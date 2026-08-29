Los 33 estrenos que ver en Netflix este mes de septiembre: de la nueva serie de José Coronado a una comedia con Alexandra Jiménez

Ya está aquí el mes de septiembre y, con la vuelta al cole, también tenemos la vuelta a grandes estrenos en las plataformas de streaming. Por ejemplo, en Netflix, con varios títulos a tener muy en cuenta de cara a este nuevo inicio de curso. Nos llega una nueva entrega de una de las series con más visualizaciones de los últimos años: 'The Gentlemen', con Theo James como protagonista, en estos 8 nuevos episodios de la serie creada por Guy Ritchie. En regresos también está la serie animada de 'Stranger Things: Relatos del 85', que busca redimirse después de una primera temporada que pasó un tanto desapercibida. También, como ya es casi habitual en los últimos años, nos llega un nuevo thriller de José Coronado, 'El problema final', o la nueva temporada de 'Monstruo', la antología de asesinos en serie de Ryan Murphy, que centrará sus esfuerzos en la historia de Lizzie Borden.

En el terreno cine, no podemos dejar de mencionar la española 'Gracias, equipo', con un reparto de lujo encabezado por Alexandra Jiménez y Maribel Verdú. O 'Unabomber', también con grandes estrellas como Russell Crowe, Jacob Tremblay y Shailene Woodley. Además de nuevos k-dramas y estrenos de anime. ¿Qué más queremos?

Estrenos de series

Secretos del deporte: Raygun

Sinopsis: Nadie imaginaba que Rachael Gunn acabaría compitiendo en unos Juegos Olímpicos, ni siquiera ella. Pero, cuando la actuación de Raygun en París 2024 se hizo viral de la noche a la mañana, también lo hicieron los memes, la desinformación y las teorías conspirativas.

Todos recordamos cuando se anunció a bombo y platillo que el breakdance iba a ser modalidad olímpica en los Juegos Olímpicos de París. Sí, un poco antes de farmear aura y todas esas cosas. Pero, si en una batalla te tocara Rachael Gunn, perdías seguro. Porque Rachael Gunn no era una breakdancer, era algo más, y pasó a la historia como la mujer que hundió la modalidad en los JJOO, porque ya no estará presente en los de Los Ángeles de 2028. "París ahora es solo una parte de mi historia", explica Gunn en una entrevista para la CNN, después de años de terapia. "Para mí, se trata más bien de aceptar radicalmente todo lo que ha sucedido y simplemente seguir adelante, paso a paso. Para mí era importante salir y ser yo misma, ser creativa y no tener miedo a ser diferente. No me arrepiento de nada".

Fecha de estreno: 1 de septiembre

Gentlemen: La serie (Temporada 2)

Sinopsis: Ha transcurrido un año desde que Eddie y Susie decidieron trabajar juntos en el imperio criminal internacional de Bobby. A medida que la empresa crece, las decisiones de Bobby se vuelven cada vez más erráticas. Ahora, Eddie y Susie deben decidir si intervenir o arriesgarse a perderlo todo. Pero la ambición desmedida nunca acaba bien…

La serie criminal protagonizada por Theo James y Kaya Scodelario se convirtió en un auténtico fenómeno en Netflix gracias a una primera temporada adrenalítica con la firma de Guy Ritchie. Es que alcanzó más de 100 millones de visualizaciones, que es un dato brutal. De hecho, ha gustado tanto (y Netflix confía tanto en ella) que acaba de renovar por una tercera temporada... ¡antes del estreno de los nuevos episodios! "La ambición de 'The Gentlemen' se ha acelerado, el mundo se ha expandido y las consecuencias tienen mucho peso", ha dicho Guy Ritchie, creador, director, guionista y productor ejecutivo de la serie, en una entrevista para Variety. "La tercera temporada se sentía inevitable, y tengo muchas ganas de derribar aún más todas las barreras". Daniel Ings, Joely Richardson, Joshua McGhire y Vinnie Jones completan un reparto al que se une Hugh Bonneville.

Fecha de estreno: 3 de septiembre

Monstruo: La historia de Lizzie Borden

Sinopsis: La historia de Lizzie Borden, una joven juzgada y absuelta en 1892 de los asesinatos de su padre y su madrastra.

