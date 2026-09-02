TVE anuncia un cambio en su plan de emisión de 'Cifras y Letras' en la programación de La 2 ante el arranque de curso

'Cifras y Letras' reanudará las entregas de estreno en La 2 de RTVE de manera inminente. Será el próximo lunes 7 de septiembre, coincidiendo con el arranque total de curso, cuando la cadena pública ponga en marcha los nuevos episodios.

"Ponte a prueba con los nuevos programas de 'Cifras y Letras'. Nuevos programas desde el 7 de septiembre en La 2", anuncia la voz en off de RTVE en la promo oficial que ya se encuentra en antena para advertir a los telespectadores.

Eso sí, está por ver cómo será exactamente la estrategia de programación en TVE con el concurso cultural comandado por Aitor Albizua. Recordemos que, durante este verano, el formato, que se ha mantenido en la parrilla de La 2 con reposiciones, ha ido ganando terreno, duplicando su emisión del lunes a viernes y ampliándose al sábado debido a sus excelentes audiencias.

De momento, la corporación no aclara si ese plan se preservará en temporada alta. A la espera de información oficial, lo previsible es que RTVE mantenga la emisión por partida doble de lunes a viernes con una entrega de reposición y otra de estreno. Respecto al sábado, es probable que también se conserve el capítulo de redifusión ante su buen rendimiento.

Con todas estas dudas aún en el aire, lo que está plenamente confirmado es que, en su regreso con programas inéditos, 'Cifras y Letras' se verá las caras con la apertura de temporada de 'La Revuelta' en La 1 de TVE, de 'El Hormiguero' en Antena 3 y de 'El Intermedio' en La Sexta.