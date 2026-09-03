David Broncano lanza la voz de alarma sobre su futuro en RTVE y lo que puede pasar a partir de marzo: "No nos engañemos"

Con la llegada de septiembre arranca el curso televisivo. Y, aunque algunos presentadores como Ana Rosa Quintana, Susanna Griso, Sonsoles Ónega e Iker Jiménez ya han vuelto a ponerse al frente de sus respectivos programas, otros como David Broncano o Pablo Motos lo harán la próxima semana. Ambos volverán a enfrentarse con 'La Revuelta' en TVE y 'El Hormiguero' en Antena 3.

Este miércoles, 2 de septiembre, RTVE ha presentado su programación para la nueva temporada. Entre los estrenos de la cadena pública está 'Hitster: el juego de los grandes', que estará conducido por Dani Martínez, y 'El escondite', un formato que supondrá el salto de Grison de colaborador de 'La Revuelta' a presentador.

En el acto también se ha presentado 'MasterChef Legends', que recuperará a famosos que ya han pasado anteriormente por el talent culinario y que se estrenará el próximo lunes, 7 de septiembre. El miércoles 9 llegará 'El túnel: Avanza y gana', el nuevo concurso conducido por Jesús Vázquez. Además, se han mostrado las primeras imágenes de la nueva edición de 'Hasta el fin del mundo', con María José Campanario y María del Monte como concursantes estrellas, y de 'Rojo sobre blanco', una serie policiaca que se estrenará próximamente en La 1.

Al acto de presentación de la nueva temporada de RTVE han acudido la mayoría de sus presentadores, como David Broncano. El conductor de 'La Revuelta' habló con los medios de comunicación sobre el nuevo teatro en el que se grabará el programa, así como sobre su futuro en la cadena pública ante un previsible cambio de Gobierno en las próximas elecciones generales.

Broncano bromea sobre la posibilidad de que sea su última temporada en TVE

Tirando de sentido del humor, Broncano comentó lo siguiente: "Temo que sea mi última presentación en septiembre en Televisión Española". "¿Por qué dices eso?", le preguntó María Eizaguirre, directora de Comunicación de RTVE. Sin pelos en la lengua, el jienense contestó: "No nos engañemos: todos sabemos lo que podría pasar. Según lo que suceda en las elecciones de marzo, podría sustituirme Morante de la Puebla en septiembre", bromeó.

El presentador también reconoció estar "nervioso real" por la posible llegada del Partido Popular y de Vox al Gobierno. De ser así, da por seguro su despido de la cadena pública para albergar otro espacio más ligado a la derecha. Continuando con la broma, Eizaguirre quiso saber si tiene capote, por su alusión al torero Morante de la Puebla. A lo que él respondió: "Hoy he venido un poco de novillero prácticamente". "Vamos a ver. Ojalá que no suceda pero es algo que tengo en mente, claro", sentenció Broncano.

En redes sociales no pasó desapercibido el hecho de que Broncano dijera con tanta firmeza que las elecciones se celebrarán en marzo, cuando Pedro Sánchez siempre se ha mantenido firme en agotar la legislatura. De ser así, las elecciones tendrían que celebrarse en verano de 2027, a no ser que las adelante, como le pide la oposición y, en ese caso, sí podrían tener lugar en marzo.