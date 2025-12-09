Netflix anuncia su nueva serie con Luis Tosar, de la productora de 'Animal' y desvela todo el reparto

Netflix ha desvelado todas las claves de 'Salvador', la nueva serie del creador de 'Entrevías' Aitor Gabilondo, y protagonizada por Luis Tosar y Claudia Salas, que se estrenará a nivel global a lo largo de 2026 en la plataforma. También ha mostrado las primeras imágenes de la ficción y ha desvelado a su reparto completo más de un año después de poner en marcha su producción.

Producida por Alea Media -que también está detrás del éxito de 'Animal'-, 'Salvador' cuenta la historia de un padre que descubre que su hija pertenece a un grupo neonazi, al que tiene que acercarse para intentar rescatarla y comprender qué la ha llevado hasta ahí.

Durante un enfrentamiento violento pactado entre los aficionados radicales de dos clubes de fútbol, Salvador Aguirre (Luis Tosar), conductor de ambulancias, rescata herida a su hija Milena, miembro del grupo ultra, que defiende valores racistas, violentos y homófobos, totalmente opuestos a los que siempre trató de inculcarle.

Este es el reparto completo y los personajes de 'Salvador', la nueva serie de Netflix

Claudia Salas, protagonista de la serie 'Salvador'

Luis Tosar y Claudia Salas encabezan su elenco artístico al que se suman Leonor Watling ('La vida breve', 'No me gusta conducir') en el papel de Carla, Fariba Sheikhan ('La Unidad') como Marjane, Patricia Vico ('Hasta el cielo: La serie') encarnando a la inspectora Martín, César Mateo ('La noche más larga') en el papel de Nacho, Candela Arestegui ('Valeria') como Milena, Alejandro Casaseca ('Malaka') dando vida a Max, Marcos Marini ('Hasta el cielo: La serie') como Isra, Richard Holmes ('Hasta el cielo: La serie') en el papel de Mateo, Lucas Ares como Tibu, Guillermo Lasheras ('A través de mi ventana') como Toni y Andrés Gertrúdix ('Un fantasma en la batalla') interpreta al abogado Dorado.

La serie de 8 episodios que se ha rodado de forma íntegra en Madrid está creada por Aitor Gabilondo ('Patria', 'Entrevías', 'El silencio'), que también ejerce como productor ejecutivo y firma el guion junto a Joan Barbero ('Entrevías', 'El silencio') y Anna Casado ('El silencio'). Daniel Calparsoro ('Asalto al Banco Central', 'Hasta el cielo: La serie') se sitúa al frente de la dirección, con Tommie Ferreras ('Asalto al Banco Central', 'Todos los nombres de Dios') como director de fotografía y Ricardo Rocca ('Asalto al Banco Central', 'Olympo') como responsable de coordinación de especialistas.



