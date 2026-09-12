La estrategia de Atresmedia con el final de 'Una Nueva Vida': Desplaza de su horario el último capítulo por 'El Secreto' este domingo

Ahora si que sí. 'Una nueva vida' llega a su final este domingo en Antena 3. La cadena de Atresmedia ofrecerá este 13 de septiembre el último capítulo de la ficción protagonizada por Mert Ramazan Demir y Afra Saraçoğlu. Lo hará repitiendo la estrategia de la semana pasada al emitirla justo después de un nuevo episodio de 'El secreto'.

Así, 'Una nueva vida' no arrancará su capítulo final hasta las 0:10 horas en late night. Eso sí supone un adelanto de 20 minutos con respecto a su emisión de la semana pasada pues 'El secreto' durará menos de lo habitual al haber ofrecido la primera parte de dicho episodio dividido en la noche del lunes y martes.

Cabe recordar que el final de 'Una nueva vida' contará con un salto temporal de 20 años para conocer cómo está la vida de Seyran y Ferit y toda su familia en la actualidad tras superar todos sus problemas.

Avance del último capítulo de 'Una nueva vida' de este domingo

En el último capítulo de 'Una nueva vida' de este domingo, la operación de Halis es todo un éxito y toda la familia se emociona tras recibir la gran noticia.

Seyran cuenta a Tesko su historia y Ferit es el último en hablarle de su pasado para que pueda completar el árbol genealógico.

Halis por fin puede regresar a la mansión y todos le reciben con mucho cariño.

20 años después, Duru ya ha crecido, pero los diseños de Seyran siguen inaugurando galerías y la mansión ha continuado siendo testigo de la historia de amor de la familia.

¿Qué pasó en el penúltimo capítulo de 'Una nueva vida'?

En el penúltimo capítulo de 'Una nueva vida', Halis se tenía que operar y Ferit iba a acompañar a su abuelo durante la intervención. Por su parte, Hattuç estaba muy preocupada por si le pasaba algo y Orhan temía perder a su padre.

Tesko se escapaba del colegio y aparecía en la mansión. Seyran estaba muy enfadada con el pequeño hasta que descubría que se escapó para no tener que hacer una tarea sobre su árbol genealógico.

Tesko confesaba que realmente no conoce el pasado de su familia y Seyran le ofrecía grabar un vídeo sobre la vida de todos ellos. Durante la grabación, Ferit les llamaba para darles una gran noticia.