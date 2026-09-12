Telecinco cambia hoy su programación: Recorta 'Fiesta' y mide 'Rueda la Letra' en el fin de semana sin la competencia de 'Pasapalabra'

El pasado fin de semana, 'Fiesta' estrenaba temporada con el regreso de Emma García tomando las riendas del programa y recuperando el horario habitual de cinco horas del magacín tras la cancelación de 'El show de Paz'. Sin embargo, este fin de semana el programa producido por Unicorn Content volverá a sufrir un tijeretazo y verá recortada su duración en dos horas.

Por un lado, Telecinco ya había anunciado que desde este sábado ofrecerá nuevas entregas de 'Rueda la letra' los fines de semana a las 20:00 horas para tratar de conquistar a nuevo público y relanzar sus datos, que por ahora son bastante pobres tras haberse quedado este jueves en un flojo 8,2%. Así, el recién estrenado concurso con Carlos Sobera y 'El Rosco' (ahora conocido como 'La Rueda') como prueba estelar buscará probarse sin 'Pasapalabra'.

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Con este anuncio, 'Fiesta' perderá su última hora en favor del nuevo concurso como ya le sucediera en su momento con otros formatos como 'Agárrate al sillón', 'Reacción en cadena' o 'Allá tú'. Pero es que además este fin de semana, el magacín de Emma García también se verá afectado por la retransmisión del G.P. de España de Fórmula 1 desde el nuevo circuito MADRING en Madrid.

De esta forma, 'Fiesta' sufrirá un fuerte recorte en su duración tanto el sábado como el domingo pasando a emitirse de 17:00 a 20:00 horas y perdiendo la primera hora por culpa de la Fórmula 1 y la última por 'Rueda la letra', que será el formato que enlace con 'Informativos Telecinco 21h'.

El despliegue de Mediaset para el GP de Fórmula 1 en Madrid

Han tenido que pasar 45 años desde el último Gran Premio de Fórmula 1 disputado en la capital de España, pero este fin de semana los motores volverán a rugir en Madrid y Mediaset España estará allí para contarlo. Lo hará con un amplio dispositivo técnico y humano de más de 80 personas, que trasladarán a los espectadores todos los detalles de un acontecimiento que sin duda marcará un hito en la historia deportiva de la ciudad.

La cobertura comenzará hoy jueves 10 de septiembre desde MADRING, el nuevo y espectacular circuito semiurbano construido en tiempo récord para la ocasión, desde donde Manu Carreño, Ricardo Reyes y Matías Prats presentarán en directo todas las ediciones de ElDesmarque de Telecinco y Cuatro hasta el domingo.

Gonzalo Serrano estará al frente de la narración de las retransmisiones, acompañado en los comentarios por Iván Vicario, el experto José Luis Montiel y el piloto Albert Costa. Matías Prats y Jose Galindo se encargarán de las entrevistas con los protagonistas, mientras Dani Martidí, Marta Veracruz, Fernando Concheiro y Graciela Rodríguez completarán el equipo desplazado a MADRING para seguir todo cuanto suceda en los diferentes puntos de interés del circuito, desde el paddock y el pit-lane hasta las gradas, las zonas VIP y las fan zones.

Los monoplazas comenzarán a rodar en Be Mad con las tres sesiones de entrenamientos libres (viernes 13:25h y 16:55h; sábado 12:25h). Telecinco tomará el relevo el sábado a las 15:30h con un previo que dará paso a la sesión de clasificación (16:00h) que determinará el orden de salida de la carrera y que será el que provoque que 'Fiesta' no arranque hasta las 17:00 horas.

El domingo, Telecinco calentará motores con un previo de dos horas de duración (13:00h) que descubrirá las claves y los datos más sorprendentes de MADRING, un trazado completamente nuevo para escuderías y pilotos: 5,4 kilómetros, 22 curvas y 57 vueltas en un circuito que combina sectores de alta velocidad, fuertes frenadas, desniveles y zonas especialmente técnicas.

El previo también trasladará el ambiente del Gran Premio, convertido en uno de los eventos sociales más importantes de los últimos años. Gonzalo Serrano y Matías Prats entrevistarán en el set de Mediaset España a autoridades y protagonistas del Gran Premio, mientras el equipo desplegado por el recinto dará cuenta de la llegada de personalidades, famosos, el ambiente entre los aficionados, las actividades y todo cuanto suceda en el paddock, las zonas VIP y las fan zones.

A las 15:00h llegará el momento más esperado con la salida del histórico Gran Premio de España de Fórmula 1, cuya retransmisión en Mediaset España forma parte del acuerdo alcanzado con DAZN, titular de los derechos de Fórmula 1 en España. Una retransmisión que concluirá en torno a las 17:00 horas tras la celebración del podio dando paso al programa de Emma García.

Resumen de las emisiones del Gran Premio de España