Henar Álvarez cierra la primera temporada de 'Al cielo con ella' en La 1 esclareciendo su futuro en TVE tras sus pobres audiencias

Tras una temporada marcada por el éxito, pasando por su salto a las noches de los martes en La 1, 'Al cielo con ella' se despedía este martes 7 de julio de su fiel audiencia con un programa marcado por las entrevistas a Lola Lolita y Ana Torroja. Sin embargo, lo más sonado de la noche ha sido la despedida musical encabezada por Henar Álvarez, que ha cerrado su última emisión del curso con una divertida actuación presumiendo de sus vacaciones veraniegas.

"Es verdad que hay una última cosa que tenemos que decir, porque la gente se estará preguntando con este programa qué pasa, sigue o no sigue...", ha señalado la presentadora tras despedir a Lola Lolita finalizando la ronda de entrevistas de la noche mientras charlaba con su banda al otro lado del plató. "Tócame 'My way'", ha pedido entonces la comunicadora antes de arrancarse a interpretar su peculiar versión del conocido tema.

Henar Álvarez se despide de 'Al cielo con ella' cantando "a su manera"

Así, Henar Álvarez ha celebrado junto al público de 'Al cielo con ella' su renovación por una temporada más en TVE, anunciando, de paso, que regresará en septiembre. "Ya puedo decir que vuelvo, mi gente", ha comenzado cantando la humorista al tono de la canción entre aplausos. "No es drama nacional, pues renovamos con el ente", ha continuado cantando antes de que la puesta en escena derivase en un movido número de baile con sus colaboradores.

Pues… ¡hasta aquí la primera temporada de #AlCieloConElla en La 1!



Peeeero RENOVAMOS y para celebrarlo Henar se arranca con una versión muy especial de ‘My Way’ 🎶



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Y mientras los rostros habituales del espacio de La 1 coreaban de fondo la declaración de intenciones de la presentadora, esta ha terminado en volandas subida sobre sus bailarines con un grito eurófico: "¡Me voy de vacaciones, muchísimas gracias!", terminaba declarando emocionaba mientras abandonaba el plató levitando.

Así, el espacio de Henar Álvarez, que oficializó su salto de la noche de los domingos en La 2 a la franja anteriormente ocupada por Marc Giró en los martes de La 1, despide una primera temporada marcada por unas audiencias que han ido en retroceso. La media se sitúa en el 8,6% de cuota de pantalla y 668.000 espectadores.