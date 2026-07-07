'Al cielo con ella' anuncia su despedida esta temporada en RTVE: Las dos últimas invitadas y un inédito adiós de Henar Álvarez y su equipo

Tras confirmar su futuro en TVE de cara a la próxima temporada, Henar Álvarez se despedirá por todo lo alto de su fiel audiencia este martes 7 de julio con la última entrega de 'Al cielo con ella' en La 1. La humorista retomará por última vez en el curso su guerra de audiencias contra Marc Giró y 'Cara al show', que también se despedirá de los espectadores este martes en laSexta.

Si bien la humorista comenzó la presente temporada en la noche de los domingos de La 2, tras oficializar su salto a los martes en La 1 para suplir el hueco que Marc Giró dejó con su salto a Atresmedia, su espacio de entrevistas se ha convertido en una de las grandes revelaciones del curso televisivo. Tanto, que RTVE ha decidido renovar el formato, asegurando el regreso de Henar y su equipo a la programación el próximo septiembre con nuevas entregas.

Ana Torroja y Lola Lolita, las últimas invitadas de Henar Álvarez en el cierre de temporada de 'Al cielo con ella'

Para su última cita con la audiencia de este martes, Henar Álvarez recibirá a Ana Torroja, que acudirá a 'Al cielo con ella' para hacer un repaso de su extensa trayectoria en el mundo de la música, sincerándose sobre sus inicios, el éxito de Mecano y algunas de las letras que marcaron a toda una generación. La artista también rememorará el vértigo que sintió al comenzar su carrera en solitario.

🛸 Mañana, último viaje a la órbita de Henar Álvarez



✨ Lola Lolita y Ana Torroja serán las invitadas del último programa de la temporada de #AlCieloConElla



📺 Después de @larevuelta_tve, en @La1_tve pic.twitter.com/11nfRnvZ3i — RTVE (@rtve) July 6, 2026

La siguiente en pasar por el sofá del espacio de La 1 será la influencer Lola Lolita, que visitará este martes a la humorista para pronunciarse sin filtros ni censura sobre la cara oculta de las redes sociales. La joven creadora de contenido, que comenzó su carrera en redes sociales con tan solo 14 años, se sincerará también sobre alguna de las recientes polémicas que ha enfrentado y cómo las ha superado con el apoyo de su familia.

Después, Lamine Thior regresará a 'Al cielo con ella' con una sección en la que charlará con Henar Álvarez sobre la seguridad masculina, los aviones y Tarantino entre otros temas. Además, la presentadora despedirá la temporada por todo lo alto y de forma inédita con una actuación, que interpretará junto a todo su elenco de colaboradores, anunciando el cierre por vacaciones del espacio pero con su regreso en el horizonte.