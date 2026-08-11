'Valle Salvaje', avance del próximo capítulo que se pospone al jueves 13 de agosto: un regreso y el enfrentamiento de las parteras

'Valle Salvaje' faltará este miércoles a su cita diaria con la audiencia en la tarde de La 1 después de que TVE haya decidido levantar toda su programación habitual para hacer una cobertura especial sobre el eclipse solar con 'Directo al grano' y 'Aquí la tierra' como principales puntas de lanza.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', que se pospone al jueves 13 de agosto, Manuela no tarda en reconocer a Luisa como la criada de la que habla Alejo en su novela y no duda en hacerle preguntas incómodas a la doncella.

Enriqueta amenaza a José Luis y le deja claro que lo quiera o no su casa terminará siendo suya. Después, la mujer también habla con Rafael sobre su futuro.

Martín le revela a Francisco que justo antes de que se marchara Pepa le tenía preparada una sorpresa sobre su boda. Por otro lado, Martín asegura a Pepa que Francisco necesita hablar con ella pero está demasiado preocupado por el estado de su padre como para perder el tiempo en otras cosas.

Pura advierte a Petra para que no haga ninguna tontería ni sea tan imprudente porque se están jugando sus propias vidas y le recuerda que no es momento de revelar nada a nadie. Pero Petra se enfrenta a su compañera. ¿Ha llegado el final de las parteras?

José Luis asegura a don Hernando que ha llegado el momento de utilizar todas las armas que tienen a su alcance para ganar la partida.

José Luis y Enriqueta en 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Dámaso trataba de saber de que hablaban Victoria y Mercedes y que es lo que traman a sus espaldas. Y por ello, no dudaba en recordarle a Victoria que se juraron ante Dios fidelidad y obediencia hasta que la muerte les separara y como no cumpla tendrá que atenerse a las consecuencias.

Braulio se mostraba celoso de su primo Alejo tras comprobar cómo Manuela habla de él como escritor y cómo le mira. Además le dejaba claro a su madre que para la joven ya no existe otro hombre que no sea Alejo.

También Pepa seguía muy preocupada por el estado de Amadeo al comprobar que no para de soltar sinsentidos por la boca. Mientras, Matilde le contaba a Martín que ha creado un agua de colonia.

José Luis volvía a encararse con su hijo Rafael asegurando de forma irónica que su madre, su hermano Julio y Adriana estarían muy orgullosos de él tras ver en lo que se ha convertido por cómo está abordando el asunto de la deuda con Enriqueta.

Leonor no dudaba en expresarle a su hermana Rosalía el cambio que ha visto en ella y en cómo ha pasado de criticar a Rafael a mirarle de una manera apasionada. Por último, Luisa advertía a Bárbara de que fue Victoria quién estaba detrás del robo del hijo de Adriana.