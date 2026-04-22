Marc Giró arrancó 'Cara al show' enfrentándose al revuelo por su salida de TVE y dejando una firme réplica

Tras tomar el mismo ascensor que en 'Late Xou' junto a sus invitados de la noche y protagonizar una breve escena de baile, Marc Giró ha arrancado la primera emisión de 'Cara al show' oficializando su llegada a La Sexta a lomos de un caballo. Y como no podía ser de otra forma, el catalán ha iniciado su nueva etapa en Atresmedia con un monólogo cargado de referencias a su salida de TVE que ha culminado en un número musical con el mítico 'No cambié' como respuesta a sus detractores.

"Ahora con todo esto de la crisis del petróleo en Irán, creo que la mejor forma de llegar es a caballo, ya me harán ustedes caso. A ver si me acuerdo de cómo se hacía esto...", ha comenzado explicando el presentador nada más verse de nuevo sobre el escenario tras su larga pausa televisiva. Y nada más arrancar, no ha evitado hacer referencia a algunas de las críticas que recibió nada más conocerse su salida de TVE.

Marc Giró arranca 'Cara al show' abordando la polémica por su salida de RTVE

"La verdad es que cuando se anunció mi fichaje por La Sexta, motivo por el cual dejé RTVE... A pesar de que, oiga, intenté hacer las dos cosas a la vez: fichar por Atresmedia y seguir en RTVE, como Chenoa vamos", ha bromeado Marc Giró lanzando su primer dardo a la corporación pública. "Cuando fiché por La Sexta mucha gente me hacía llegar su preocupación porque pensaban que aquí no tendría la misma libertad de expresión", ha explicado.

#CaraAlShow

¿Doblegado al capital y a las fuerzas oscuras del IBEX 35? 🤨



Españoles, Presidente @sanchezcastejon, Marc Giró os responde: pic.twitter.com/7PBtHihRVm — ✨🕺🏼 Cara al Show con Marc Giró 🦩✨ (@caraalshow) April 21, 2026

Así, ha seguido enumerando algunas de las "preocupaciones" que surgieron entre sus seguidores de 'Late Xou' con su marcha a Atresmedia. "Que me cortarían las alas, que no podría decir lo que quisiera y como quisiera... Que me controlarían... A mí", ha comentado con tono de burla. "Algunos dijeron que mi fichaje era una treta para amordazar mi discurso antifascista. Creían que me había doblegado al capital y a las fuerzas oscuras del Ibex 35", ha repasado.

"He recibido, efectivamente, muchos mensajes a través de redes sociales encomiándome a que siga siendo yo mismo y a que no cambie", subrayaba Marc Giró antes de tratar mensajes en pantalla en los que se podía leer: "Que el dinerito no te cambie". E incluso el recado que Pedro Sánchez le dejó durante su entrevista en 'Lo de Évole'. "Que no te cambie el tiempo, lo que transmites es autenticidad, valentía, coraje...", le pidió el Presidente del Gobierno.

"Todo esto se resumiría en: 'esperemos que no cambie'. Así que les voy a responder a todos de una sola vez...", ha resuelto el presentador justo antes de abrir el telón y descubrir a una banda y un ejército de bailarinas que le han ayudado a arrancar la emisión con un elaborado número musical al ritmo de 'No cambié', el mítico tema de Yurena/Tamara. Una frenética escena que ha contado con la aparición estelar de Leonardo Dantés, compositor e intérprete del tema junto a la televisiva.