente al que representa y así salvarlo.

Kevin Macdonald dirige el nuevo thriller de Prime Video que llega con unas críticas atroces por parte de la prensa especializada. Quizá tenga algo que ver que su protagonista sea Gal Gadot, una intérprete que no es precisamente querida por los críticos o por el público, sobre todo por sus recientes polémicas relacionadas con Israel (la actriz nació en Petaj Tikva, ciudad israelí). "Es como si esta película estuviera diseñada para resaltar todas las debilidades de Gal Gadot como actriz", comentaron desde el medio Flickering Myth. Pero Gadot es una experta en darle la vuelta a ese tipo de situaciones y, no en vano, una de sus películas, 'Alerta roja', es una de las más vistas de la historia de Netflix, pese a sus críticas bastante tibias. En esto nuevo thriller, comparte reparto con Damian Lewis, al que recordaremos por 'Homeland', y Alfred Enoch, que protagonizó 'Cómo defender a un asesino'. "Con cuatro hijos y diferentes escuelas, ausentarme durante tanto tiempo no funciona con mi vida en este momento", comentó la actriz, afirmando que va a empezar a ser más selectiva, en el podcast Happy, Sad, Confused.

Plataforma: Prime Video

Un muerto a la hora del té

Sinopsis: Un nuevo portero establece un vínculo extraño con la hija menor de una conocida familia británica, los Davenport, encabezada por Lord y Lady Davenport, que lidia con el desastre épico de la boda de su hija mayor con su primo, un mujeriego.

Damian Lewis ('Homeland') y Tom Felton ('Harry Potter') encabezan esta irreverente parodia ambientada en la Inglaterra de 1931 con ecos de 'Downton Abbey' y humor gamberro al estilo de 'Aterriza como puedas'. Escrita por el aclamado humorista británico Jimmy Carr, nos traslada a una mansión inglesa llamada Fackham Hall (que suena a un fuck them all), y los chistes escatológicos, juegos de palabras y situaciones absurdas se dan la mano durante toda la historia. Divertida y absurda, nos trae de nuevo ese tipo de humor que reinó la comedia en los 80, 90, y parte de los 2000 gracias a 'Scary Movie'. "La verdad es que es muy difícil escribir buena comedia, así que al final no suelo hacer demasiada. Y esto me ha hecho muchísima gracia. Me he reído en voz alta", admitió Lewis en una entrevista para el medio australiano Nine.

Plataforma: Movistar Plus

Aún estoy aquí

Sinopsis: Basada en las memorias de Marcelo Rubens Paiva, en las que narra

cómo su madre se vio obligada al activismo político cuando su marido, el diputado izquierdista Rubens Paiva, fue capturado por el gobierno durante la dictadura militar de Brasil, en 1971.

"Brasil la conocía como la viuda de [el político activista] Rubens Paiva", explica Fernanda Torres para The Washington Post. "Era como un título que tenía. Luego, cuando Marcelo escribió [unas memorias anteriores], solo la conocíamos como su madre. Pero ‘Aún estoy aquí’ es un libro sobre un hombre que descubre que el gran héroe no era su padre, no era él mismo, sino ella". Así hablaba su protagonista sobre una película que la encumbró en esta temporada de premios, y la tuvo como gran favorita para llevarse el Oscar, aunque finalmente lo consiguiera Mikey Madison. 'Aún estoy aquí' está dirigida por Walter Salles, que ya dirigiera a su madre, Fernanda Montenegro, en 'Estación Central de Brasil', por la que también fue nominada al Oscar. Una película intensa, necesaria, y muy cuidada visualmente. Una cinta que volvió a poner de moda el cine brasileño, algo que se comprobó esta pasada edición de los Premios de la Academia de Hollywood con la multinominada 'El agente secreto' con Wagner Moura.

Plataforma: Filmin

The last showgirl

Sinopsis: Una experimentada bailarina debe planificar su futuro cuando su espectáculo cierra abruptamente tras una carrera de 30 años. Como bailarina de cincuenta años, se debate por saber qué hacer a continuación. Como madre, se esfuerza por reparar una tensa relación con su hija, que a menudo pasaba a un segundo plano en su vida.

La icónica Pamela Anderson estuvo nominada al Globo de Oro por su papel de una showgirl de Las Vegas que se enfrenta al ocaso definitivo de su carrera en esta película ganadora del Premio Especial del Jurado en San Sebastián 2024. Dirigida por Gia Coppola (sí, del clan Coppola de toda la vida), fue una de las grandes sorpresas del año pasado. Y no solo hay que destacar el papel de Anderson, sino también el de Jamie Lee Curtis, que a punto estuvo de ser nominada a los Oscars 2025.

"Siempre he sentido que me quedaba algo por dar, pero mantuve ese pequeño fuego ardiendo en mí y, cuando llegó esta película, estaba preparada", comentó Anderson en una entrevistas para Fotogramas. "Me dije: 'Vale, hagámoslo, puede que nunca vuelva a tener esta oportunidad'. Sentí que era cuestión de vida o muerte en cuanto leí el guion. Fue la primera vez que un material me ponía nerviosa por pura necesidad de hacerlo. Me moría de ganas de comenzar a rodar, nunca me habían ofrecido un buen guion de verdad. Y, ahora, siento que acabo de empezar una nueva etapa".

