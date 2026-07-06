'Sueños de Libertad', avance capítulo 598 del martes 7 de julio: El embarazo de Marisol y una mala noticia para Paula en la serie de Antena 3

'Sueños de libertad' vive un gran vuelco en sus tramas con la decisión de Hugo Brossard de mantener la producción de la fábrica en Toledo tras la muerte de su padre dando así un giro al futuro de los De La Reina y de todos los trabajadores.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Nieves insiste a Pablo con hacer una escapada a la playa, mientras él no puede parar de pensar en el anuncio que le hizo Mabel. Por su parte, Eduardo comparte con Manuela sus dudas sobre si revelarle a Roque que él es su verdadero padre, ahora que ha muerto su hermano Federico.

Digna les cuenta a Damián y Tasio la fiesta que preparan para los trabajadores en la cantina y trata de convencer al patriarca de que acuda a la celebración, pero él no está por la labor. Precisamente, Salva empieza a sentir que el encargo de preparar la fiesta le viene grande y Mabel no duda en apoyarlo.

Begoña habla con Eduardo para poner distancia con él y romper su amistad para evitar más rumores, y después se planta con Gabriel y ambos acuerdan seguir con el paripé de su matrimonio de puertas para afuera. Por otro lado, Miguel le da una mala noticia a Paula al revelarle que sus problemas respiratorios tienen que ver con los productos químicos de la fábrica y que no puede seguir trabajando allí. Pero ella no está por la labor pues no puede renunciar a su trabajo.

Fina le confiesa a Claudia que la relación con Marta no termina de ir bien y que la De La Reina no encaja todos los cambios que ha experimentado en su vida. Y Marta mete la pata con Fina al presentarse a su casa sin consultarlo previamente con ella y opta por marcharse para evitar problemas.

Pablo le da una respuesta a Marisol, que le deja claro que va a seguir con el embarazo e insiste con formar una familia junto a él proponiéndole iniciar una nueva vida lejos de Toledo. Pero él le deja claro que su única familia son Nieves y sus hijos y se compromete a que no les falta nada ni a ella ni a su hijo. Después, Pablo decide sincerarse con su mujer y le revela que Marisol está embarazada dejándole destrozada.

Fina y Marta en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Mabel le agradecía a sus padres la complicidad con la que trataron a Salva en la comida y le mostraba a su padre su felicidad por su cambio de actitud. Mientras, Begoña seguía con preocupación por el estado de Julia tras los rumores sobre su relación con Eduardo.

Tasio acudía al dispensario y le confesaba a Miguel sus problemas para conciliar el sueño y el doctor le aconsejaba que acuda a un psiquiatra. Tras encontrarse con Paula, Tasio le dejaba claro que es mejor que no les vean juntos. Precisamente, la operaria también visitaba al doctor tras empezar a notar problemas respiratorios.

Pablo Salazar anunciaba a Gabriel que Hugo Brossard ha decidido seguir confiando en él como director financiero y que no habrá ningún despido. Para celebrar la noticia de que la fábrica seguirá abierta, Digna proponía hacer una fiesta con los trabajadores y Pablo ofrecía realizarla en la cantina.

Claudia le pedía a Marta que contrate a una nueva dependienta para la tienda porque no dan a basto. Por otro lado, Claudia se confesaba con Valentina sobre sus sentimientos hacia Miguel y decidía pedirle otra cita al doctor.

Begoña compartía con Damián lo sucedido con Julia ante los rumores de su relación con Eduardo. Por su parte, el chófer hablaba con su jefe para presentar su dimisión pero él lo rechazaba para evitar más habladurías. Finalmente, una visita inesperada amenazaba la recién conseguida estabilidad de los Salazar cuando Mabel reaparecía y le contaba a Pablo que está embarazada.