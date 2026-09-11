La productora de Ana Rosa logra la renovación de uno de sus formatos en Mediaset tras ser cancelado hace cuatro años

Hace cuatro años que Mediaset decidió cancelar 'En el punto de mira', el programa de investigación que había logrado consolidarse en Cuatro con ocho temporadas a sus espaldas. Pero ahora, el espacio producido por Unicorn Content vuelve a Cuatro con una novena temporada completamente renovada con Boro Barber como nuevo presentador a partir del lunes 14 de septiembre a las 23:00 horas tras 'Horizonte'.

Boro Barber no es una cara nueva para el formato pues ya fue reportero de 'En el punto de mira' entre 2016 y 2022. Ahora se convierte en el presentador titular después de que en su última temporada el espacio contara con rostros como Carme Chaparro, Ana Terradillos y Mayka Navarro como prescriptores y con Diego Losada como presentador en sus últimos programas que pasaron a emitirse en directo.

Ahora, 'En el punto de mira' vuelve con una nueva temporada compuesta por ocho entregas y recuperando el espíritu de sus inicios. Además en esta nueva tanda de programas, Boro Barber contará con la ayuda de una Inteligencia Artificial que le acompañará sobre el terreno y con una batería de nuevos recursos tecnológicos que se incorporarán al trabajo del equipo para ampliar sus posibilidades a la hora de seguir pistas, recabar información y registrar todo lo que sucede durante sus investigaciones.

Con el regreso de 'En el punto de mira', Unicorn Content se sigue haciendo fuerte como la productora con más horas de producción en Mediaset después de que el grupo haya anunciado que toda la programación de las mañanas estará en manos de la compañía presidida por Ana Rosa Quintana con 'La mirada crítica', 'El programa de Ana Rosa', 'Vamos a ver' así como el regreso de 'El tiempo justo' de Joaquín Prat. Por si fuera poco, Telecinco ha decidido renovar 'El verano se mueve' para sus sobremesas con Ion Aramendi. A todo ello hay que sumar las cinco horas de emisión de 'Fiesta' los sábados y domingos.

Así, 'En el punto de mira' se enfrentará con 'MasterChef Celebrity Legends' en La 1, 'En tierra lejana' en Antena 3, 'La isla de las tentaciones' en Telecinco así como El Taquillazo de La Sexta.

Las nuevas investigaciones de 'En el punto de mira'

Boro Barber en 'En el punto de mira'

Estafas, dinero público, alimentación, longevidad, Inteligencia Artificial y grandes industrias internacionales centrarán algunas de las nuevas investigaciones del programa. 'En el punto de mira' viajará a Nigeria para adentrarse en las escuelas en las que jóvenes aprenden a utilizar perfiles falsos e IA para cometer estafas del amor; investigará tratamientos que prometen frenar el envejecimiento, entre ellos terapias no autorizadas; y analizará el destino del dinero de los impuestos y qué hay detrás de algunos de los alimentos que consumimos habitualmente.

El programa viajará también a China para comprobar cómo los robots humanoides con IA comienzan a asumir tareas hasta ahora reservadas a las personas y se adentrará en el funcionamiento de una conocida empresa de venta online de moda, desde su sistema de producción bajo demanda y los talleres que abastecen a la plataforma hasta el laboratorio donde se analizan las prendas de moda ultrarrápida.

Aunque mantendrá intactas sus señas de identidad -periodismo de calle, contacto directo con los protagonistas, seguimiento de las historias allí donde ocurren e investigaciones con cámara oculta para acceder a realidades que habitualmente permanecen fuera del foco-, el programa sumará nuevas herramientas en esta etapa. Entre ellas, una Inteligencia Artificial, gafas inteligentes, cámaras 360 y drones, que permitirán registrar las investigaciones desde nuevos ángulos.

'Funcionarios sin control', el tema del estreno

Boro Barber en 'En el punto de mira'

En 2018, 'En el punto de mira' investigó el absentismo en la Ciudad de la Justicia de Valencia, donde sus cámaras registraron a funcionarios que se ausentaban de sus puestos de forma sistemática y sin justificación. Tras aquel reportaje se implantó un sistema de fichaje para evitar los abusos. Casi diez años después, el programa regresa para comprobar qué ha cambiado y vuelve a grabar a trabajadores públicos que abandonan sus puestos durante horas para realizar compras personales o desayunar. Boro Barber les pedirá explicaciones y hará lo propio con los responsables del organismo.

La investigación se extenderá a diferentes oficinas del SEPE, a las que el equipo accederá para comprobar por qué resulta tan difícil conseguir cita previa para solicitar la prestación por desempleo. El programa mostrará trabajadores ausentes de sus puestos mientras los ciudadanos encuentran dificultades para ser atendidos. Además, acompañará a dos personas que llevan meses intentando obtener su pensión de jubilación en distintas oficinas del INSS sin resultado.