Mayday

Sinopsis: Cuando el impetuoso teniente de la Marina estadounidense Troy 'el asesino' Kelly es enviado a una misión secreta a territorio ruso en mitad de la Guerra Fría, la operación salta por los aires y lo deja atrapado tras las líneas enemigas. Nikolai Ustinov, un rudo ex agente de la KGB aficionado a la cultura de EE. UU lo encuentra, y Troy se da por muerto, pero entre ellos surge una insólita alianza que quizá permita a Troy escapar.

Ryan Reynolds y Kenneth Branagh unen fuerzas para esta comedia de altos vuelos, dirigida por dos expertos en este género como son John Francis Daley y Jonathan Goldstein, directores de 'Dungeons & Dragons' y 'Noche de juegos'. Y, como nos pasa con 'Un muerto a la hora del té', se apoya mucho en una comedia que se fija mucho en otra película del género, pero para la burla constante: 'Top Gun'. 150 millones de presupuesto, que se dice pronto, aunque Apple nos tiene acostumbrados a estos proyectos. Y hay que decir la verdad: luce muy bien, con buenas coreografías y dirección de fotografía. Además, ambos actores se entienden a la perfección y funcionan como una pareja muy divertida. "La tensión es la herramienta más poderosa que existe a la hora de contar historias. Puedes generar tensión a partir de casi cualquier detalle. Imagina un personaje sentado hablando con un cigarrillo apagado en la mano durante cinco minutos seguidos. Toda tu mente en el fondo se queda pensando: '¡Enciéndelo ya!'. Y se acerca el fuego, parece que lo va a encender, pero se distrae con otro pensamiento. La tensión, tanto cómica como dramática, es sencillamente maravillosa", comentó Reynolds en la web Culturizando.

Plataforma: AppleTV

A different man

Sinopsis: El ambicioso actor neoyorquino Edward se somete a una intervención quirúrgica radical para transformar drásticamente su aspecto. Como resultado, muchas cosas cambian en su vida y, sin embargo, todo sigue perturbadoramente igual. Aunque haya cambiado exteriormente y pueda empezar una nueva vida, sigue siendo quien es y no quien quiere ser. Entonces se pierde el papel de su vida y su nuevo rostro de ensueño se convierte en una pesadilla.

El actor Sebastian Stan ganó el Oso de Plata a la mejor interpretación en el Festival de Berlín y el Globo de Oro al mejor Actor en Comedia o Musical por su papel en esta comedia dramática de humor mordaz y muy amargo. El guion de la película corre a cargo del también director de la cinta, Aaron Schimberg, quien explora la identidad y la belleza a través de dos personajes con discapacidad cuya forma de enfrentarse a su situación demuestra que, en muchas ocasiones, los cambios que hacemos en nuestra vida no la cambian en absoluto. Y es que es un drama con muchas aristas, y que fue una de las grandes protagonistas de los premios el año pasado. Stan se está construyendo una carrera muy interesante fuera de Marvel (recordemos que interpreta a Bucky Barnes) y esta es una muestra más de ello.

"Desde el primer Zoom, previo al rodaje en Nueva York, Adam y yo mantuvimos una conversación abierta y franca sobre nuestras vidas, nuestro pasado, nuestras experiencias. Todo lo que nos ha hecho quien somos y en lo que, como actores, podíamos hincar el diente, aunque te lleve a lugares muy vulnerables", comentó para Fotogramas, hablando sobre su compañero de película, el actor Adam Pearson, que sufre neurofibromatosis.

Plataforma: Filmin

The Mandalorian and Grogu

Sinopsis: El Imperio ha caído y los señores de la guerra imperiales siguen dispersos por toda la galaxia. Mientras la incipiente Nueva República trabaja para proteger todo por lo que luchó la Rebelión, ha reclutado la ayuda del legendario cazarrecompensas mandaloriano Din Djarin y su joven aprendiz Grogu.

Desde que Disney compró Star Wars a George Lucas (más bien, el tito George decidió venderlo porque estaba harto del fandom tóxico de esa galaxia muy, muy lejana), no hemos dejado de ver proyectos de la saga. Quizá el más famoso sea la serie 'The Mandalorian', protagonizada por Pedro Pascal y que nos dio a Grogu (popularmente conocido como baby Yoda). Sí que es verdad que ha brillado más en la serie con su nombre, que en esta película, que no cumplió las altas expectativas, y ha sido uno de los grandes fracasos de este año de cine. Aún así, es una historia entretenida, clásico de aventuras, que cuenta con Sigourney Weaver, y con la voz de Jeremy Allen White, para uno de los personajes.

"Creo que parte de lo que he aprendido sobre Star Wars, y trabajando con ello durante ocho años y con gente como Dave Filoni, Doug Chiang o John Knoll —que han trabajado todos con George Lucas—, es que uno de los grandes descubrimientos para nosotros es que Star Wars no es tanto una película de género como una lente para asomarse a otros géneros. Así que, si simplemente coges lo que es, estarías imitando lo que se ha visto antes en la saga. Y a veces quieres abrazar eso, pero otras veces George Lucas cogía eso, le daba una vuelta y acercaba otro género a su lado", admitió su director Jon Favreau en la revista Acción, afirmando que esta nueva película del universo se acerca un poco al cine negro.

Plataforma: Disney Plus