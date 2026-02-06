Crítica a 'Salvador', la nueva serie de Netflix sobre la ultraderecha con un incomensurable Luis Tosar y varios errores

Si algo tenemos claro en la actualidad, es que vivimos en una sociedad cada vez más polarizada. Si no estás conmigo, eres mi enemigo. No hay grises, ni cambios de opinión. Todo queda marcado a fuego, y cuando ocurre eso, los extremos surgen, renacidos de sus cenizas, y campan a sus anchas. En ese mundo tan radicalizado, es cuando nacen los problemas. Sobre todo para los jóvenes, los más propensos a caer en las garras de grupos que fomentan todas estas ideas tan peligrosas. Porque los jóvenes necesitan ese sentimiento de pertenencia. Gente que les escuche y que les dé la razón a sus pensamientos, aunque estén equivocados. Sobre esto reflexiona 'Salvador', la nueva serie de Netflix que llega este viernes, 6 de febrero.

Creada por Aitor Gabilondo, responsable de 'Patria' o 'Entrevías', y con Daniel Calparsoro como director, 'Salvador' cuenta con 8 capítulos cargados de una tensión casi insostenible. Si buscas una ficción para pasar el rato, o desconectar un poco, quizá esta no lo sea. Porque ya desde el inicio, la ficción va con todo. Conocemos a Salvador, al que da vida Luis Tosar, un conductor de ambulancias, en una noche de Champions en Madrid. Se enfrentar el Olympique de Marsella contra el Real Madrid, y vemos en primera persona la jungla de violencia en la que juegan los ultras de cada equipo.

Mientras otro de los conductores reflexiona sobre el resurgir de la extrema derecha, asistimos a una batalla campal en la que un cóctel molotov alcanza a un policía, quemándolo vivo y llevándole directamente a Urgencias. Pero es que la cosa no acaba ahí, porque entre los hinchas del Real Madrid (aquí rebautizadnos como White Souls), Salvador reconoce a su hija, Milena, con la que tiene poco trato, ya que tras separarse él y su mujer, tocó fondo. Ya lo dice el personaje en un momento dado: "Soy exludópata, exalcohólico, exmédico y exsimpático".

La batalla campal se traslada a Madrid Río, donde los White Souls la toman con inmigrantes pobres que viven en la calle, hasta enfrentarse de nuevo a los hinchas del Marsella. Ahí vuelve Salvador con su ambulancia, y justo a tiempo, porque encuentra a su hija tirada en el río. Consigue salvarla gracias a Julia (Claudia Salas), otra de las radicales del grupo, y la lleva al hospital. Pero tres encapuchados se cuelan y la asesinan a sangre fría. Ese es el detonante de toda la historia de 'Salvador'.

Estamos acostumbrados a ver historias con padres coraje, pero si este es Luis Tosar, pues como que mejor, siempre. El actor da un auténtico recital interpretativo. Sí, hay veces que se convierte en una caricatura, cuando suelta algún discurso que otro sobre las diferencias entre generaciones, o lo malo que es el mundo.

Pero donde brilla realmente su personaje, es en el terreno gris en el que se mueve gran parte de la serie. Él tiene sus ideas, sí, pero va a tener que dejarlas a un lado si quiere descubrir quién mató a su hija, y es ahí cuando 'Salvador' se vuelve interesante. Ayudado, más o menos, por la inspectora Martín, con una Patricia Vico que se mueve como pez en el agua, y que la interpreta con mesura y con buenas decisiones.

Luis Tosar es el padre coraje de 'Salvador'.

Porque ya sabemos lo mala que es la extrema derecha. Lo vivimos cada día. Lo experimentamos, viendo su resurgir en Europa. Pero lo interesante es buscar el origen de ese resurgimiento y, sobre todo, el porqué capta tan fácil a los jóvenes, radicalizándolos al momento, aunque ni siquiera crean mucho en su discurso racista y nacionalista. El paro, los problemas de vivienda, la corrupción… todos son elementos que suman a ese hastío de la juventud. Y cuando 'Salvador' busca reflexionar sobre ello, es cuando mejor funciona. Porque los White Souls, en muchas ocasiones, son casi una caricatura (hay momentos en los que hay más simbología nazi en pantalla que otra cosa).

Pero ahí tenemos al personaje de Clara, interpretada con potencia por Leonor Watling, que busca mostrar la otra cara de la moneda. Buscando humanidad y sentido en un extremo. Aitor Gabilondo no busca dar todas las respuestas, sino hacer reflexionar al espectador con su discurso, esquivando en todo momento posicionarse de forma contundente. A veces ese distanciamiento le juega en contra, y otras veces convierte a la serie en algo más interesante.

'Salvador' son 8 capítulos repletos de acción y tensión. No para ni un solo segundo (aunque su montaje deje muchísimo que desear), y eso la convierte en algo totalmente adictivo. Hay errores de guion, sobre todo hacia el final, buscando así llevar a los personajes a un sitio, más por conveniencia de la historia, que porque realmente tenga sentido. Pero ya hemos comprado todo, así que no nos molesta tanto.

Los líderes de White Souls en su bar de confianza.

Aunque, donde más destaca la serie de Netflix, es en sus interpretaciones. Ya hemos hablado de Luis Tosar, y está inconmensurable en esta serie. Desatado y totalmente campando a sus anchas. Aunque a quienes más nos gustaría destacar es a Claudia Salas, que se mimetiza con su personaje de Julia, una de esas jóvenes hartas de todo, que solo busca salir adelante, sea como sea. Solo con una mirada lo dice todo.

Y, por otro lado, a César Mateo, que interpreta a Nacho, uno de los radicales de los White Souls, y novio de Milena, la hija de Salvador. Sus ataques de furia dan auténtico terror, y para alguien como el que escribe, que vivió el auge de los skinheads en Madrid a finales de los 90, ve cómo da en el clavo en su interpretación. Cuando parece que va a ablandarse, siempre aparece algo o alguien que vuelve a sacar su furia, y César Mateo da en el clavo todas las veces, convirtiendo a su Nacho en uno de los ejes principales de la serie.

En definitiva, y perdonando algunos errores (de guion, de montaje o de doblaje), 'Salvador' es un thriller que no te da un respiro, y que funciona como un reloj. Habría mejorado si se mojara más, si reflexionara más sobre los extremos, sobre su origen, pero se le perdona gracias a su adrenalina pura. "Son chicos que se defienden", dice en un momento el personaje de Salvador. "¿De qué?", le pregunta su compañera de ambulancia. "De la vida".