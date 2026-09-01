Las audiencias dictan una clara sentencia a la cobertura de 'Horizonte' en Ceuta frente a 'El Objetivo' de Ana Pastor en La Sexta

'Horizonte' ha arrancado temporada en Cuatro por todo lo alto tanto en access como en prime time. El programa presentado por Iker Jiménez y Carmen Porter obtuvo una gran acogida en su regreso de las vacaciones.

Para abrir curso, el formato de Mediaset realizó una cobertura especial sobre la crisis migratoria en Ceuta. Iker se desplazó hasta la zona cero para contar la última hora in situ y Carmen se puso al frente de la emisión desde el plató en Madrid.

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El espacio, que acogió los comentarios de diversos analistas, se prolongó durante toda la noche, dando comienzo a las 21:35 horas y finalizando pasadas las 01:00 horas. Pero, de cara a la medición de audiencias, quedó dividido en dos partes bien diferenciadas.

La primera, de 21:35 a 23:11 horas, comprendida como access, anotó un gran 9,2% de cuota de pantalla y congregó a casi un millón de telespectadores de media. Un dato que permitió que 'Horizonte' liderara esa franja de manera absoluta sobre todas las cadenas.

✨ La vuelta de @carmenporter_, @navedelmisterio & Co con #Horizonte en @cuatro es LÍDER ABSOLUTO promediando un 9.8%



📈 En el access 9.2% y 994.000



📈 En el especial de 23:11 a 1:06 horas 10.6% y 720.000



Suma 3.789.000 espectadores únicos 🚀#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/xOjpgwpbIY — Dos30' (@Dos30TV) September 1, 2026

Eso sí, el acento merece ser puesto en 'El Objetivo' de Ana Pastor, que durante toda esta semana se ofrecerá en tira diaria en access en sustitución de las reposiciones de 'El Intermedio' para contraatacar al programa de Iker Jiménez y Carmen Porter e informar también desde la ciudad autónoma.

Sin embargo, esa misión cayó en saco roto porque en su primera entrega firmó un mal 3,6% de share y 388.000 seguidores. Es decir, se quedó más de cinco puntos por debajo de 'Horizonte' y, además, incluso empeoró los registros habituales de las redifusiones del espacio de El Gran Wyoming.

El especial @ObjetivoLaSexta con @_anapastor_ al frente logró ayer los siguientes datos



📹 3.6% de share en el prime time de La Sexta y 388.000 espectadores de media



📹 #ObjetivoCeuta aporta más del 10% al dato de la cadena en el día#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/a0iw1D28SW — Dos30' (@Dos30TV) September 1, 2026

Por otro lado, la segunda parte de 'Horizonte', que se extendió desde las 23:11 a las 01:06 horas, también rindió de forma excelente con un 10,6% y más de 700 mil televidentes de media. Se impuso en más de 6 puntos a La Sexta, su rival más inmediato, y se quedó muy cerca de liderar sobre las cadenas generalistas de primer nivel.

Y es que, en la franja de estricta coincidencia, de 23:00 a 00:40 horas, 'Horizonte' alcanzó un 10,2%, empatando con la última semifinal de 'El Grand Prix' en La 1 de TVE y situándose a escasas cuatro décimas de la serie turca 'En tierra lejana' (10,6%), que lideró la noche del lunes por los pelos desde Antena 3.