Albert Rivera paraliza 'Espejo Público' con su llamada a Susanna Griso y anuncia cuál será su nueva sección en Antena 3

Susanna Griso ha recibido este viernes una inesperada llamada en mitad de la emisión de 'Espejo Público' que ha confirmado un nuevo y explosivo fichaje para esta temporada. Albert Rivera ha telefoneado al espacio de Antena 3 para anunciar que se une al elenco de colaboradores con una sección propia: 'Ciudadano Rivera'. Así, el antiguo líder de Ciudadanos ha explicado qué temas tratará en su parcela del magacín y cómo afronta esta nueva aventura televisiva.

La mesa política de 'Espejo Público' se ha visto interrumpida este viernes cuando ha sonado el teléfono rojo del programa. "¿Buenos días, con quién hablo por favor?", ha preguntado Susanna Griso, expectante por conocer la identidad al otro lado de la línea. "Usted debería saberlo. Hace muchos años que me corté la coleta de la política", ha señalado el catalán. "¡Albert Rivera!", exclamaba entonces la comunicadora entre risas cómplices.

Albert Rivera confirma su incorporación a 'Espejo Público' con 'Ciudadano Rivera' y analiza la situación de Ceuta con Susanna Griso

"Te llamo porque el lunes empezamos sección nueva", ha adelantado Albert Rivera, explicando que aterrizará como colaborador en el espacio de Antena 3 bajo la sección 'Ciudadano Rivera'. "Vamos a ver muchas cosas, muchas claves que se están poniendo encima de la mesa con Ceuta. Con calma miraremos también muchas cosas de geopolítica, cosas que están detrás de todo esto y sobre todo soluciones a lo que está pasando", ha dejado entrever el ex político.

☎️ El "teléfono rojo" de Espejo Público vuelve a sonar y esta vez llama Albert Rivera, para anunciar su nueva sección en el programa.



🗣️ Hablará sobre geopolítica y la crisis migratoria en Ceuta.



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Así, el antiguo candidato a la presidencia del Gobierno ha dejado claro el tono y los temas que abordará en su nueva sección, centrada en el análisis de la actualidad política. Según él, su principal objetivo es "acercar a toda la audiencia las claves de cuestiones que, en ocasiones, pueden resultar complejas", tal y como ha explicado a Susanna Griso.

"Me dicen Albert que estás indignado con el caos en Ceuta", ha destacado la conductora de 'Espejo Público' sin alejarse del tema estrella que lleva monopolizando las tertulias televisivas más de un mes. "Ni más ni menos que ningún español que defienda su país. Yo creo que está siendo muy doloroso. A parte, yo hace años que vengo advirtiendo, estando en política y fuera, de los riesgos que corremos con respecto a Marruecos", ha señalado Albert Rivera.

Dejando a un lado su análisis de la crisis migratoria que, según ha advertido en el espacio de Antena 3, "no es casualidad ni arrebato de un día", el nuevo fichaje del magacín ha insistido en su objetivo de desengranar cuestiones complejas a través de su nueva sección "con un lenguaje directo y comprensible, alejándose de los tecnicismos para que los espectadores puedan entender mejor qué está ocurriendo y cuáles son las claves que explican cada noticia".