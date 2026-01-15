Unicorn Content se hace más fuerte aún en Mediaset tras dar luz verde a la vuelta del formato de investigación más longevo

Mediaset continúa resucitando formatos extintos como su gran estrategia para dar esquinazo a la agravada crisis de audiencia en el arranque del 2026. Tras recuperar 'Allá tú' y próximamente 'El precio justo' en Telecinco, Cuatro también mirará al pasado este año con el regreso de 'En el punto de mira', que aterrizará en la cadena con una nueva era marcada por una mayor apuesta tecnológica y Boro Barber como único reportero.

Producido por Unicorn Content, que se hace aún más fuerte en el grupo audiovisual, el formato retomará sus emisiones tras su cancelación en octubre de 2022, cuando finalizó su última etapa con Diego Losada al frente. Y aunque su despedida estuvo acompañada de mínimos de audiencia, hay que decir que el formato ha vivido otras épocas muy boyantes y que es historia en Mediaset al convertirse en el programa de investigación más longevo tras superar los 200 reportajes y las 7 temporadas en antena.

'En el punto de mira' regresa a Cuatro con Boro Barber como único reportero

Ahora, el grupo de Fuencarral pretende recuperar su propia versión de 'Equipo de investigación' con una fórmula renovada que tendrá a un único protagonista: Boro Barber. El comunicador, que regresa al periodismo de investigación con 'En el punto de mira', será el único reportero en la calle, al contrario que en el resto de entregas del formato de reportajes de Cuatro, en el que ya logró destacar por su estilo cercano y ácido además de por sus preguntas directas e incisivas.

El periodista aportará su sello propio al programa en esta nueva etapa, que conservará sus principales señas de identidad pero en una versión más concentrada. Con temas que irán desde las estafas en internet, pasando por las denuncias sociales y laborales y entrevistas exclusivas, el espacio mantendrá sus piezas con equipos infiltrados, que en este caso contarán con un mayor despliegue tecnológico.

Precisamente una de las grandes novedades de 'En el punto de mira' de cara a su retorno a Mediaset es el salto tecnológico que dará respecto a sus anteriores entregas. El programa producido por Unicorn Content se apoyará en drones de última generación, cámaras 360º y un asistente IA para recopilar el contenido de sus reportajes. Con las nuevas cámaras, que cuentan con un mayor rango de grabación, podrá ofrecerse una visión más completa de la secuencia de investigación.

Por otra parte, el asistente de Inteligencia Artificial ayudará a Boro Barber en la búsqueda de datos sobre los temas además de transferir las imágenes reales a un centro de control virtual. Y los drones espías permitirán llegar a lugares donde el equipo humano de grabación no puede gracias a su tamaño y funcionalidad, pues pueden grabar de manera anónima en los escenarios más extremos de la investigación.

La última etapa de 'En el punto de mira' contó con rostros como Miquel Valls, Verónica Dulanto, Luis Troya o Marta Losada como reporteros, mientras que Diego Losada era el encargado de conducir la emisión desde plató hasta su cancelación. Anteriormente, había estado comandado por Ana Terradillos, además de contar con la colaboración de rostros destacados como Carme Chaparro o Samantha Villar, entre otros.