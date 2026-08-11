Cambio en la programación de Mediaset este miércoles: 'Noticias Cuatro' salta a un nuevo horario por un especial sobre el eclipse

El eclipse total de sol que se podrá ver por primera vez en más de un siglo desde la península ibérica provocará que las cadenas de televisión alteren sus programaciones para cubrir en directo este acontecimiento histórico. Es el caso de Mediaset que ha preparado un especial de 'Noticias Cuatro'.

Así, al igual que hará La 1 levantando toda su parrilla de tarde dejando fuera 'Valle Salvaje', 'La Promesa' y 'Malas Lenguas' para ofrecer sendos especiales de 'Directo al grano' y 'Aquí la tierra'; Cuatro también modificará su parrilla habitual y recortará la duración de 'Lo sabe no lo sabe' para poder hacer una cobertura especial de este fenómeno astronómico.

De esta manera, Cuatro ha decidido recortar media hora la duración de la reposición de 'Lo sabe, no lo sabe' con Xuso Jones, que acabará a las 19:25 horas. Será a esa hora cuando arranque el especial de 'Noticias Cuatro' con Mónica Sanz al frente para vivir en directo el eclipse de sol y mostrárselo a su audiencia desde diferentes ciudades.

Bajo el título 'Cuatro te eclipsa', 'Noticias Cuatro' adelantará media hora su arranque y alargará su duración para ofrecer un seguimiento especial de este acontecimiento. Para ello, el informativo de Mediaset contará con la colaboración de expertos y con conexiones con diferentes ciudades del país para contar cómo se vive el eclipse desde dichas zonas.

Este dispositivo especial de 'Noticias Cuatro' concluirá en torno a las 20:40 horas cuando Cuatro de comienzo a 'El desmarque' y seguirá con su programación habitual. Un movimiento con el que Mediaset busca competir contra los especiales de TVE así como contra 'La Sexta', que también cubrirá este fenómeno a través de 'Más vale tarde' y de 'La Sexta Noticias'

La cobertura del eclipse solar del 12 de agosto te espera en #NoticiasCuatro



🔴 El miércoles a las 19:25 en #Cuatro y @GfpartyMediaset pic.twitter.com/GJRNzRmLsT — Noticias Cuatro (@noticias_cuatro) August 10, 2026

Así queda la programación de Cuatro este miércoles: