'La Promesa', avance del siguiente capítulo (885) que La 1 retrasa al jueves 13 de agosto: el vuelco de Máximo con Ángela

'La Promesa' sufrirá un breve parón en su emisión esta semana en La 1 después de que TVE haya decidido levantar la serie de la programación de la cadena este miércoles 12 de agosto al igual que pasará con 'Valle Salvaje' por la cobertura especial del eclipse total de sol.

De esta manera, los fans de 'La Promesa' tendrán que esperar al jueves 13 de agosto para disfrutar del capítulo 885 en su horario habitual. En dicho episodio, Alonso le dice a Máximo que está siendo muy injusto con Cristóbal y no duda en defender la labor del mayordomo ante las exigencias del duque para que lo despida.

Pía le reconoce a Petra que no entiende por qué ha llevado a su hermana a su terreno y por qué mientras que la doncella le asegura que si Tomasa se comporta de esa manera es por su culpa y por el pecado más grande que cometió en su vida.

Candela asegura a Ricardo Pellicer que ni ella ni Simona pueden probar que fue Julio quién saboteó la comida pero ella tiene claro que fue el duquecito y el mayordomo les avisa que esto no puede seguir así y que sabe que don Julio es capaz de actuar muy sucio.

Samuel trata de saber que ha hecho para que Carlo se haya molestado tanto con él y el joven no duda en confesarle que vio como besaba a María. Mientras, Jacobo acude a la habitación de Adriano para que le de una explicación sobre su affaire con Martina.

Finalmente, Máximo asegura que está dispuesto a reconocer a Ángela como su hija. Por su parte, Manuel se encara con Lorenzo por haber tratado mal a Julieta y le pide respeto.

Resumen de 'La Promesa' del capítulo 884 emitido este martes 11 de agosto

En el último capítulo de 'La Promesa', Jacobo estallaba ante la traición de Martina y Adriano. Mientras, Martina le contaba a Adriano que le ha revelado la verdad a Jacobo y él la apoyaba, aunque se quedaba preocupado por lo que pueda pasar a partir de ahora.

Por su lado, Ciro conseguía amansar a Manuel sobre el manual argumentando que las empresas tienen dinero de sobra. Leocadia intentaba un acercamiento con Cristóbal, pero el mayordomo la rechazaba. Lorenzo se burlaba de Máximo hasta que este lo amenazaba con matarlo; Alonso les exigía que se calmen.

Máximo presionaba a su servicio para que callen a los demás y se enfrentaba a Cristóbal cuando este le cuestionaba. Samuel bautizaba a Janita entre la alegría general, con Manuel ejerciendo de padrino. Carlo , por su parte, seguía triste.

Alonso, en persona, regañaba a las cocineras por su enésima metedura de pata, y Julio aprovechaba para pedirle una reunión a solas; Simona y Candela temblaban Lorenzo intercedía por Ciro en una discusión con Julieta y estaba a punto de golpearla.