Cuatro anuncia un cambio de programación con 'Horizonte' que afecta a su horario de emisión en el inicio de temporada

'Horizonte' arranca una nueva temporada en Cuatro este lunes 31 de agosto con Ceuta como epicentro. Al igual que Susanna Griso y Ana Rosa Quintana en su vuelta a las mañanas, Iker Jiménez se desplazará a la ciudad autónoma en el primer programa del curso televisivo.

El periodista liderará la cobertura de 'Horizonte' a partir de las 21:35 horas y trasladará desde el terreno la última hora de la crisis migratoria. Mientras, Carmen Porter se pondrá al frente del formato desde el plató en los estudios centrales de Madrid.

El regreso de 'Horizonte' a la parrilla diaria de la cadena de Mediaset contará con la participación del equipo de colaboradores habituales y de reconocidos expertos para analizar la situación que se vive en Ceuta desde la entrada masiva del pasado 28 de julio y de que una cifra de inmigrantes -aún indeterminada- siga por calles y playas esperando a una solución.

Además, se tratará de una edición especial que se prolongará durante toda la noche del mismo modo que sucede tradicionalmente los jueves. En concreto, se extenderá desde las 21:35 hasta las 01:05 horas, tal y como se indica en la guía de programación de Cuatro.

Esto implica un importante cambio de parrilla en el canal rojo, que pasa por darle todo el peso de la noche a Iker Jiménez y Carmen Porter en detrimento de la serie 'Punto Nemo', que verá relegado su capítulo 10 al late night (01:05 horas) tras sus bajos datos de audiencia de las últimas semanas.

Si bien, insistimos, será algo excepcional con motivo del comienzo de la temporada, pues este martes y miércoles 'Horizonte' se circunscribirá al access (21:35 a 23:00 horas) como telonero de 'Código 10', que también pone en marcha su nueva temporada con Nacho Abad y David Aleman, y del ‘Blockbuster’.

El jueves, como es habitual, el programa producido en colaboración con Alma Producciones también tendrá una versión extendida de 21:35 a 01:05 horas. De forma que, en su primera semana en antena tras las vacaciones, sumará dos prime times y cuatro access. Toda una declaración de intenciones en Cuatro.

'Horizonte' se consolida así en el access prime time de la cadena después de haberse hecho un hueco en esta complicada franja. Desde el inicio de sus emisiones en esta banda horaria el pasado 26 de enero, 'Horizonte' ha obtenido una media del 7,8% de share y 953.000 espectadores. Supera a su rival (6,5%), con especial incidencia entre los públicos entre 45 y 54 años (8,2%) y entre 55 y 64 años (10,4%). Por mercados, supera la media cosechada a nivel nacional en Asturias (12,4%), Castilla la Mancha (11,7%), Baleares (10,3%), Aragón (9,5%), Castilla y León (9,7%), Andalucía (9,1%) y ‘Resto’ (9,6%).