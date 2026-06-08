Quiénes son los 5 invitados de 'Al cielo con ella' y 'Cara al show' esta semana en su séptimo duelo en RTVE y La Sexta

'Al cielo con ella' y 'Cara al show', los programas que presentan Henar Álvarez y Marc Giró se enfrentan este martes a su séptimo duelo en la programación televisiva. Y lo hacen con nuevos invitados y algunos de sus colaboradores más queridos como grandes contenidos.

Hay que recordar que la semana pasada, 'Al cielo con ella' sufrió un gran bajón anotando su entrega menos vista desde que se emite en La 1 con un bajo 7,4% y 552.000 espectadores. Mientras que 'Cara al show' cogió algo de aire y subió a un 5,6% y 433.000 espectadores.

Esta semana, tanto Henar Álvarez como Marc Giró se rodearán de grandes estrellas de la música y de la actuación pues mientras 'Al cielo con ella' contará con Miguel Ríos y Kira Miró, 'Cara al show' recibirá a Ricardo Darín, Maxi Iglesias y Enric Auquer.

Miguel Ríos y Kira Miró, las bazas de 'Al cielo con ella'

Pionero del rock español, autor de los himnos que marcaron a toda una generación y leyenda viva de la música, Miguel Ríos visita este martes el plató de 'Al cielo con ella'. A sus 82 años presenta ‘El último vals’, un disco donde el cantante mira a la juventud, al amor y al paso del tiempo, fiel al espíritu de agitar conciencias que ha marcado su trayectoria. El cantante se sentará en el sofá de Henar Álvarez para charlar de rock, de la vida en la carretera, de cómo ha cambiado la industria y de por qué nunca ha dejado de posicionarse políticamente.

La actriz canaria Kira Miró llega al cielo de Henar Álvarez en uno de sus mejores momentos profesionales para cuestionar los estereotipos que han marcado su carrera y presentar 'Olivia', su nueva serie, que se estrenará en Disney+ el 1 de julio.

🤩Se viene otro programón de 'Al cielo con ella' con el siguiente reparto: Miguel Ríos, Kira Miró, Toni Acosta y Carmina Barrios.



¡Mucho arte y risas aseguradas! Este martes, después de @LaRevuelta_TVE, en @La1_tve y @rtveplay pic.twitter.com/nFKQn3KiVO — RTVE (@rtve) June 7, 2026

Y para terminar la noche, Carmina Barrios regresará con su sección 'El consultorio de Carmina' para dar respuesta a consultas amorosas, vengativas y discusiones entre amigos. No faltará a la cita la actriz y cómica Toni Acosta que dedica su sección a nuestro país como destino predilecto de guiris. Una noche cargada de emociones, reflexiones y, sobre todo… ¡mucho humor!

Ricardo Darín y Maxi Iglesias, entre los invitados de Marc Giró

Ricardo Darín y Maxi Iglesias junto a Marc Giró en el ascensor de 'Cara al show'

Por su parte, Marc Giró recibirá en 'Cara al show' al actor argentino Ricardo Darín, que está de gira por España con la obra 'Escenas de la vida conyugal', basada en el clásico de Ingmar Bergman. Durante la entrevista aprovechará para repasar el éxito de 'El Eternauta' -cuya segunda temporada ya está en marcha-, desvelará cómo le va en su faceta de abuelo y compartirá su opinión sobre la situación actual en Argentina.

El segundo invitado de la noche será Maxi Iglesias. El actor acudirá a 'Cara al show' después de visitar recientemente 'La Revuelta' de David Broncano en plena promoción de 'Todo lo que nunca fuimos', la adaptación cinematográfica de la novela de Alice Kellen. Además, desvelará su lado más aventurero: desde su pasión por pilotar aviones y hacer surf, hasta los secretos de su debut literario con 'Horizonte artificial'.

Para finalizar, Enric Auquer visitará 'Cara al Show' para presentar 'Ravalear', la primera serie española seleccionada en la Berlinale. También hablará sobre su afición por la bicicleta y sorprenderá con una habilidad actoral de lo más curiosa que ha aprendido recientemente.