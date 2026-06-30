'El Tiempo' de RTVE arrebata al meteorólogo de 'Informativos Telecinco' y 'Noticias Cuatro': "Me voy con el corazón encogido"

Si bien su trayectoria profesional ha estado históricamente ligada a Telecinco y Cuatro, Gabriel García Valcárcel ha puesto punto y final a su historia en Mediaset para incorporarse a los servicios informativos de TVE. Así lo ha anunciado el meteorólogo a través de sus redes sociales, donde ha resumido su etapa en el grupo de Fuencarral con palabras de agradecimiento antes de incorporarse como uno de los fichajes del verano en la corporación.

Su rigurosidad, frescura y cercanía le han convertido con el paso de los años en uno de los rostros más reconocibles de Mediaset a la hora de informar sobre el tiempo. Desde los platós de 'Informativos Telecinco' o 'Noticias Cuatro', el geógrafo y climatólogo se ha ganado el reconocimiento y el respeto de la audiencia que ahora tendrá que seguir sus pasos en la corporación pública, que es donde continuará su trayectoria al frente de las cámaras.

Gabriel García Valcárcel se despide de Mediaset y ficha como nuevo hombre del tiempo de TVE

"Me voy con el corazón encogido, pero lleno de gratitud. Formar parte de esta casa ha sido un regalo y me llevo el cariño de un equipo humano que es pura magia. Ha sido un viaje increíble", ha confesado Gabriel García Valcárcel en sus redes sociales. Y aunque su mensaje podría parecer el cierre de una etapa sin un rumbo claro, lo cierto es que tan solo es la antesala de un importante giro profesional.

El meteorólogo, que supone una baja importante para los servicios informativos de Mediaset, ha cerrado su fichaje en Televisión Española, donde se estrenará próximamente en la sección de 'El tiempo'. Así lo ha actualizado el propio geógrafo en su biografía de Instagram, donde aclara que actualmente se encuentra al cargo del mapa del tiempo en TVE.

"Irse de un sitio en el que estás bien es difícil, pero irse de uno en el que estás como en el paraíso y rodeado de los mejores es aún más complicado. Me voy contento porque he disfrutado en este último año de experiencias que jamás hubiera imaginado y pudiendo probar todo tipo de formatos", ha explicado el reciente fichaje de RTVE en su post de Instagram dedicado al grupo de Fuencarral.

Es un honor haber pertenecido a esta familia. Ayer fue difícil contener la emoción. En Mediaset me he sentido muy querido y no imagináis la calidad humana que hay. Solo puedo dar GRACIAS y, en especial, a Meteoralia por confiar en mi. Siempre en mi ❤️



Nos vemos pronto !! ☀️ ⛈️ pic.twitter.com/FD3s4yC8b6 — Gabriel G. Valcárcel (@GabriValcarcel) June 28, 2026

"Lo único que puedo decir es GRACIAS. Gracias a Meteoralia, gracias a mis compis de la meteo, gracias a Mediaset, gracias a realizadores, técnicos, maquillaje, peluquería, gracias a Unicorn, gracias a Cuarzo… GRACIAS. Mi corazón nunca dejará de ser Mediaset", ha terminado señalando Gabriel García Varcárcel, que pronto iniciará su nueva etapa en TVE.

Su capacidad para explicar de forma sencilla y concisa a la audiencia los distintos fenómenos climatológicos que inundan el mapa de precipitaciones o temperaturas es uno de sus puntos fuertes con los que, sin duda, hará frente a su nuevo puesto en el histórico equipo de 'El Tiempo'. Se trata de un movimiento estratégico por parte de la corporación para reforzar la calidad de los telediarios.