La serie antológica de Ryan Murphy e Ian Brennan premiada con el Emmy, regresa en 2026 con una cuarta entrega centrada en el primer «monstruo» femenino de la serie, Lizzie Borden. Tras abordar los personajes de Dahmer, Lyle y Erik Menéndez y Ed Gein, Ryan Murphy, quizá el creador más prolífico del momento en el mundo del streaming, vuelve con una nueva entrega de su antología de monstruos de la historia. Aunque tratando de humanizarlos, por lo que la polémica siempre le rodea. En este caso, aborda la famosa figura de Lizzie Borden, a la que recientemente vimos interpretada por Christina Ricci. Ella Beatty, hija de Warren Beatty y Annette Bening, es la protagonista, acompañada de Charlie Hunnam y Rebecca Hall. Billie Lourd como Emma Borden, Joey Pollari como el tío John Morse y Jessica Barden como la actriz Nance O’Neil, amiga de Lizzie en sus últimos años. Y además veremos a Sarah Paulson dando vida a Aileen Wuornos, la asesina que inmortalizó Charlize Theron en la película 'Monster'.

Fecha de estreno: 17 de septiembre

Stranger Things: Relatos del 85 (Temporada 2)

Sinopsis: Bienvenidos de nuevo a Hawkins, en el crudo invierno de 1985, donde los personajes originales deben enfrentarse a nuevos monstruos y desentrañar un misterio paranormal que aterroriza a su ciudad.

Vuelve a Hawkins con 'Stranger Things: Relatos del 85', la nueva y emocionante serie de animación del creador Eric Robles con los hermanos Duffer como productores ejecutivos. En invierno de 1985, la nieve cubre toda la ciudad y por fin se disipa el terror del Mundo del Revés. Once, Mike, Will, Dustin, Lucas y Max han vuelto a su vida de siempre: Dragones y Mazmorras, guerras de bolas de nieve y días tranquilos. Pero algo horrible se despierta bajo el hielo. ¿Viene del Mundo del Revés? ¿De las entrañas del laboratorio de Hawkins? ¿O de un lugar totalmente distinto? En esta nueva historia del universo de 'Stranger Things', los jóvenes héroes deben darse prisa para resolver este misterio y salvar Hawkins.

Así promociona Netflix la segunda temporada de su serie de animación. Aunque los primeros episodios tampoco tuvieron la recepción esperada... El mundo de 'Stranger Things' parece bastante acabado después de un desenlace que no acabó por convencer a nadie. De todos modos, se celebra la ampliación del universo, y qué mejor que hacerlo en el mundo de la animación, en el que se permiten muchas más cosas. "Creo que la gente se sorprenderá mucho de lo bueno que es", dijo Matt Duffer, uno de los creadores, en una entrevista para Collider. "Si te gusta más la serie entre las temporadas 2 y 3, creo que te encantará la serie animada", confirmó el showrunner Eric Robles.

Fecha de estreno: 17 de septiembre

El Billete Dorado de Willy Wonka

Sinopsis: Reality inspirado en 'Charlie y la fábrica de chocolate'.

Los doce afortunados ganadores del billete dorado y el acompañante de cada uno de ellos se ganan el derecho de visitar la fábrica de chocolate de Wonka y su mundo de imaginación, deliciosas travesuras y desafíos inesperados. Una vez dentro, los participantes deberán superar una serie de juegos, pruebas y tentaciones diseñados para poner a prueba sus capacidades físicas, mentales y morales. En este arriesgado experimento social, los participantes recorrerán el impredecible paisaje de la fábrica, al que deberán adaptarse creando estrategias y enfrentándose a lo desconocido para demostrar que tienen el instinto, la resiliencia y el carácter necesarios para reinar en el caos. Al final, solo uno de los participantes conseguirá llevarse un premio que le cambiará la vida.

Solo esperamos que no se parezca nada a la Willy Wonka Experience. Sí, aquel terrible experimento que engañó a familias de UK haciéndoles creer que iban a un lugar de ensueño, pero luego todo estaba montado sobre cartones mal organizados en una nave industrial de las afueras, con gente disfrazada y memes andantes. Todos recordamos la Oompa Loompa sin ganas de vivir detrás de un laboratorio de metanfetaminas.

Fecha de estreno: 23 de septiembre

El problema final

Sinopsis: Durante la primavera de 1959, trece personas quedan aisladas por un temporal en un islote próximo a Mallorca. Nadie imagina lo que está a punto de suceder en el pequeño hotel en el que se alojan: Elisa Mander, una discreta turista de origen inglés, aparece muerta. Lo que en un principio parece ser un suicidio pronto comienza a dar señales de ser algo mucho más inquietante: un asesinato. Basil, un actor retirado que en otro tiempo encarnó en la gran pantalla al mismísimo Sherlock Holmes, se verá convertido, casi sin pretenderlo, en el encargado de desentrañar lo ocurrido. En un lugar del que nadie puede salir y al que nadie puede llegar, todos los huéspedes y empleados se convertirán en sospechosos de un crimen que a cada momento que pasa se revela más complejo y enrevesado de lo que nadie pudo imaginar en un principio.

La miniserie protagonizada por Jose Coronado ('Los creyentes'), María Valverde ('Fuimos canciones'), Martiño Rivas ('Las chicas del cable') y Maribel Verdú ('El laberinto del fauno') entre otros, adapta la exitosa novela homónima del escritor Arturo Pérez-Reverte de una manera muy sofisticada, tal y como afirma Netflix, convirtiéndolo en un thriller de época cargado de secretos, misterio y giros inesperados. Esta nueva miniserie, que combina thriller y misterio en un envolvente contexto de época, contará con cuatro episodios. Completan el reparto Gonzalo de Castro ('Políticamente incorrectos'), en el papel de Fonseca, un ambicioso director de cine y Cristina Kovani ('El silencio'), que interpreta a una joven y apasionada actriz. Además, al elenco se suman actores como José Condessa ('Rabo de Peixe') o Pepón Nieto ('Smiley').

Fecha de estreno: 25 de septiembre

Estrenos de películas

Gracias, equipo

Sinopsis: Tío Mochales, una empresa que, hace unos años, era la reina indiscutible del queso en España, pero que hoy no es más que una empresa algo oxidada que lucha por mantener el tipo. Su última idea es organizar una jornada de consolidación de equipo en el pueblo donde se fundó. Sin embargo, lo que debía ser un retiro para reconectar con los valores de siempre se convierte en una trampa cuando se descubre que se avecinan despidos, y muchos. Así, la escapada motivacional prevista deriva en una batalla campal de peloteo, traiciones y filtraciones.

Una comedia negra sobre oficinas en decadencia, directivas sin escrúpulos y trabajadores que ya no están para perder el tiempo en sesiones de equipo modernas. Creada por Adolfo Valor y Cristóbal Garrido, dirigida por Diego Nuñez Irigoyen y producida por Zeta Studios, está protagonizada por Alexandra Jiménez ('El inocente'), Maribel Verdú ('El problema final'), Pedro Casablanc ('Salvador') y Raúl Tejón ('Machos Alfa'). Completan el reparto, Ismael Fritschi, Blanca Martínez ('Respira'), Víctor Rebull y la colaboración especial de Saturnino García y Pepe Viyuela. Menuda historia tiene entre manos Netflix, al menos por lo que podemos ver en el tráiler que ha compartido la plataforma, con todo el reparto luchando a manos llenas para conservar sus puestos de trabajo. Mucha crítica social y humor para hablar directamente sobre los problemas de las empresas hoy en día y del sector empresarial.

Fecha de estreno: 11 de septiembre

Unabomber

Sinopsis: Inspirada en hechos reales, narra la transformación de Ted Kaczynski (Jacob Tremblay), de joven prodigio de Harvard con tan solo 16 años al infame Unabomber. Tras someterse a los controvertidos experimentos psicológicos del profesor Henry Murray (Russell Crowe), los fantasmas de su pasado reaparecen décadas después, cuando la investigación para capturarlo, liderada por la agente del FBI Joanne Miller (Shailene Woodley), saca a la luz las escalofriantes consecuencias de la ambición y el aislamiento.

El nuevo thriller de Netflix bebe directamente de la fantástica serie de David Fincher 'Mindhunter', de la que seguimos pediendo más temporadas, cuenta con la dirección de Janus Metz Pedersen y los guionistas Sam Chalsen y Nelson Greaves, para hablarnos de la historia de Ted Kaczynski, que mató a tres personas y cometió 16 atentados a lo largo de veinte años. Un reparto increíble con Jacob Tremblay, Russell Crowe y Shailene Woodley. Puede que sea el nuevo gran éxito de la plataforma y todo parece indicar que sí, sobre todo gracias a todo el mundo que se ha apuntado al proyecto. Ya contó con una adaptación en formato serie con Paul Bettany interpretando a Unabomber, e incluso un documental en varias partes que cuenta con declaraciones en primera persona del terrorista.

Fecha de estreno: 25 de septiembre

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