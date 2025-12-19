La nueva serie de Luis Tosar es de las grandes apuestas de Netflix para el arranque de 2026

Si hace dos semanas, Netflix daba a conocer todos los detalles de 'Salvador', la nueva serie protagonizada por Luis Tosar; ahora la plataforma ha fijado la fecha del estreno de esta ficción que será uno de los primeros lanzamientos del 2026.

Así, Netflix estrenará 'Salvador' el próximo 6 de febrero con el lanzamiento de sus ocho episodios. Creada por Aitor Gabilondo y dirigida por Daniel Calparsoro, se trata de una serie dramática de acción en la que Luis Tosar se mete en la piel de Salvador, un padre y técnico de emergencias sanitarias que lucha por dejar atrás su pasado con el alcohol y solventar los errores que cometió con su familia.

La vida de Salvador da un giro de 180 grados la noche que descubre que su hija, Milena (Candela Arestegui), pertenece a un grupo ultra, los White Souls, del que también forma parte Julia (Claudia Salas). Cuando todo se complica y se ve envuelto en una frenética espiral de violencia y caos, Salvador (Luis Tosar) tendrá que enfrentarse a la pregunta más compleja: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar para descubrir la verdad?

El reparto completo de 'Salvador'

Luis Tosar y Claudia Salas encabezan su elenco artístico al que se suman Leonor Watling ('La vida breve', 'No me gusta conducir') en el papel de Carla, Fariba Sheikhan ('La Unidad') como Marjane, Patricia Vico ('Hasta el cielo: La serie') encarnando a la inspectora Martín, César Mateo ('La noche más larga') en el papel de Nacho, Candela Arestegui ('Valeria') como Milena, Alejandro Casaseca ('Malaka') dando vida a Max, Marcos Marini ('Hasta el cielo: La serie') como Isra, Richard Holmes ('Hasta el cielo: La serie') en el papel de Mateo, Lucas Ares como Tibu, Guillermo Lasheras ('A través de mi ventana') como Toni y Andrés Gertrúdix ('Un fantasma en la batalla') interpreta al abogado Dorado.

La serie de 8 episodios que se ha rodado de forma íntegra en Madrid está creada por Aitor Gabilondo ('Patria', 'Entrevías', 'El silencio'), que también ejerce como productor ejecutivo y firma el guion junto a Joan Barbero ('Entrevías', 'El silencio') y Anna Casado ('El silencio'). Daniel Calparsoro ('Asalto al Banco Central', 'Hasta el cielo: La serie') se sitúa al frente de la dirección, con Tommie Ferreras ('Asalto al Banco Central', 'Todos los nombres de Dios') como director de fotografía y Ricardo Rocca ('Asalto al Banco Central', 'Olympo') como responsable de coordinación de especialistas.

Así es 'Salvador'

'Salvador' cuenta la historia de un padre que descubre que su hija pertenece a un grupo neonazi, al que tiene que acercarse para intentar rescatarla y comprender qué la ha llevado hasta ahí.

Durante un enfrentamiento violento pactado entre los aficionados radicales de dos clubes de fútbol, Salvador Aguirre (Luis Tosar), conductor de ambulancias, rescata herida a su hija Milena, miembro del grupo ultra, que defiende valores racistas, violentos y homófobos, totalmente opuestos a los que siempre trató de inculcarle.