Jesús Cintora responde en RTVE a la cruzada de Ayuso contra 'Mañaneros 360' y niega un "boicot" de su programa

Jesús Cintora no ha dudado en contestar alto y claro a Isabel Díaz Ayuso este viernes, echando por tierra sus recientes acusaciones contra RTVE y 'Mañaneros 360'. El presentador ha reaccionado a las últimas declaraciones de la presidenta en la Asamblea de Madrid, donde ha señalado al programa de La 1 por colaborar supuestamente con La Moncloa para "poner en peligro" su viaje a México junto a la delegación.

Durante su última intervención, Ayuso ha asegurado que "las autoridades" [en alusión a La Moncloa] utilizaron a 'Mañaneros 360' para "boicotear abiertamente" su viaje a México y "poner en peligro" a la delegación española que la acompañaba. Ha insistido además en que, fruto de esta situación, sintió "un miedo atroz en un país en el que hay tantos secuestros y en el que cuando alguien destaca lo más mínimo necesita tener un escolta".

Jesús Cintora contesta a las últimas acusaciones de Ayuso contra 'Mañaneros 360' y RTVE

El Gobierno ha justificado que, además de que la presidenta madrileña "nunca comunicó ningún incidente", tampoco pidió "protección o seguridad" para su visita. A su vez, han reiterado al Gobierno madrileño que aclare los gastos de tal viaje institucional. Y la contestación de Jesús Cintora desde el magacín de La 1 tampoco se ha hecho esperar, paralizando la emisión para dirigirse a la presidenta madrileña por sus alusiones.

"Según ella, 'Mañaneros 360' tiene la culpa de que no haya transparencia en un viaje a México en el que pone en peligro las relaciones diplomáticas de España", ha comenzado destacando con sorna el comunicador para señalar de lleno a la dirigente del PP. "Quien pone en peligro la transparencia es usted", ha sentenciado el periodista.

Jesús Cintora ha cuestionado a la política por "culpar a los medios de comunicación" de lo que ocurrió en México, poniendo el foco también en las recientes agresiones que han sufrido los periodistas de RTVE durante las manifestaciones por la crisis migratoria en Ceuta. Así, el presentador ha lamentado el último intento de Isabel Díaz Ayuso de continuar "señalando a la televisión pública", más concretamente su cruzada personal con 'Mañaneros 360', que a lo largo de la jornada ha continuado haciéndose eco de asuntos de la Asamblea de Madrid y otras polémicas relacionadas con la presidenta autonómica como las actualizaciones de la compra del ático de lujo en Chamberí.