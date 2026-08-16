Cuántos capítulos de 'Una nueva vida' quedan en Antena 3 antes de su final y cuándo se despedirá la serie

El final de 'Una nueva vida', la serie turca que emite Antena 3 en la noche de los domingos está cada vez más cerca. La cadena ya se encuentra en plena recta final antes de estrenar 'El secreto', su nueva ficción que salvo sorpresa ocupará la noche de los domingos desde septiembre.

La tercera y última temporada de 'Una nueva vida' consta de 28 episodios. El final de la serie ya se emitió en Turquía en 2025 y ahora llegará a España después de haber ocupado la noche de los domingos desde hace dos años tras su estreno en septiembre de 2024.

Cabe decir que solo quedan tres episodios completos para llegar al episodio final de 'Una nueva vida'. No obstante, cabe recordar que debido a la duración de los "bollum" de las series turcas, Antena 3 suele dividir cada capítulo en dos partes. Este domingo, está previsto que Antena 3 emita la parte 2 del capítulo 25 y la primera del capítulo 26.

De esa manera, solo quedarían por emitir la segunda parte del capítulo 26 y los episodios 27 y 28 completos. Lo que por ahora no sabemos es si Antena 3 seguirá la estrategia habitual y lanzará 'El secreto' justo antes de los episodios finales de 'Una nueva vida' recortando aún más su duración.

De esa manera, el final de 'Una nueva vida' no llegará hasta mediados o finales de septiembre en función de la estrategia que siga Antena 3. No obstante, los fans de la serie ya pueden ver el episodio final con el que se cierra la historia de la ficción protagonizada por Mert Ramazan Demir y Afra Saraçoğlu pues está disponible en atresplayer desde hace semanas.

¿Qué pasará este domingo en 'Una nueva vida'?

En el capítulo de 'Una nueva vida' de este domingo, Sefika se disculpa con Suna por haberla acusado de asesinar a su hija. Además, decide volver a trabajar en la mansión.

Ferit no quiere invitados en su boda para evitar que vaya Abidin, ya que Karam planea matarle.

Abidin descubre que Ferit le intentaba proteger y decide enfrentarse a Karam, pero cuando ambos están a solas, Ferit aparece junto a un equipo de la policía.

Seyran cree que Ferit la ha dejado plantada en el altar, pero al volver a la mansión, él lo tiene todo preparado para celebrar su boda.