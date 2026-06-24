Ana Garcés ('Oasis') pronostica una "catástrofe" en 'La Promesa' y deja la puerta abierta a un regreso: "No me importaría"

La muerte de Jana Expósito en 'La Promesa' supuso un durísimo varapalo para todos los seguidores de la ficción diaria de TVE. La actriz que le dio vida, Ana Garcés, quería emprender nuevos proyectos profesionales, aunque ello supusiera decir adiós a un personaje al que había cogido tanto cariño. "Ha sido el personaje y la serie de mi vida", ha confesado a Javi Hoyos y Marta Verona

Durante su charla en 'Teleplanistas', el programa que ambos presentan en RTVE Play, Ana Garcés se ha remontado a sus inicios en el mundo de la interpretación. Estudió Arte Dramático en su ciudad natal, Valladolid, pero pronto se trasladó a Madrid a probar suerte. A la espera de una oportunidad laboral, empezó a trabajar como dependienta en una tienda hasta que, "a los nueve meses sonó la flauta". Una llamada para protagonizar 'La Promesa' le cambió la vida.

¿Qué tienen las series de época que enganchan tanto a la audiencia? En opinión de la actriz, "por un lado la época tiene una estética preciosa y luego por otro lado las tramas y lo que les pasa, lo que les mueve de verdad a los personajes no se distancia mucho de lo que vivimos ahora. Es algo muy fácil con lo que conectar". Además, reconoce que meterse en un personaje de época, "cambia todo: cambia cómo te mueves, como interactúas con el resto de personajes en función del estatus… pero hay un momento en el que te acostumbras".

Ana Garcés se emocionó al leer la muerte de Jana: "Sentía que se moría una parte de mí"

Sobre el final de su personaje, Ana Garcés reconoce que le costó mucho reponerse al conocer cómo moría Jana y es que, aunque su muerte ya estaba pactada con los guionistas, hasta unas semanas antes de la grabación no fue consciente de qué le iba a pasar exactamente. Al leer el guion, la emoción le desbordó: "Yo a ese personaje le había cogido mucho cariño y sentía que se moría una parte de mí. Yo lloré leyéndolo, me emocioné un montón".

A la pregunta de, si en un futuro 'La Promesa' podría recuperar el personaje de Jana, la vallisoletana lo ve difícil: "Es que mi personaje está muerto, entonces…". Además, tan solo unos pocos conocen quién fue su asesina, Leocadia: "En cuanto la gente se entere, va a ser una catástrofe. Va a arder Troya allí dentro". Aunque no descarta la posibilidad de ser rescatada de alguna forma y así poder regresar a la serie: "No me importaría para nada".

Ana Garcés también explica cómo es a día de hoy su relación con sus excompañeros: "Seguimos siendo amigos, seguimos quedando mogollón, yendo a todos los cumpleaños… No sigo en el grupo de WhatsApp, pero yo sigo en contacto con todos y a mí me encanta verles en pantalla y sobre todo verles fuera". De hecho, confiesa que aunque no puede ver a diario la serie, sí que ve los reels de Instagram, por lo que está enterada de todo cuanto pasa.

Tras decir adiós a 'La Promesa', Ana Garcés sintió la necesidad de cambiar de registro y de iniciar nuevos proyectos. Su último trabajo ha sido 'Oasis', que salió el pasado viernes en Netflix. Se trata de un thriller veraniego con mucha gente joven, tal y como ha explicado ella misma en 'Teleplanistas': "Es una serie de ocho capítulos que a día de hoy parece que está funcionando muy bien. Estamos en el Top 2 Mundial y en España. Ha sido un cambio radical", sentencia.