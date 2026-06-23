'La Promesa', avance capítulo del miércoles 24 de junio: La drástica decisión de Manuel y la boda de Lope y Vera

En el avance de 'La Promesa' del capítulo 859, que TVE emitirá este miércoles 24 de junio, Adriano se alarma al creer que alguien los ha descubierto besándose, pero Martina cree que son imaginaciones suyas. El servicio se reúne para criticar a Cristóbal, y Candela les cuenta su idea para resolver el problema de Teresa: todos se van a inculpar del robo de la carta. Alonso propone a Jacobo que sustituya a Ciro en la gestión de las tierras. Curro y Ángela discuten porque él ya no ve clara la idea de marcharse.

Pía, por su parte, intercede ante el mayordomo para que Ricardo recupere su puesto. Las mujeres del servicio han trabajado a destajo, con María Fernández a la cabeza, para organizar la boda de Vera y Lope. ¡Todo está precioso! Los novios se dan el ‘Sí, quiero’ en una emotiva ceremonia en palacio. Manuel se salta la boda para despedirse de Julieta y le regala el cuadro con el que se conocieron.

Ricardo encuentra a Pía desconsolada, y ella se dispone a confesarle quién mató a Jana en realidad. Manuel, desesperado por evitar la marcha de Julieta, toma una drástica decisión. ¿De qué se trata?

Resumen del capítulo 858 de 'La Promesa' (Martes 23 de junio)

En el capítulo 858 Ciro anuncia su marcha debido a las afrentas recibidas. A Manuel, por su parte, le aterra la idea de perder a Julieta. Después de la emotiva reconciliación, Vera acepta la propuesta de matrimonio de Lope. Planean vivir escondidos en un pueblo donde montarán una casa de comidas.

Julieta no quiere irse del palacio, pero Ciro es inflexible y le da cuatro días de plazo. Manuel le pregunta a la joven qué puede hacer para evitar su partida, pero ella cree que su marido no va a ceder. En el servicio, se preocupan por la inminente marcha de Julieta y lamentan que los "buenos" se vayan. Lope y Vera anuncian su compromiso al servicio y María les pide que se casen en La Promesa antes de irse. Cuando Alonso se entera de este repentino enlace, se ofrece para llevar a la novia al altar.

Curro y Ángela siguen con la idea de marcharse, pero él se muestra cada vez más inseguro. Pía le confiesa a Samuel que algo la atormenta y él le aconseja decir la verdad, siendo Ricardo testigo de la escena. Para pasmo de Cristóbal, Candela se autoinculpa del robo de la carta para proteger a Teresa. Martina y Adriano tienen un acercamiento al piano y… ¡alguien los ve besarse! ¿De quién se trata?